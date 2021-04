forrige







JAKTER GJERNINGSPERSONER: Politiet er natt til onsdag i området Kilen i Tønsberg med store ressurser.

Mann skutt og drept: Ringte selv nødetatene og sa han muligens var skutt

TØNSBERG (VG) Politiet jakter en eller flere gjerningsmenn etter at en mann i 30-årene ble skutt på åpen gate i Tønsberg tirsdag kveld. Mannen varslet selv nødetatene om at han muligens var skutt.



Mannen som ble skutt er tidlig i 30-årene, og ble fraktet til sykehuset i Vestfold med skader etter skyteepisoden. Her døde han kort tid senere.

– Han ringte selv ambulansen og sa han muligens var skutt, og det var sånn både politiet og ambulansen ble varslet, opplyser politistasjonssjef Øystein Holt til VG onsdag formiddag.







Politiet fikk melding om skyteepisoden, som skjedde ved Kilen industriområde, klokken 22.15 tirsdag kveld. Det er fremdeles ingen pågrepet i saken.

– Avdøde var knyttet til et kjent kriminelt miljø i Tønsberg, og slik vi ser det fremstod ikke han som et tilfeldig offer, opplyser stasjonssjefen i en pressemelding.

Avdøde var en kjenning av politiet, men ifølge VGs opplysninger er det lenge siden han sist ble domfelt.

I 2013 var han tiltalt for heleri, trusler og vold, men ble frifunnet etter at påtalemyndigheten trakk tiltalen under rettssaken. Han ble imidlertid dømt for brudd på veitrafikklovgivningen og for bruk av mindre mengder narkotika. Før dette, var han dømt for vinningskriminalitet og andre narkotikalovbrudd.

Etterforsker bilbrann

Stasjonssjef Holt sier at de har hentet ut video fra åstedet, og at de har startet gjennomgang av dette.

Onsdag formiddag opplyser Kripos til VG at de er på plass i Tønsberg med krimteknikere, hvor de bistår med blant annet åstedsundersøkelser og de vil også bistå i forbindelse med obduksjon av avdøde.

Det er satt opp sperringer på stedet etter at det skal ha blitt løsnet skudd. Foto: Per Annar Holm

– Vi har ingen mistenkte, så vi har en eller flere ukjente gjerningspersoner og vi etterforsker bredt. Jobben i natt har vært å innhente så mye informasjon som mulig, uttalte jourhavende jurist Magnar Pedersen natt til onsdag.

Knappe tre timer etter skytingen, klokken 00.40, fikk politiet også melding om at en bil stod i brann på Sem like utenfor Tønsberg.

Ifølge Tønsbergs Blad ble en mann senere på natten pågrepet på Nøtterøy.

Stasjonssjef Holt sier at politiet etterforsker dette som en separat sak, og at de per nå ikke har holdepunkter for at disse sakene er knyttet sammen.

Kripos bekrefter til VG at de bistår lokalt politi både i forbindelse med skyteepisoden og bilbrannen.







UTBRENT: En mann som politiet knytter til en bilbrann natt til onsdag, er pågrepet. Det er uklart om denne bilbrannen har noe med skytingen å gjøre, og etterforskes som separate saker.

– Kripos bistår med kriminalteknikere, åstedsundersøkelser og etterhvert obduskjon. Vi bistår også med brann- og kriminalsøkshund, opplyser Axel Due hos Kripos.

Var på jobb da skytingen skjedde: – Ekkelt

Therese Mæland (36) var på jobb da en mann ble skutt ved parkeringsplassen inne på industri- og butikkområdet på Kilen noen kilometer unna sentrum av Tønsberg.

– Vi var tre på jobb ved ti-elleve-tiden i går kveld. Det er såpass mye lyd inne i butikken så jeg hørte ikke at det ble skutt utenfor. Ved halv elleve-tiden ringte sjefen min og fortalte at noe alvorlig hadde skjedd, og at det var et oppbud av politifolk og biler utenfor, sier Mæland.

VAR PÅ JOBB: Therese Mæland (36) var på jobb tirsdag kveld. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Ble du redd?

– Nei, men det er jo ekkelt da når noe slikt skjer i dette ellers så fredelige området. Man blir jo litt bekymret for hva man skal fortelle barna, sier Therese Mæland til VG.

Etterlyser vitner

I en pressemelding skriver politiet at de blant annet er interessert i observasjoner av biler som kan ha kjørt i stor fart fra stedet rundt klokken 22.15. De ber også om at personer som har vært i på Kilenområdet langs Slagenveien mellom klokken 21 og 23 tirsdag kveld om å ta kontakt.

– Vi har fått snakket med en del vitner, og det tas en del vitneavhør. Men det har alltid stor interesse for oss om noen har sett noe mistenkelig i Tønsberg sentrum tirsdag kveld – ikke bare i området der hendelsen skjedde, sier Pedersen.