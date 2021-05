SEIRET PÅ HØYRE-LANDSMØTET: Sandra Bruflot (med datteren Embla i armene) varslet allerede i høst at hun ville jobbe for at Høyre ville skrote kontantstøtten. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Rød glede for Høyre-vraking av kontantstøtten

Høyres skroting av kontantstøtten omfavnes av politikere i Ap, SV og Rødt. - Vi får tåle en klam omfavnelse, sier pådriver for Høyres nei-vedtak, Sandra Bruflot.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Dette er gode toner fra Høyre, og noe vi har jobbet lenge for i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han minner om at aldri før har så få mottatt kontantstøtte i hovedstaden, og at dette er en villet politikk fra byrådspartiene. Johansen legger til at «Nå får jeg bare håpe at Sp følger etter.»

Senterpartiet er nemlig erklært tilhenger av kontantstøtten. Nestleder Anne Beathe Tvinnerheim så ikke den komme - at Høyre endret syn i helgen.

– Det synes jeg var overraskende fra et parti som hevder å holde valgfriheten høyt, skriver Sp-nestlederen i en sms til VG.

RAYMOND MED GODORD: Byrådsleder Raymond Johansen kommer med sjeldne godord til Høyre - om kontantstøtte-snuoperasjonen. Foto: Helge Mikalsen, VG

SV-leder Audun Lysbakken er på sin side tilfreds med at Høyre har snudd.

– Til slutt har også Høyre innsett at kontantstøtten er et blindspor. Det gir ingen mening at staten skal betale penger for at barn ikke sendes i barnehage, formulerer SV-lederen.

Også han mener helgens landsmøtevedtak i det største regjeringspartiet er begynnelsen på slutten for kontantstøtte-ordningen.

TILFREDS: SV-leder Audun Lysbakken fotografert under hektisk knepping av skjorteknapper på SV-landsmøtet i slutten av april. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Med dette vedtaket i Høyre er det mer sannsynlig at kontantstøttens tid går mot slutten, den har nå et klart flertall i Stortinget mot seg, ifølge Lysbakken, som i sin tid administrerte kontantstøtteordningen som barne- og familieminister i Stoltenberg-regjeringen.

Rødt: Bra

Nestleder i Rødt, Silje Josten Kjosbakken, er også fornøyd med Høyre-vedtaket.

– For oss som kjemper mot kontantstøtten, så er det bra at Høyre-landsmøtet går mot ordningen, sier Kjosbakken.

RØDT-LEDELSEN: Silje Josten Kjosbakken (foran) er en del av ledelsen i Rødt sammen med Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

SVs finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski, er også tilfreds med Høyre-landsmøtet.

– Velkommen etter til Høyre, skriver Kaski i en sms. Hvorpå hun forutsetter at vedtaket følges av en rett til barnehageplass, eller en ventestønad for de som venter på plass.

En slik ventestønad er innbakt i Høyres landsmøtevedtak.

Det er Sandra Bruflot - en av Høyres største pådrivere for å skrote kontantstøtten - spesielt glad for. Allerede i fjor høst fortalte hun VG om behovet for at også Høyre gikk inn for å erstatte kontantstøtten med en slik ventestøtte.

– Klam omfavnelse

- Politiske motstandere fra venstresiden liker godt at dere gikk inn for å vrake kontantstøtten. Hva synes du om en slik omfavnelse?

- En slik klam omfavnelse får vi tåle. Det er helt greit. Men for oss er det for eksempel helt ok med både private og offentlige barnehager. Det er nok av skiller mot venstresiden fortsatt, nyanserer Bruflot.

STØTTER KONTANTSTØTTE-NEI: Anette Trettebergstuen i Ap har i alle år kjempet mot kontantstøtten. Foto: Terje Pedersen, NTB

Aps medlem i Stortingets familiekomité, Anette Trettebergstuen, mener at nå bør Høyre vinke farvel til kontantstøtten.

– Men jeg stoler ikke på at Høyre vil stå på dette vedtaket i forhandlinger med høyresiden, ifølge Trettebergstuen. Hun viser til at Erna Solberg var blant mindretallet som ville beholde ordningen.

– Erna stemte selv for kontantstøtte, og har gjennom åtte år vist at hun gladelig selger arbeidslinjen og likestillingen for egen makt, kommenterer Trettebergstuen.

TILHENGER AV KONTANTSTØTTE: Aina Alfredsen Førde i Kvinne- og familieforbundet mener Høyre brøt med sin valgfrihets-politikk med nei til kontantstøtte på landsmøtet. Foto: Privat

På den andre siden i synet på kontantstøtten, står leder Aina Alfredsen Førde i Norges kvinne- og familieforbund.

Hun er varm tilhenger av kontantstøtten, og dypt skuffet over valgfrihets-partiet Høyre.

– Arroganse

– Høyres vraking av kontantstøtten er begynnelsen på slutten på både foreldres valgfrihet og på kontantstøtte-ordningen. Partiet har støttet denne valgfriheten trofast i årevis. Nå skjer det stikk motsatte, konstaterer Førde.

Hun mener Sandra Bruflot, Tina Bru og andre kontantstøtte-motstandere i Høyre, svikter mange familier nå.

– Jeg synes faktisk jeg ser en viss arroganse blant unge Høyre-kvinner som ikke tar konsekvensen av at foreldre er forskjellige og vil kunne velge om de vil ha de minste barna hjemme eller i barnehage, sier Førde til VG.

Bruflot i Høyre svarer:

–Jeg har veldig respekt for valgfrihet-argumentet, men jeg synes ikke det er tungt nok til å beholde kontantstøtten. Vi vil ikke gjøre barnehage obligatorisk, og foreldre må gjerne velge å være hjemme med barn lenger. Det brukes rundt halvannen milliard årlig på ordningen. Jeg mener det er bedre å motivere foreldre til å jobbe, samt tilrettelegge bedre for flere barnehageplasser og innføre en ny ventestøtte for de som ikke får plass med en gang.