ETTERLYSER TURGÅERE: Politiet ber folk som har gått turveien fra Sælen kirke, forbi fotballbanene på Varden og mot Bjørge mellom klokken 14 og 16 onsdag 7. oktober om å ta kontakt. Foto: Politiet

Etterforsker overfall i Fyllingsdalen: Politiet etterlyser vitner

Politiet i Bergen etterforsker en sak der en jente skal ha blitt dratt inn i skogen av en voksen mann og forsøkt kledd av.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding. Jenta kom seg unna og løp fra stedet. Hendelsen skal ha skjedd ved 15-tiden onsdag 7. oktober.

Politiet har i forbindelse med hendelsen gått ut med et bilde på sine Facebook-sider som viser området der overfallet skal ha skjedd. Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som gikk turveien fra Sælen kirke, forbi fotballbanene på Varden og mot Bjørge mellom klokken 14 og 16 onsdag 7. oktober.







– Vi vet at det var folk på turveien i dette tidsrommet og ber om at de tar kontakt med politiet. Vi vil vite om noen kan ha sett noe som kan hjelpe oss i etterforskningen. Vi vet og at det var barn i området på denne tiden, og ber foreldre høre med barna sine om de har sett noe, skriver de i Facebook-innlegget.

Politiinspektør Tore Salvesen sier til VG at politiet har et signalement på mannen.

– Vi har det, men det ønsker vi ikke å gå ut med. Det er fordi vi ønsker at alle som har vært i området tar kontakt med oss. Dersom man har sett, hørt eller vet noe som helst ønsker vi at man tar kontakt, sier Salvesen.

Jenta var ute og gikk alene da hendelsen skal ha skjedd. Politiet ble varslet av jentas pårørende fredag i forrige uke.

I tillegg til å etterlyse mulige vitner jobber politiet med å innhente og analysere elektroniske spor, kriminaltekniske undersøkelser og vitneavhør. Det planlegges også for rundspørring i området tirsdag ettermiddag/kveld.

Folk som har sett noe bes om å ringe politiet på deres tipstelefon 47696060 (ikke sms) eller via dette skjemaet https://tips.politiet.no/vest.

Saken oppdateres

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 13.10.20 kl. 15:24 Oppdatert: 13.10.20 kl. 15:47

Mer om Krim Vest politidistrikt