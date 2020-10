ESPRESSO: Servitør Mehmet Fenli med en kyndig hånd på espressomaskinen. Han føler det er urettferdig at det nok en gang er restaurantbransjen som får kjenne hardest på konsekvensene av coronakrisen. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Reagerer på skjerpede krav: − Heksejakt

Restaurantbransjen i Oslo vil kjenne tydelige konsekvenser av et skjerpet meterkrav. Det kan føre til at kun de største aktørene overlever, mener en driver i bransjen.

Den italienske restauranten Trattoria Popolare ligger et steinkast unna Akerselva, helt nederst på Grünerløkka i Oslo. Restauranten er vanligvis svært populær, og ofte myldrer det av folk inne i lokalene på Schous’ plass.

– Da vi stengte ned, fikk vi mail fra kunder som var villige til å betale hva som helst for en porsjon oksehaleravioli, forteller Kristian Afzelius til VG på hans kontor i etasjen over restauranten torsdag.

Afzelius er driftssjef i Rodeløkka invest, som driver en rekke restauranter i Oslo – blant annet nettopp Trattoria Popolare.

På grunn av smitteverntiltak, er det nå begrenset hvor mange de kan ta imot – i likhet med alle andre restauranter i byen. Lokalene er derfor langt tommere enn hva de pleier.

Heksejakt

Afzelius mener hans bransje blir rammet uforholdsmessig hardt. Restaurantbransjen er ikke en stor kilde til smitte i hovedstaden, men likevel blir det gang på gang gjort innstramminger for serveringsstedene.

– Det minner om en heksejakt. Jeg tror det delvis er symbolpolitikk, for å vise handlekraft, men det skyldes nok også at det allerede finnes kontrollmekanismer for utelivsbransjen. Næringsetaten og Mattilsynet gjennomfører allerede kontroller på oss.

– Men på matbutikker, kjøpesentre og kollektivtrafikk blir det ikke gjort tilsvarende kontroller. Det er mye annet som er skumlere enn å dra på restaurant. For eksempel tror jeg det er større smitterisiko på Oslo City, sier Afzelius.

– Spikeren i kista

Driftssjefen reagerer sterkt på Helsedepartementets presisering av énmetersregelen. Han frykter dette vil gjøre at det kun er de største restaurantene og kjedene som overlever krisen.

– Løsningen vi har hatt har fungert bra frem til nå, men denne presiseringen er spikeren i kista for mangfoldet av restauranter i Oslo, sier Afzelius.

ITALIENSK: Trattoria Popolare ligger på Schous’ plass i Oslo. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Steder som serverer mat og drikke, må nå sørge for minst én meters avstand mellom sitteplassene, når gjestene setter seg ved bordet. Tidligere har det vært godtatt at man holder én meter mellom bordene, men at gjester ved samme bord kan sitte tettere.

Da de nye reglene kom, sa helseminister Bent Høie (H) at bakgrunnen for dette var for lite plass mellom gjester på serveringssteder.

– En opplevde at hvis en var en gjeng arbeidskolleger som skulle ut og spise, var bordet dekket som om det var en familie som kom på besøk, forklarte han. Gjester skal ifølge han ha opplevd ubehag da de ba om større avstand.

Risikerer oppsigelser

Afzelius mener dagens situasjon tilsvarer en ny nedstengning av bransjen, uten at noen redningspakke denne gangen er lagt på bordet. Det kan føre til et stort antall oppsigelse.

– Vi blir ikke tatt seriøst. Helsedepartementet mener tydeligvis at denne presiseringen er verdt å risikere 17.000 arbeidsplasser for.

På Trattoria Popolare tar servitør Mehmet Fenli imot gjester, som til tross for strenge smitteverntiltak, blir invitert inn på en restaurantopplevelse som skal være trygg og så nær normalen som mulig. Riktignok er det flere meter mellom bordene de blir vist til.

Han er en av de 17.000 som nå risikerer permittering – eller oppsigelse.

SERVITØR: Mehmet Fenli ønsker restaurantens gjester velkomne med en profesjonelt jovial tone. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Mens han lager en espresso, forteller servitøren at personalet strekker seg langt for å ivareta gjestenes sikkerhet.

– Vi vasker hendene hvert femte sekund, og desinfiserer alt kunder har vært i kontakt med. Men samme hva vi gjør, er det aldri nok. Vi får alltid skylda, sier han, med hendene under en rennende kran.

– Jobber man som servitør, får man minste timelønn og prøver å overleve. Vi har ikke mulighet til å jobbe fra hjemmekontor. Vi må være her, forteller servitøren.

Foreslår tilbakerulling

– Skal vi halvere kapasiteten vår igjen, forsvinner selve grunnlaget for å drive, sier driftssjef Afzelius, og fortsetter:

– Mange ansatte vet ikke hvor lenge de fortsatt har jobb, eller hva som skjer om de mister den. Dette rammer blant annet unge mennesker med liten økonomisk trygghet, fortsetter han.

Ifølge han er løsningen enkel: Helsedepartementet bør trekke tilbake den seneste presiseringen, slik at utelivet kan operere med de samme reglene man har hatt frem til nå.

BEKYMRET: Driftssjef Kristian Afzelius ved Rodeløkka invest. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Dessuten bør man kunne regne kollegaer og venner som samme kohort, i stedet for å si at kun de i samme husstand kan sitte sammen nærmere enn én meter.

– En slik endring kan redde bransjen, mener han.

– Hvis ikke kan du jo ikke spise sammen med mora di om dere ikke bor sammen. Og kollegaer som jobber tett sammen, eller venner som har tatt samme taxi til restauranten, har jo allerede sittet tett sammen, påpeker han.

Da synes han det er uforståelig at det skal gjelde helt andre regler når de ankommer restauranten.

Optimistiske gjester

Det er tegn på tiltro å spore til bransjens håndtering i hovedstaden, skal man tro gjester ved den italienske restauranten. Servitør Mehemet Fenli har akkurat vist tre venninner til et bord. Meny og vinkart finner de helst ved å skanne en QR-kode.

– Selvfølgelig er man bekymret for smitte, men man må prøve å leve med denne situasjonen man er i, sier barnehagestyrer Kjersti Lerdalen, som torsdag er blant restaurantgjestene på den italienske restauranten i Oslo.

RESTAURANTGJEST: Kjersti Lerdalen på restaurant med to venninner. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Hun sier hun føler seg trygg, men at man også som gjest må bidra til minimal risiko for smitte. Blant annet regner hun venninnene hun har reist ut sammen med som nærkontakter etter restaurantbesøket.

På et bord ved siden av – cirka fem meter unna – sitter Ellen Hogsnes, som også sier seg langt på vei fornøyd med tiltakene utelivsbransjen har satt inn.

– Jeg føler meg trygg ute i Oslo, og liker å spise ute en gang iblant. Det er intet å utsette på hva de stakkars utestedene gjør for å ivareta oss, mener hun.

– Ingen dialog

Driftssjef Kristian Afzelius forteller på sitt kontor at han så langt synes Oslo kommune har vært langt mer lydhøre enn Helsedepartementet.

– Kommunen har vi god dialog med rundt videre tiltak. Med staten er det absolutt ingen dialog.

Han påpeker dessuten at resultatet om de må stenge, innebærer langt større risiko for smitte. Kan ikke folk dra ut på byen, blir antallet hjemmefester langt høyere, tror Afzelius.

– Og det tryggeste stedet å drikke er selvsagt ute på restaurant. Bransjen vår handler om å passe på folk – også med tanke på smittevern.

