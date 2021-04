OVERVÅKINGKAMERA: Politiet var tidlig interessert i hva dette overvåkningskameraet viste. Foto: TORE KRISTIANSEN

Videobilder fra drapsåstedet: − Ser ut som han skvetter

TØNSBERG (VG) Videobilder kan ha fanget de siste minuttene i 33-åringens liv, før han ble skutt og drept på åpen gate i Tønsberg i går kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var i går kveld klokken 22.15 at politiet fikk melding om skyting på Kilen i Tønsberg.

Det var den 33 år gamle mannen som selv ringte nødetatene og sa at han muligens var skutt.







Mannen ble sendt til sykehuset i Vestfold, men livet hans sto ikke til å redde.

Videoovervåkningsbilder kan bli viktig i jakten på en eller flere ukjente gjerningspersoner.

Driftsleder Kristian Vejle forteller til VG at han ble oppringt av politiet i natt, og at de ønsket å se videoopptak fra innsiden av Kilengata 18, hvor solstudioet Brun og Blid ligger. Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

ETTERFORSKERE: Her er etterforskere på stedet onsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Vejle forteller at man på overvåkningsbildene ser en mann og en kvinne komme inn i lokalene tilknyttet solstudioet. Etter kort tid, noen få minutter, går mannen ut igjen, mens kvinnen ser ut til å bli igjen i lokalet.

Overvåkningsbildene på innsiden av lokalet er av god kvalitet. Det blir imidlertid vanskelig å se hva som skjer når mannen forflytter seg ut av lokalet, men Vejle oppfatter at han ser følgende:

– Mannen går mot utgangen, og på utsiden ser det ut til han skvetter. Så ser man at han løper, først mot venstre, så bråsnur han og løper mot høyre i retning Industrigaten.

Vejle tidfester observasjonen til like over klokken 22. På bildene kan man også se en varebil og en sjåfør på utsiden av bygget. Det var imidlertid blitt mørkt, og man kunne ikke se noen gjerningspersoner.

VAR HER: Mye tyder på at den avdøde mannen var her like før han ble skutt og drept. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Jeg kan jo ikke være sikker på at denne mannen er avdøde, men dette skjedde i tidsrommet politiet var svært opptatt av, sier Vejle.

Politiet har uttalt at den avdøde 33-åringen var en del av et kriminelt miljø i Tønsberg. VGs undersøkelser viser at han ble dømt sist gang i 2013, og at han før det er dømt for vinningskriminalitet og narkotikalovbrudd.

Politiet har gjort undersøkelser i dette kriminelle miljøet, men uttalte til VG tidligere i dag at dette ikke har ført til noe gjennombrudd.

I en pressemelding skriver politiet at de blant annet er interessert i observasjoner av biler som kan ha kjørt i stor fart fra stedet rundt klokken 22.15. De ber også om at personer som har vært i på Kilenområdet langs Slagenveien mellom klokken 21 og 23 tirsdag kveld om å ta kontakt.