DREPT: Advokat Tor Kjærvik ble skutt og døde av skadene i sitt hjem på Røa i Oslo mandag kveld. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

Kjærviks nevø om konflikt-påstand: − Helt ukjent for oss

Familien er ikke kjent med en konflikt mellom advokat Tor Kjærvik og hans drapssiktede sønn, sier Kjærviks nevø, Petter Kjærvik.

Publisert: Nå nettopp

Nevøen uttaler seg til lokalavisen Varingen.

– Vi i familien har snakket sammen, og dette er helt ukjent for oss, sier han om Eldens uttalelser om en familiekonflikt.

Til VG har siktedes forsvarer John Christian Elden uttalt at bakteppet for hendelsene skal ha vært en konflikt som skal ha pågått «over år».

Petter Kjærvik vil ikke kommentere til lokalavisen omstendighetene rundt drapet eller hva som kan være motivet for det. Men han kommenterer altså Eldens påstand om en familiekonflikt:

– Påstanden kom som lyn fra klar himmel og er ikke en beskrivelse vi kjenner igjen, fortsetter han.

Snakket med onkelen for kort tid siden

Nevø Petter Kjærvik forteller også til lokalavisen at han hadde et godt forhold til sin onkel.

– Jeg vil si vi hadde god kontakt og et fint forhold. Jeg minnes med glede fine ferieturer vi hadde. Om vi ikke pratet sammen ukentlig, så var det ofte. Nå sist gang i slutten av mars.

VG har vært i kontakt med Petter Kjærvik, som er informert om at VG omtaler saken. Han har ingen ytterligere kommentarer.

John Christian Elden skriver i en SMS til VG at han ikke har behov for å utdype konflikten siktede har forklart seg om over noen timer i avhør til politiet i media. Den er en del av etterforskningen, der siktede samarbeider fullt ut med politiet, skriver han.

– Men det er selvsagt av interesse for etterforskningen om familiemedlemmer mener dette er vrangforestillinger fra siktedes side. Det kan ha avgjørende betydning for skyldspørsmålet at de mener det, skriver han videre.

Politiet opplyste onsdag at det ennå ikke er avklart om det skal gjennomføres en prejudisiell observasjon av den siktede. En slik brukes til å avgjøre om det er nødvendig med en fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av en siktet, der det blant annet vurderes hvorvidt siktede er strafferettslig tilregnelig.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer den drapssiktede sønnen til advokat Tor Kjærvik. Foto: Gisle Oddstad, VG

Politiet undersøker historikk

Ellen Holager Andenæs, bistandsadvokat for Tor Kjærviks samboer gjennom 25 år, sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere hvorvidt samboeren kjente til noen konflikt mellom far og sønn.

Sønnen er også siktet for drapsforsøk på samboeren. Ifølge VGs opplysninger ble hun skutt på og klarte å flykte.

– Samboeren har alltid oppfattet forholdet mellom henne og siktede som godt. Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Andenæs til VG.

Politiet ønsker ikke å kommentere advokat Eldens påstand om en familiekonflikt.

– Jeg kan ikke kommentere det. Det er veldig tidlig i etterforskningen. Vi må undersøke ulike forhold, også tidligere historikk mellom partene. Det er temaer vi holder på å undersøke og det vil vi fortsette med, sier politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt til VG.

– Det har ikke vært noe foruroligende som har skjedd i forkant av denne hendelsen?

– Nei, svarer Andenæs.

Kjærviks sønn, som er i 30-årene, ble onsdag varetektsfengslet i fire uker. Han har i avhør knyttet seg til drapet, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han har tatt betenkningstid på det, sa politiadvokat Anne Marie Hustad til VG onsdag ettermiddag.