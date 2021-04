HOLD UT: NRK-programleder Fredrik Solvang er klar i sin oppfordring til unge som deler historier om diskriminering: «Det blir bra, hold ut» Foto: Cicilie S. Andersen

Fredrik Solvang støtter unge i rasisme-debatt: «Det blir bra, hold ut»

NRK-profil Fredrik Solvang kom lørdag med en støtteerklæring til unge asiater som deler sine historier om rasisme og diskriminering.

Av Kristoffer Solberg

«Ikke bagatelliser historiene om rasisme unge asiater nå står fram med, vær så snill», skrev Fredrik Solvang i et lengre Facebook-innlegg lørdag.

Programlederen for Debatten skriver at han «ikke er tilhenger av å importere fenomener direkte fra USA», men setter de norske erfaringene med rasisme mot asiater som har kommet frem de siste ukene i et annet lys.

«Det kan ta år å bli fortrolig med egne skjeve øyne, og selv om kommentarene asiater blir til del kan være mindre brutale enn det andre grupper får, kan de gi banesår om de treffer på feil tidspunkt, for eksempel i en oppvekst», skriver Solvang på Facebook.

«Det blir bra, hold ut»

«Så, lytt til de asiatisk (utseende) ungdommene og unge voksne, som jeg oppfatter mest er ute etter å si at fordommene mot dem gjør vondt, og at de har en tendens til å gå under radaren fordi den gjengse oppfatningen om dem som asiater, er at de klarer seg.

Og til dere som har stått fram og fortalt: Det blir bra, hold ut.», skriver Solvang blant annet i innlegget.

HILSER: Nina Hong Nhung Luong (17) er klar i sin beskjed til Fredrik Solvang: Tusen takk for støtten du har vist oss. Slik du sier, så har vi sammen tro på at det vil bli bra. Sammen er vi sterke! Foto: Privat

De siste ukene har flere unge med asiatisk bakgrunn skrevet om erfaringer med diskriminering og mobbing, blant annet i VG og i sosiale-medier.

Nina Hong Nhung Luong (17) er blant dem som har ytret seg om problematikken i VGs debattspalte «25 under 25». Luong mener støtten fra NRK-profilen er viktig:

– Først og fremst vil jeg takke ham for å være en voksen som tar imot det vi skriver og som viser støtte til oss. Det eneste mange av oss ønsker er å bli hørt.

– Det å bli støttet av en offentlig person som har en så stor plattform er utrolig betryggende for oss. Det gjør at våre stemmer kan nå ut enda mer, slik at enda flere kan lære om våre opplevelser med den normaliserte hverdagsrasismen, sier Luong til VG.

– Sammen er vi sterke!

Den unge samfunnsdebattanten mener debattene de siste ukene har skapt et viktig engasjement.

– Når vi forteller våre historier håper jeg folk velger å lytte til oss i stedet for å gå imot oss. Som jeg skrev i VG: Vi deler for å lære, ikke for å kritisere, sier Luong og legger til en hilsen til NRK-profilen:

– Og til Fredrik Solvang: Tusen takk for støtten du har vist oss. Slik du sier, så har vi sammen tro på at det vil bli bra. Sammen er vi sterke!

Eileen Kim (21) har fått mye oppmerksomhet for sitt Instagram-innlegg om rasisme mot asiater. Foto: Privat

Eileen Kim (21) har også skrevet om diskriminering, rasisme og mobbing i VG og på Instagram.

Kim er også glad for støtten fra den kjente NRK-programlederen.

– Jeg synes det er veldig bra at en som er så kjent tar opp dagens samfunnsproblem og at flere får formidlet hva som foregår i verden, sier hun til VG.

– Jeg har fått mye tilbakemeldinger fra folk som kjenner seg igjen, men også fra folk som beklager at de har kommet med dumme kommentarer, sier Kim.

Det har vært vanskelig å stå frem med erfaringer om rasisme og mobbing, men Kim er glad for at hun gjorde det.

– Jeg begynte å dele min historie fordi jeg ikke ville at flere skulle føle at det var deres feil at de ble mobbet eller trakassert på grunn av bakgrunnen sin, sier hun og legger til:

– Jeg har fått så mange fine tilbakemeldinger, så nå er jeg mer motivert for å fortsette å sette fokus på diskriminering.

– Det er utrolig rørende å se at flere nå kommer frem med sine historier. Det er mye som går igjen, og det er viktig at folk lytter, avslutter Kim.