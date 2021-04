TIL KAMP: Abid Raja traff mål da han var med VG på Ekebergsletta i fjor. Nå går han til kamp for å bevare fotballens fundament. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Raja ut mot Super League: − Det er tragisk

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) kaller den planlagte Super League for en tragedie for fotballen.

Av Bjørn Haugan

Publisert:

– Det er veldig usolidarisk og urettferdig, det kreftene bak Super League står for. Fotballen, slik vi kjenner den i dag, vil forsvinne. Det er tragisk, sier Raja til VG.

Det har vakt sterke reaksjoner at tolv toppklubber i Europa har signert en avtale om å lage en egen superliga, bestående av 20 lag:

15 medlemmer og fem lag som skal kunne få kvalifisere seg for.

Gigantene i Europa

De tolv klubbene som har signert er Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

Raja sier det er selve fundamentet for både fotballen og idretten som angripes.

– Sportens idealer - alle skal være med - ofres på storkapitalens alter. Vi har vært så stolte når Rosenborg og siden andre klubber som Bodø-Glimt og Molde har kvalifisert seg til å delta i Champions League eller Europe League, sier Raja.

– Tragedie

– Men den gleden skal nå tas fra oss, fordi noen store klubber skal lage en superturnering for seg selv. Det vil være en tragedie for den fotballen vi kjenner i dag, sier den norske kultur- og likestillingsministeren, som har idretten liggende i sitt departement.

– Pengene har rådet lenge i fotballen, men nå tar pengene fullstendig overhånd. Jeg er veldig klar på at pengene ikke skal stå i veien for idrettsgleden.

KAMP FOR FOTBALLEN: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sammen med jentene i Lillesand IL i fjor. Foto: Mattis Sandblad, VG Foto: Mattis Sandblad

Den norske landslagsstjernen Martin Ødegaard spiller for Arsenal, som er en av de såkalte utbryterklubbene. Fenomenet Erling Braut Haaland er ettertraktet blant verdens største klubber, men spiller nå i tyske Dortmund som ikke er en del av Super League-klubbene.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har varslet at de vil nekte spillere som deltar i Super League, å spille for sine respektive landslaget.

– Hva tenker du om at Haaland og Ødegaard kan bli nektet å spille for det norske landslaget, fordi de kan bli boikottet av av det europeiske fotballforbundet?

– Når none klubber prøver å stikke av med alt og bare tar hensyn til seg selv, da har jeg forståelse for at kan bli tatt grep som kan få slike konsekvenser. Jeg håper og tror at vi ikke kommer dit.

Har kontaktet fotballpresidenten

Raja sier han har tatt kontakt med fotballpresident Terje Svendsen.

– Jeg kontaktet ham og ga min fulle støtte. Jeg glad for at de er fremoverlente i denne saken. Dette er en sak idretten må ordne opp i, men jeg sa at vi er disponible hvis det er behov for kontakt med andre lands myndigheter, sier Raja og legger til:

– Det er godt å se at Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Boris Johnson har gått ut og vært så tydelige, sier Raja.