STORE VANSKER: Personene som tar kontakt med advokat Mette Yvonne Larsen, forteller at de har betydelige psykiske problemer den dag i dag. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Varhaug-saken: 14 nye personer har meldt seg

En rekke personer har meldt seg etter avsløringene om psykolog Sverre Varhaug. Advokat Mette Yvonne Larsen får telefoner fra fortvilte pasienter som sier de er utsatt for overgrep av psykologen.

Publisert: Nå nettopp

– De forteller at de føler seg ensomme, de lever ikke i normale samliv og de har betydelige psykiske problemer. Mange av dem har måttet gå til behandling etterpå, sier advokat Mette Yvonne Larsen til VG.

Hun snakker om pasienter som har tatt kontakt med henne etter VGs avsløringer om psykologen Sverre Varhaug.

VG har avdekket hvordan psykologen manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter i mer enn tre tiår – og hvordan ingen klarte å stoppe ham.

PSYKOLOG: Sverre Varhaug ble domfelt tre ganger for overgrep mot pasienter. Foto: Privat

14 nye personer

Varhaug ble domfelt for overgrep mot seks pasienter i tre ulike rettsprosesser, sist gang på begynnelsen av 2000-tallet.

I arbeidet med saken har VG sporet opp ytterligere syv pasienter som har slått alarm om psykologen. Ingen av dem har fått saken sin etterforsket eller pådømt.

Etter VGs avsløringer har omfanget vokst ytterligere:

På snaut to uker har 14 nye personer meldt seg til VG og advokat Mette Yvonne Larsen.

– Jeg hadde prøvd å ta mitt eget liv og trengte hjelp. I stedet ble jeg seksuelt misbrukt i to år, sier en av personene som har tatt kontakt med VG.

VG har sett dokumentasjon på at mannen, som nå er i 70-årene, var Varhaugs pasient ved barnepsykiatrisk avdeling ved Haukeland sjukehus på 1960-tallet. Mannen var 16 år den gangen.

MELDER SEG: I kjølvannet av VGs publiseringer har flere personer tatt kontakt med Mette Yvonne Larsen, som var bistandsadvokat i de siste rettssprosessene mot Varhaug. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Advokat: Har holdt det hemmelig

Mette Yvonne Larsen var bistandsadvokat i de siste rettsprosessene mot Varhaug på 2000-tallet.

– Noen har tidligere anmeldt saken, men fått den henlagt, sier hun om personene som nå har tatt kontakt.

– Andre har holdt dette hemmelig i alle år. Alle kjennetegnes med at de i dag har store, psykiske problemer. De føler seg sviktet av Varhaug, ikke minst, men også av politiet, helsevesenet og alle dem som kunne tatt ansvar og stoppet dette, sier Larsen.

– Hva forteller de om det de er blitt utsatt for?

– Uten at jeg kan gå i detalj av hensyn til personvern, kjennetegnes det med at de er blitt utsatt for grove seksuelle overgrep, eksperimentering med seksuelle metoder, råd om ikke å skaffe seg kjærester, råd om ikke å få barn, råd om å skille seg fra eksisterende ektefeller og manipulering i form av å bryte med familiene sine, sier Larsen.

Flere av dem skal ha vært Varhaugs pasienter gjennom flere år og tidvis gått i terapi flere ganger i uken, ifølge advokaten.

SKAL ETTERGÅ: En ekstern gruppe skal nå undersøke Varhaug-saken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

«Saken er ikke død»

Tirsdag denne uken gikk helseminister Bent Høie (H) ut i VG og sa unnskyld til ofrene i Varhaug-saken.

Helse- og omsorgsdepartementet setter nå sammen en arbeidsgruppe som skal gjennomgå Varhaug-saken.

I tillegg skal gruppen gå gjennom saker om seksuelle overgrep i helsevesenet de siste ti årene.

Målet med arbeidet er å hindre at liknende saker kan oppstå i fremtiden.

– Mandatet til gruppen er å gå gjennom både praksis og regelverket på dette området, for å se om det er behov for endringer. Det vil også ligge i deres mandat å se på Varhaug-saken, for å se om det er forhold i den som er relevant for dagens situasjon, og som fortsatt kunne skjedd i dag, sa Høie til VG tirsdag.

Advokat Larsen var en av de første som tok til orde for en gransking av saken. Hun har reagert på Helsetilsynets uttalelse om at saken er «gammel».

– For det første så var jeg flere runder i retten med denne saken på 2000-tallet. Den er ikke så gammel. For det andre så er ikke saken død fordi psykologen er død. Det er ofre den dag i dag som sliter med store, ubehandlede problemer. Så det er ikke en gammel sak så lenge det er en stor andel av ofrene som fortsatt er i live.

Disse sliter, og familiene deres sliter, sier Larsen.

