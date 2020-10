Karantener i Oslo-skolen fra 17. august til 22. september, totaltall og ikke justert for antall elever i skoler eller bydeler. Foto: TOM BYERMOEN

Forskere og rektorer: Elev-karantener rammer trangbodde og fattige hardest

Frem til høstferien var det flest karantener for Oslo-elever i områder der mange familier bor trangt, fattigdommen er høyere og elevene har stort behov for å være på skolen, sier forskere og rektorer.

– Overordnet følger VGs funn om bruk av karantener for skoleelever den geografiske fordelingen av andre byrder og goder i Oslo. Det ser ut som karantene for elever rammet sosialt skjevt og hardere i områder med lavere inntekter, fattigdom, lav utdannelse og trangboddhet, sier postdoktor Jørn Ljunggren ved institutt for sosiolog og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo til VG.

Han har tidligere publisert prisbelønt forskning om sosiale forhold i hovedstaden og var redaktør for boken «Oslo – ulikhetenes by».

VG skrev fredag at Oslo-elever tilbrakte over 18.000 døgn i karantene i skoleårets første seks uker. Dermed mistet de rundt 13.000 dager med undervisning i klasserommet.

VGs kartlegging, som går fra 17. august til 22. september, er den første i sitt slag og omfatter 42 skoler, hvorav 33 er barne- og ungdomsskoler.

Karantener brukes av bydelsoverlegene for dem som har vært nærkontakter til smittede – eller i flere tilfeller mistenkte smittede, viser rapporter VG har fått innsyn i fra skolene. I flere av tilfellene var den smittede en voksen ved skolene og ikke elevene selv.

– Karantener for elever kan ha store konsekvenser for familier som allerede bor i områder av byen med mange byrder. Det blir en ekstra stor belastning i en allerede presset hverdag, sier Ljunggren.

Kartleggingen avdekker også store ulikheter mellom skolene. Mange skoler har hatt to hundre døgn eller mindre karantener blant sine elever i perioden. Ved fire Oslo-skoler har imidlertid elever tilbrakt over 1200 døgn i karantener.

FORSKER PÅ ULIKHETER: Postdoktor Jørn Ljunggren ved institutt for sosiolog og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo til VG. Foto: UIO

Hovedfunn i kartleggingen: Elever i karantene skal følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, som betyr å holde seg vekk fra skolen, sosiale fritidsaktiviteter og venner. De skal også holde fysisk avstand til andre mennesker og unngå offentlig transport. Mange elev-karantener har vart i ti dager og gjelder både i skoleuken og helger. Tall VG har hentet inn og analysert fra 42 grunnskoler og videregående skoler i Oslo som har hatt karantener i perioden 17. august til 22. september: Elevene i Oslos tre minste bydeler målt i folketall – Stovner, Grorud og Bjerke – hadde over 5300 døgn med karantener på seks uker, etter at skolene åpnet etter sommerferien.

Ved fire skoler i Gamle Oslo ble elevene ilagt 3000 døgn i karantener i samme periode.

Til sammen ble elevene i disse fire bydelene ilagt nesten halvparten av karantene i Oslos 15 bydeler.

Bydelsoverlegene i Ullern og Vestre Aker på Oslo vest opplyser til VG at de ikke ila karantener for kohorter eller klasser med elever i samme periode.

I de to store bydelene Nordre Aker og Frogner er det ilagt få slike karantener, ifølge bydelsoverlegene. VG har funnet under 1000 døgn med elev-karantener i samme periode i disse bydelene. Karantener bare for enkeltelever eller annet corona-relatert fravær er ikke regnet med for noen bydeler. Det kan være at elever blir hjemme på grunn av milde sykdomssymptomer, langvarig hjemmeskole for å redusere smittepress og hjemmeskole fordi lærere er i karantene og ikke kunne lede undervisning på skolen. Vis mer

Grunnskolene i Oslo har 65.000 elever. På kartet under har VG sortert ut barne- og ungdomsskoler, som i all hovedsak har lokale elever. Karantenedøgnene er deretter delt på antall elever i de 15 bydelene og kartet viser antall døgn i karantene per elev i snitt i bydelen.

Da trer skjevhetene enda klarere fram, påpeker Ljunggren:

Slik kartla VG karantenene: For å kartlegge karantenene som presenteres i denne artikkelen, kontaktet VG bydelsoverlegene i Oslo og fikk innsyn i datoer og antall elever i kohorter, klasser, klassetrinn og skoler som er tatt ut i 14 av 15 bydeler. Bydelsoverlegen for St. Hanshaugen ønsket ikke å bidra. Grunnskolen i Oslo har rundt 65.000 elever. Innsyn og systematisering Videre har VG begjært innsyn i rapporter om karantener som er sendt inn av skoler og Utdanningsetaten i Oslo til Fylkesmannen for Oslo og Viken. Rapportene omfatter karantener startet i perioden 17. august til 22. september, få dager før høstferien i Oslo-skolen startet. Dataene er systematisert og viser hvordan skoleelever er ilagt karantener geografisk i Oslo. VG tok deretter kontakt med en rekke Oslo-skoler direkte for å innhente ytterligere informasjon om antall elever og karantenedøgn. Underveis dukket det opp flere skoler og en rekke karantener som ikke var å finne i oversiktene fra Utdanningsetaten, bydelsoverlegene og Fylkesmannen. Det kan finnes ytterligere karantener i Oslo-skolen som ikke er fanget opp og tatt med i dette regnestykket. Lavere tall VG har fått opplyst at en del karantener har startet etter skoletid, slik at den i praksis starter påfølgende dag. Det samme gjelder i så fall hjemmeundervisning. Ved beregningen av antall karantenedager for Oslo-elever har VG lagt til grunn at alle karantenene som går over flere dager starter på dag to av perioden. Metoden er ment å sikre at antallet som presenteres i artikkelen ikke blir for høyt. Det betyr i praksis at både antallet karantenedager og antallet tapte dager undervisning på skolen for Oslo-elevene trolig er en del høyere enn det som fremkommer i VGs beregning. Vis mer

I tre store bydeler som generelt kommer godt ut på levekårsstatistikker, Vestre Aker, Ullern, Frogner ble ingen kohorter eller klasser med elever i grunnskolen ilagt karantener de seks første ukene etter skolestart.

Bydelsoverlegen for St. Hanshaugen ønsket ikke å bidra.

VGs kartlegging fra skoleåpning til 22. september viser at grunnskoleelevene som ble omfattet i snitt var i karantene i 5,6 døgn.

På en skole satt elever mer enn ti dager i karantene.

13 av 33 grunnskoler har hatt mer enn en runde med karantene.

To grunnskoler hadde tre eller flere runder med karantener for elever.

Bekymret for høyt «karantenetrykk»

Det er imidlertid konsentrasjonen av karantener ved enkelte skoler og i enkelte bydeler som vekker mest grunn til bekymring, sier professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, Henrik Daae Zachrisson, til VG.

PROFESSOR: Henrik Daae Zachrisson ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Foto: Shane Colvin, UIO

– Jo lenger elevene er borte fra undervisning på skolen, desto lenger bak faller de elevene som trenger mer oppfølging. Og de elevene som får minst støtte hjemme, blir de som faller fra og taper mest. Spesielt i småskolen, der barna lærer seg lesing og grunnleggende regning, så er kontinuitet i læringen viktig. Den risikerer vi at barna mister med mye karantene, sier Zachrisson.

Forskningen hans har vist hvordan elever som lever i fattigdom gjør det svakere på skolen.

– Hjemmeskole er en krevende utfordring for alle foreldre. For dem som lever med store sosioøkonomiske belastninger, som bekymring for neste husleie, trangboddhet, eller andre forhold som gjør det mer krevende å følge opp barna, forsterkes denne utfordringen, sier Zachrisson.

Skolene i kartleggingen: Bjerke videregående skole Bjølsen skole Brannfjell skole Bøler skole Edvard Munch videregående skole Ekeberg skole Ellingsrudåsen skole Engebråten skole F21 (Fyrstikkalleene skole) Fagskolen Oslo Furuset skole Granstangen skole Grorud skole Hartvig Nissen Hasle Skole Haugenstua skole Hellerud VGS Heltberg gymnas Ullevål Hersleb VGS Jordal skole Kjelsås skole Kuben Videregående skole Linderud skole Munkerud skole Nedre Bekkelaget skole Nordpolen skole Nordtvet skole Prinsdal skole Rommen skole Rustad barneskole Rødtvet skole Sagene skole Skjønhaug skole Skullerud skole Skøyenåsen skole Stovner barneskole Stovner VGS Tonsenhagen skole Ulsrud skole Vahl skole Vestli skole Wang Ung Vis mer

Samfunnsgeograf Jørn Ljunggren påpeker at høye karantenetall i Nordstrand bydel og lave tall i Søndre Nordstrand utgjør to unntak fra trenden om levekårsstatistikker og karantener.

Nordstrand har flere av Oslos største skoler. I et svar til VG fra bydelsoverlegen trekkes det fram som en viktig årsak til de høye karantenetallene. Søndre Nordstrand har på sin side flere friområder enn indre by og flere nabolag med lite trangboddhet.

VGs kartlegging gir ikke et svar på hvorfor elever i enkelte bydeler og skoler er ilagt mange karantener. På starten av skoleåret økte smitten i alle Oslos bydeler, men uten at dette førte til karantener i alle bydeler.

Små leiligheter og villaer

Justert for elevantallet i grunnskoler var «karantenetrykket» like høyt i Gamle Oslo og på Nordstrand noen kilometer sør, i den perioden VG kartla. Men livet i karantene kan fortone seg svært ulikt, påpeker Ljunggren:

GAMLE OSLO: Mange personer i små leiligheter er kriteriet for trangboddhet. Det er det mye av i bydel Gamle Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Karantene betyr helt forskjellige ting for barn i trangbodde leiligheter med lave inntekter, som det finnes en del av i Gamle Oslo, og i villaområder med hager og mange andre goder på Nordstrand. Konsekvensene er også avhengig av hva foreldrene dine gjør og hvilke ressurser du har hjemme og i nærmiljøet ditt, sier Ljunggren og bruker hjemmeundervisning som eksempel:

NORDSTRAND: Villaer, hager og friområder på Nordstrand gjør bydelen mindre trangbodd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Elevene skal fortsatt gjøre skoleoppgaver i karantene. Hvem har foreldre som kan ha hjemmekontor eller ta seg fri for å følge opp hjemme? Jeg som forsker kan lett ha hjemmeskole med barna på kjøkkenbordet ved siden av meg. Hvis du har far som er frisør og mor som jobber på bakeri, kan ingen av yrkene gjøres hjemmefra, og det er heller ikke sikkert de kan være hjemme med barna for å følge dem opp, sier Ljunggren og legger til:

– Det er ofte slik at yrkesgruppene som ikke kan ha hjemmekontor, heller ikke er de best betalte. Forskjellene i familieinntekter i Oslo følger i hovedsak karantenedøgnene i VGs kart, sier Ljunggren.

Rektorer bekymret

Flere rektorer VG har snakket med de siste ukene er bekymret for konsekvensene av langvarige karantener. En av dem er rektor på Bøler skole, Britt Bøymo. Elevmassen er delt to mellom blokker langs markagrensen og villaer med hager. Skolen har så langt hatt én runde med karantener i høst.

– Hvilke grupper av elever rammes hardest av karantener og ved å være

borte fra skolen?

– Dette er jo problematisk for de barna som bor trangt og har lav

sosioøkonomisk bakgrunn, sier Bøymo.

– For noen familier er både karantener og hjemmeundervisning helt klart vanskeligere å organisere, det ser vi. Men folk strekker seg veldig langt for å få det til.

Rektor Vibeke Larsen Kjesbu styrer Skøyenåsen skole, en av Oslos største ungdomsskoler. Hun har også håndtert én karantene.

– Hvilken elevgruppe er mest sårbare nå?

– De mest sårbare nå er de som er sårbare fra før og har et stort behov for oppfølging av voksne i hverdagen. Den selvstendige ungdomsskoleeleven som trenger litt veiledning på Teams (fjernundervisning, red.anm.) klarer seg, men de som trenger mest oppfølging er de som rammest hardest, sier Larsen Kjesbu.

Hun understreker at hennes skole så langt har hatt kapasitet til å følge opp elever som trenger det, også om de er syke eller i karantene.

– Skrekken er jo utbrudd blant lærere som underviser flere klasser på flere trinn, for eksempel en spansklærer. Risikoen vi har vurdert som størst, er det uformelle samarbeidet mellom lærere, sier Larsen Kjesbu.

