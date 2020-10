INFORMASJON PÅ AVVEIE: En feil i ID-porten førte til at Susan Alfredsen (t.v.) fikk tilgang til olje- og energiminister Tina Bru (34) sine personlige opplysninger. Foto: Privat/NTB

Susan (53) skulle bestille legetime – ble logget inn som oljeministeren

Da Susan Alfredsen fra Fredrikstad logget seg inn i Helsenorge torsdag, fikk hun ufrivillig tilgang på oljeminister Tinas Brus (H) legejournal.

Inntil 844 personer kan være berørt etter et sikkerhetsbrudd i ID-porten torsdag kveld.

Feilen gjorde at en del av brukerne som har forsøkt å benytte BankID på mobil, kan ha fått tilgang til informasjon om andre som var pålogget samtidig.

Om lag 2000 nettjenester fra over 870 offentlige virksomheter bruker denne tjenesten, som forvaltes av Direktoratet for forvaltning og IKT. Blant annet Altinn, Nav og Helsenorge.

Susan Alfredsen (53) fra Fredrikstad var en av brukerne som forsøkte å logge seg inn. Hun fikk tilgang på oljeminister Tina Brus helseopplysninger.

– Skremmende

Alfredsen skulle torsdag logge seg inn på Helsenorge for å booke en legetime. Hun var ikke klar over problemene hos ID-porten, men oppdaget raskt at noe var galt da hun logget seg inn.

Alfredsen fikk ikke tilgang på sin egen profil – i stedet var hun blitt logget inn som olje- og energiminister Tina Bru.

– Jeg tenkte «Herregud, hva er det her?», forteller hun til VG.

Først kjente ikke Alfredsen igjen navnet «Tina Bru», men et kjapt Google-søk viste at hun hadde havnet inne på kontoen til statsråden i Olje- og energidepartementet.

Slik hadde hun ufrivillig fått tilgang til ministerens personopplysninger. Personnummer, informasjon om kontaktpersoner, barn og adresser, og dessuten detaljerte legejournaler.

– Det er skremmende at sånt kan skje. Noen kan jo sitte der og plutselig bli meg når de logger inn også. Det skal ikke kunne skje, mener Alfredsen.

– Alt skal foregå på nett, og skal på denne måten være trygt. Det blir det ikke når det finne slike hull.

Oljeministeren: – Svært ubehagelig

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier til VG at hun selv opplevde å få tilgang til andres personlige opplysninger på Helsenett seint torsdag kveld.

– Jeg logget ut med engang da jeg så at det ikke var mitt navn som sto der. Jeg tenkte i alle dager, men så skjønte jeg etter hvert at det var svært alvorlig, sier Bru til VG.

Hun forsøkte å logge seg inn på nytt en liten stund etterpå. Da oppdaget hun at hun var tilbake på sin egen bruker.

– Det er svært ubehagelig å få sine personlige helseopplysninger eksponert på den måten. Sånt skal selvfølgelig ikke skje, sier oljeministeren.

På spørsmål om hvorvidt man kan ha tillit til digitale offentlige tjenester og at ens personlige data er trygge, svarer Bru:

– Ja. Derfor er det veldig viktig å finne ut hva som gikk galt her. Jeg vet at dette er noe Digitaliseringdirektoratet tar på største alvor og følger opp, sier hun.

Digitaliseringsminister: – Bekymret

Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det gjør meg svært bekymret at personopplysninger kan ha kommet på avveie. Jeg er opptatt av at folk skal ha høy tillit til bruken av våre felles digitale løsninger, sier Helleland til VG.

Hun opplyser at hun har vært i tett dialog med Digitaliseringsdirektoratet gjennom helgen, og mottar fortløpende oppdateringer fra de.

Datatilsynet ble også varslet umiddelbart om sikkerhetsbruddet på torsdag.

– Det er viktig å understreke at ID-porten skal være trygg å bruke. Derfor jobber Digitaliseringsdirektoratet nå på full spreng for å komme til bunns i årsaken til hvordan dette skjedde og sikre at det ikke skjer igjen, sier hun.

BEKYMRET: Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til VG at hun ser svært alvorlig på hendelsen. Foto: Valentin Flauraud / TT NYHETSBYRÅN

Digitaliseringsdirektoratet: Feilen ble raskt rettet

Kommunikasjonsrådgiver Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier til VG at de ikke kan kommentere enkeltsaker. De ble kjent med sikkerhetsbruddet torsdag kveld, og rettet raskt opp i det, sier han.

Kvistad forklarer at brukere som logget seg inn under bruddet, kunne bli logget inn som andre brukere. Feilen oppsto ifølge han da man skulle oppdatere fire av ID-portens servere, for å oppgradere tjenesten.

844 personer logget inn på ulike tjenester gjennom ID-porten i de aktuelle tidsrommene.

– Vi antar at de fleste av disse kom inn på riktig konto. Likevel er det problematisk at denne feilen kan oppstå, sier Kvistad.

– De som er blitt påvirket vil bli kontaktet av eierne av de ulike tjenestene i løpet av de neste dagene.

Ifølge en oppdatering på Digitaliseringsdirektoratets nettsider, kan brukere i følgende tidsrom være berørte:

22:01-22:10

22:38-22:44

23:06-23:11

Publisert: 05.10.20 kl. 19:16

