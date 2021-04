JAKTER GJERNINGSPERSONER: Politiet er på stedet ved Kilen i Tønsberg med store ressurser. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Mann skutt og drept i Tønsberg – politiet etterlyser vitner

Politiet har startet drapsetterforskning etter at en mann ble skutt og drept i Tønsberg tirsdag kveld.

Sør-Vest politidistrikt skriver i en pressemelding klokken 01.30 natt til onsdag at mannen som ble skutt i Tønsberg tirsdag kveld er bekreftet død. Han er tidlig i 30-årene.

Han ble fraktet til sykehuset i Vestfold med skader etter melding om en skyteepisode klokken 22.15, opplyste politiet tidligere onsdag kveld.







Politiet har nå startet full drapsetterforskning, skriver NTB.

– Vi etterforsker det som et drap og er i gang med en så bred etterforskning som mulig. Avdøde vil også bli obdusert, sier jourhavende jurist Magnar Pedersen til NTB.

Han utelukker heller ikke at det kan bli aktuelt å kalle in Kripos for bistand.

Søker etter gjerningsmenn

Hendelsen skjedde ved Kilen industriområde på Heimdal, og politiet gjør undersøkelser på stedet.

– Politiet har store ressurser på stedet og søker etter en eller flere gjerningspersoner. Det er iverksatt en omfattende etterforskning og det er satt opp kontroll ved utfartsveiene fra Tønsberg, skriver de i en pressemelding like etter midnatt.

Det er satt opp sperringer på stedet etter at det skal ha blitt løsnet skudd. Foto: Per Annar Holm

Her ber de eventuelle vitner om å ta kontakt. De er interessert i observasjoner i tiden før klokken 22.15, og også av biler som kan ha kjørt i stor fart fra stedet på dette tidspunktet, og som kan ha vært involvert i hendelsen.

– Det er også av interesse hvis noen kan ha hørt skudd som har blitt avfyrt på Kilen øst for Tønsberg sentrum, skriver Sør-Øst politidistrikt videre.

Innsatsleder Geir Solberg sier til Tønsbergs Blad litt før klokken 01 at noen vitner har meldt seg, og at det er foretatt flere vitneavhør, skriver NTB.

Politiet ønsker foreløpig ikke si noe om bakgrunnen og årsaken for hendelsen.