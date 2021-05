VIL HA ENDRING: Leder ved studentparlamentet i Trondheim, Herman Siggerud vil ha både større fokus og undervisningsfri på samenes nasjonaldag. Foto: Privat

Vil at samenes nasjonaldag likestilles med 17. mai

Studentparlamentet ved UiT har vedtatt en resolusjon om å likestille den samiske nasjonaldagen med den norske. De begynner først med eget universitet.

Av Synne Nielsen Solbakken

Herman Siggerud er leder for studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø. De har kommet frem til tre konkrete punkter de vil ha fokus på.

Innføre undervisningsfri på UiT den 6. februar.

Jobbe for et nasjonalt vedtak om å gjøre samenes nasjonaldag til en rød dag.

Jobbe for at alle arrangementer på universitetet på den samiske nasjonaldagen spres utover uken nasjonaldagen befinner seg i.

På UiT er det mange studenter med samisk bakgrunn. Han vil derfor begynne med sitt egen universitet, og sørge for at alle studenter får undervisningsfri slik at de kan feire denne dagen.

I 2001 anerkjente Bondevik-regjeringen nasjonaldag som betegnelse på 6. februar, og i 2003 ble det flaggdag. Siggerud mener derfor det også er på høy tid at vi nå gjør noe mer.

– Innenfor språket jobber man med likestilling, men nasjonaldagen har uteblitt. Samefolket holder en egen posisjon i Norge, fordi det er et urfolk. Dette handler om at den samiske kulturen og folket er en del av Norge, og derfor vil dette være et steg i riktig retning, sier Siggerud.

Nå håper han politikerne vil ta tak.

– Jeg håper politikerne kan ta tak og vedta dette. Jeg er spent på om noen tar det med seg, sier Siggerud.

GLAD FOR ENGASJEMENTER: President på Sametinget, Aili Keskitalo, synes det er hyggelig at studentene på UiT vil feire samenes nasjonaldag. Foto: Trond Solberg, VG

Ikke realistisk enda

President på Sametinget, Aili Keskitalo, sier til VG at hun setter stor pris på studentparlamentet ved UiT sitt ønske om å gi samenes nasjonaldag høyere status. Hun tror likevel at det vil ta tid før vi kan gjøre den til en rød dag.

– De starter i riktig ende ved å ta tak ved institusjonen han studerer. Jeg vet at mange studenter, men også elever på videregående skole og i grunnskolen ikke synes de får anledning til å feire nasjonaldagen slik de burde.

Hvis alle skal få fri 6. februar, mener Keskitalo vi trenger lengre tid til å innarbeide dagen, samt gjøre den vanlig og feire og markere.

– På lang sikt er det en fin visjon, men starten må være at man bevisstgjør arbeidsplasser og institusjoner, sier Keskitalo.

Samenes nasjonaldag 6. februar Datoen ble valgt fordi det første landsdekkende samemøtet ble holdt 6. februar 1917. Dette var første gang nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg og drøftet felles saker og problemstillinger.

Nasjonalsangen til samene heter «Sámi soga lávlla», og synges ofte på nasjonaldagen.

Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i.

«Lihkku beivviin» betyr gratulerer med dagen.

Samenes nasjonaldag ble for første gang feiret i 1993. Vis mer

Ingen høytidsdag

Samenes nasjonaldag er en offisiell flaggdag i Norge, men ikke en høytidsdag. Det betyr at ingen får fri fra skole eller jobb slik man gjør på 17. mai.

– Opplever du at folk flest får gyldig fravær på skolen eller fri fra jobb hvis de spør om det?

– Det tror jeg blir ulikt praktisert. Men det er mange arbeidsgivere og institusjoner som bidrar og gir permisjon for feiring og deltagelse, sier Keskitalo.

Hun håper andre også vil være med på feiringen, om de ønsker det.

– Jeg opplever at flere og flere som ikke er samer også ønsker å feire. Jeg har vært i flere større byer i forbindelse med nasjonaldagen. Folk gratulerer meg med dagen både på norsk og samisk, og mange vet om dagen. Men vi er veldig glad hvis folk har lyst til å feire sammen med oss, sier Keskitalo.