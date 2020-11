STENGES: Askimbyen skole er én av fem barneskoler i Askim som stenges etter et smitteutbrudd ved ungdomsskolen. Foto: Freddie Larsen

Uoversiktlig smittesituasjon i Askim – stenger alle barneskoler

Askim ungdomsskole stenges etter at flere elever har testet positivt for covid-19. Som et forebyggende tiltak stenges også alle barneskoler fredag.

Oppdatert nå nettopp

Det er torsdag påvist 14 nye smittetilfeller i Indre Østfold kommune. Ti av disse er elever på niendetrinn ved Askim ungdomsskole, mens de øvrige er nærkontakter til de smittede elevene.

Smittetilfellene ble oppdaget etter at hele trinnet har vært i karantene og blitt testet.







– På bakgrunn av det velger vi å stenge ungdomsskolen. Her vil vi tilrettelegge for hjemmeskole neste uke når skolen er stengt, sier kommunikasjonssjef Nini Sleivigen i kommunen til VG.

Nå testes alle ansatte og elever på ungdomsskolen. Åttende- og tiendetrinn gjenstår – i overkant av 370 elever.

I tillegg skal alle ansatte og elever ved skolen i ti dagers karantene, frem til 30. november.

les også Knapt noen ble smittet utendørs i Indre Østfold – rådmannen frykter vinteren

Oppfordrer husstandsmedlemmer til karantene

Kommunen kommer først og fremst til å teste elever og ansatte, men ikke foreldre i første omgang. Slevig er tydelig på at de nå oppfordrer husstandsmedlemmer å være i karantene til prøvesvar foreligger for dem som blir testet.

Som følge av smitteutbruddet har kommunen også besluttet å stenge alle barneskolene i Askim fredag, som et forebyggende tiltak.

– Her har vi ikke smitte, men vi vet at familier har barn på både barne- og ungdomsskolen. Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon om hva som skjer med barneskolene i løpet av helgen, sier kommunikasjonssjefen.

På spørsmål om kommunen har kontroll over smitteutbruddet, sier Slevig:

– Vi føler vi har kontroll, men vi må gjøre noen grep på skolen for å klare å stoppe utbruddet.

– Å få ti nye tilfeller på skolen i dag er så klart noe vi ikke ønsker. Vi er helt avhengige av at elevene nå følger karantenetiden og holder avstand til folk.

Grafen viser smitteutviklingen i Indre Østfold gjennom pandemien. VG henter tall fra MSIS-registeret til FHI. Eventuelle manglende oppdateringer skyldes forsinket rapportering til helsemyndighetene.

Publisert: 19.11.20 kl. 22:19 Oppdatert: 19.11.20 kl. 22:35

Les også