Erna Solberg: Unge skal tilbys vaksine tidligere

Regjeringen vil vaksinere unge tidligere og gi flere vaksiner til kommuner på Østlandet med vedvarende høyt smittetrykk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

– Vaksinene er ett av våre viktigste våpen i kampen mot viruset, sier statsminister Erna Solberg før hun legger frem endringer i vaksineprogrammet på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Dette er de viktigste nyhetene fra pressekonferansen:

Unge skal få tilbud om vaksine tidligere. Aldersgruppen 18-24 år og aldersgruppen 40-44 år skal vaksineres samtidig. Etter dem vil aldersgruppen 25-39 få tilbud om vaksine.

Geografisk omfordeling av vaksiner: 24 kommuner på Østlandet, som har hatt et høyere smittetrykk over tid, skal få 60 til 80 prosent flere vaksiner.

Regjeringen dropper AstraZeneca-vaksinen helt, mens Johnson & Johnson-vaksinen fortsatt er på pause.

Johnson & Johnson-vaksinen vil bli tilbudt som en frivillig vaksine.

Ingen nye yrkesgrupper vil prioriteres i vaksinekøen.

Unge får tilbud tidligere

I slutten av forrige uke sa smitteverndirektør Geir Bukholm til VG at FHIs tall viser at det lønner seg å blande - altså å vaksinere både middelaldrende som er utsatt for sykdom og yngre samtidig, sånn som de har landet på i Danmark.

Aldersgruppene 18-24 år og 40-44 år får tilbud om vaksine samtidig. Så vil aldersgruppen 25-39 år tilbys vaksine sist.

– Regjeringen løfter de unge frem i vaksinekøen fordi spredningen er høyst og mange unge har blitt hardt rammet av tiltakene, sier Solberg.

Alle over 18 år vil trolig ha fått tilbud om vaksine før skolestart etter sommerferien.

Geografisk omfordeling

FHI anbefaler at 24 kommuner skal få 80 prosent flere doser - men regjeringen går inn for at disse kommunene skal få 60 prosent flere.

Kommunene som får flere doser er: Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Lørenskog, Ullensaker, Rælingen, Lillestrøm, Enebakk, Gjerdrum, Drammen, Bærum, Nannestad, Nordre Follo, Nittedal, Lier, Eidsvold, Råde Asker, Vestby, Halden, Indre Østfold, Frogn, Ås.

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker. 13 kommuner får ingen endring.

Solberg understreker at det har vært vanskelige avveininger for regjeringen.

– Hele Norge kan åpne opp tidligere om vi gjør det på denne måten, sier Solberg.

AstraZeneca og Johnson & Johnson

AstraZeneca-vaksinen tas permanent ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, mens Johnson & Johnson-vaksinen fortsatt vil være satt på pause.

– Regjeringen har vurdert om folk kan ta vaksinene frivillig. Regjeringen konkludert med at kun Johnson & Johnson-vaksinen kan tilbys frivillig utenfor vaksineprogrammet, sier Solberg.

Men det er flere ting som må på plass før man frivillig kan ta Johnson & Johnson-vaksinen. Vaksinen vil være gratis, men de som ønsker å ta vaksinen vil måtte snakke med fastlegen først.

Ingen yrkesgrupper prioriteres

FHI anbefaler ikke å prioritere vaksinasjon av persiner i enkelte yrkesgrupper eller samfunnskritiske funksjoner tidligere i køen.

Det vil si at for eksempel lærere og barnehageansatte ikke vil bli prioritert i vaksinekøen.