VASKER HENDER: Håndvask er en kjent aktivitet i landets barnehager - spesielt i corona-året. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB

Skole- og barnehageansatte: Kan få vaksine tidligst i uke 22

Hvis regjeringen slipper barnehage- og skoleansatte frem i vaksinekøen, kan vaksineringen starte tidligst om en måned.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser overlege Preben Aavitsland i smittevernavdelingen på Folkehelseinstituttet til VG fredag ettermiddag.

– Dersom departementet beslutter en slik prioritering, vil det i praksis tidligst være mulig å gjennomføre i uke 22, skriver han i en e-post.

Uke 22 starter mandag 31. mai og utløper søndag 6. juni. En vaksine-start før sommerferien har vært et krav fra de skole- og barnehageansattes organisasjoner, blant annet fremført i et brev til regjeringen tidligere i april.

CORONA-MINISTRE: Guri Melby (V) og Bent Høie (H) har hatt sun fulle hyre med å håndtere corona-pandemien det siste året. Bildet er fra debatten om coronakommisjonens rapport i Stortinget sist mandag. Foto: Tore Kristiansen, VG

I Stortingets muntlige spørretime onsdag denne uken ble forventningen gjentatt av Ap-representant Torstein Tvedt Solberg som utfordret kunnskapsminister Guri Melby (V) på hvorfor så mange ansatte med høy smitterisiko ikke var prioritert i vaksinekøen.

Vil ikke spekulere

Aavitsland i FHI ønsker ikke å gi noe forhåndsvarsel om barnehagelærere, lærere og andre ansatte i skoler og barnehager får vaksiner fra starten av juni.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi skal gi vårt råd til departementet senest 11. mai, skriver Aavitsland.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) avviser at hun kunne ha trykket på for å gi de som jobber med barn og unge vaksiner enda tidligere.

Har slitt med vaksinetilgang

– Vi har bedt om en grundig faglig vurdering fra FHI opp mot dødelighet og opp mot andre grupper. Jeg mener ikke at vi med den vaksinetilgangen vi har hatt burde ha vært i gang med å vaksinere skole- og barnehageansatte nå, sier Melby til VG.

FHI-OVERLEGE: Preben Aavitsland er en av regjeringens viktigste premissleverandører i vurderingene av hvem som skal vaksineres når. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Hun viser til at regjeringen flere ganger har vist at de er raske med å fatte beslutninger etter at de får faglige vurderinger.

– Vi vil sørge for en rask beslutning også når vi får faglige råd om prioritering av visse yrkesgrupper i mai, forsikrer hun om.

Hun synes Ap og andre har forsøkt å skape et bilde av at regjeringen har vært for treg med å vaksinere ansatte i barnehager og skoler - som ikke har rot i virkeligheten.

– Mener de at vaksineringen av disse yrkesgruppene i barnehager og skoler burde ha vært i gang allerede? Da må de ta i betraktning at risikogruppene ennå ikke er ferdig vaksinert, sier Melby til VG.