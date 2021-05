POSITIV, MEN: Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, sier et lovforbud bare vil være et supplement i kampen mot gjengkriminalitet. Foto: Tore Kristiansen

Uenighet om ny gjenglov - frykter de går under jorden

Oslo-politiets Grete Lien Metlid er positiv til forbud mot gjengkriminalitet, men advarer mot å tro at det alene vil løse problemet. Ekspertene bak utredningen er splittet.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg bekreftet overfor VG torsdag at regjeringen i statsråd fredag vil fremme et lovforslag mot såkalt gjengkriminalitet.

– Vi gir domstolene anledning til å forby grupper som driver med alvorlig kriminalitet. Målet er å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper, sa Solberg.

Splittet

Men lovreglene for hvem som kan rammes av et forbud er så stramme, at det ikke er noen som foreløpig kan peke på et kriminelt gjengmiljø som kan ligge an til å bli forbudt.

Ekspertene i Straffelovrådets utredning som har vurdert forbud, var splittet og flertallet vant ikke frem.

Professor Linda Gröning ved Det juridiske fakultetet i Bergen ledet arbeidet med utredningen.

Hun tilhørte flertallet. Gröning sier en utilsiktet konsekvens kan bli at gjengene går under jorden.

– Kan være et viktig bidrag

Grete Lien Metlid er avventende positiv til forbud.

– Vi vil avvente med å gi mer presise kommentarer før forslaget er kjent og vi får satt oss ordentlig inn i det. Men overordnet kan jeg si at vi at vi har stilt oss positive i vår høringsuttalelse, sier Metlid, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

– HAR OVERSIKT: Grete Lien Metlid mener de har god oversikt over gjengmiljøet i Oslo. Foto: Trond Solberg

Hun sier at et forbud bare vil være et supplement til politiets arbeid mot kriminelle gjenger.

– Men det kan være et viktig bidrag, ikke minst forebyggende for å forhindre kriminelle gjenger å etablere seg.

Metlid sier deres innsats krever en bredde i verktøy og tilnærming.

– Forbud alene vil nok ikke løse gjengproblematikken. Vi ser frem til å gå inn i dette, med våre jurister og spesialister som jobber dedikert med gjengproblematikken hver dag.

– Ser du miljøer i Oslo i dag som kan bli rammet av et forbud?

– Det må vi vente med å svare på til vi får se på det konkrete som kommer i proposisjonen. Dette er et felt med komplekse problemstillinger og som krever bred innsats over tid.

– Vi har god oversikt

Hun sier at Oslo politidistrikt er det politidistriktet som er tyngst berørt og som har mest tilstedeværelse av kriminelle gjenger og tyngre kriminelle nettverk.

– Vi anser situasjonen som relativt stabil og mener vi har god oversikt, samtidig som vi følger nøye miljøer og konfliktlinjer.

Professor Gröning sier det kan se ut som om regjeringens proposisjon har lagt til grunn mindretallets forslag til straffbudets utforming.

MOT: Professor Linda Gröning ved Det juridiske fakultetet i Bergen sier hun gikk mot forbud blant annet på grunn av rettssikkerhetsaspekt og menneskerettslige skranker. Foto: Uib

– Jeg kjenner ikke innholdet i regjeringens proposisjon, så skal være varsom med å uttale meg før vi har sett den. Men det jeg kan si er at mindretallet gikk inn for et straffesanksjonert forbud mot kriminelle sammenslutninger, der deltakelse i en bestemt organisasjon først må forbys, før den som bryter mot forbudet kan straffes.

– Går under jorden

Hun legger til:

– Flertallet anbefalte et selvstendig straffebud etter samme mønster som vi allerede har mot terrororganisasjoner.

– Hvorfor ønsket flertallet en annen løsning?

– Blant annet fordi vi vurderte at vårt forslag til straffebud bedre ivaretok rettssikkerhetsaspektet og menneskerettslige skranker. Men vi vurderte at begge forslagene kunne forsvares, sier Gröning.

– Mange vil holde seg unna en gjeng som er forbudt?

– Man kan jo håpe på en slik preventiv effekt; slik at straff ikke trenger å brukes. En utilsiktet konsekvens kan også bli at gjengene går under jorden. Rådets medlemmer var enige om at det finnes mange andre og kanskje bedre forebyggende tiltak enn kriminalisering og straff for å bekjempe kriminelle gjenger.

– Setter pris på

Advokat Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden deltok også i Straffelovrådets utredning og tilhørte mindretallet.

– Jeg setter pris på om de ender med en forbudshjemmel fremfor en abstrakt straffebestemmelse, sier han.

FOR: Advokat Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden mener et forbud sikrer rettssikkerheten. Foto: Klaudia Lech

Brosveet mener en hjemmel for å nedlegge forbud også er best rettssikkerhetsmessig.

– Et forbud vil kunne bli prøvet og avklart i rettsapparatet, noe som sikrer rettssikkerheten til de involverte.

– Hvor mange organisasjoner ser du i dag som kan bli rammet av forbud?

– Det er trolig ikke mange, men det er bra å ha lovverket på plass.

– Skaper frykt i befolkningen

I proposisjonen kan en gjeng eller kriminell sammenslutning bare forbys dersom deltakere i sammenslutningen har begått gjentatte lovbrudd mot liv, helse eller frihet, og disse lovbruddene er egnet til å fremkalle frykt i befolkningen for nye lovbrudd av samme art fra deltakere i sammenslutningen.