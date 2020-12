FREMMER FORSLAG: Karin Andersen (SV) og partikolleger. Foto: Trond Solberg, VG

Foreslår stans i utsendelsen av Mustafa Hasan på Stortinget

SV foreslår å stanse alle retursaker som gjelder lengeværende asylsøkende barn frem til det er gjennomført en gjennomgang av Utlendingsnemndas praksis,

Mustafa Hasan (18), som har bodd 13 år i Norge, fikk nylig et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) om at han ikke lenger får bli i Norge.

Hasan har frist til 7. desember på å forlate Norge og må avbryte videregående skole. Saken har mobilisert både demonstrasjoner og en innsamlingsaksjon.

I GÅR: Mustafa Hasan (18) under innspilling av ny musikkvideo i et filmstudio på Nydalen i går kveld. Nå har han bare én uke igjen før han må ut av landet.

Nå har SV stilt forslag i Stortinget om at alle retursaker som gjelder lengeværende asylsøkende barn stanses, frem til det er gjennomført en gjennomgang av Utlendingsnemndas praksis i disse sakene.

Partiet ønsker blant annet at en gjennomgang av om sentrale kriterier for vurdering av opphold, som barnets beste, barnets oppholdstid og humanitære hensyn veies i tråd med lovgivers intensjon.

– Denne saken går over alle støvleskaft og det er helt meningsløst at en 18 år gammel gutt skal straffes for det moren hans gjorde når han var 6 år. Han skulle og burde fått opphold for mange år siden, og nå bruker norske myndigheter sin egen treghet imot ham. Det går bare ikke an å behandle folk på denne måten, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) i en uttalelse VG har fått oversendt.

STØTTEMARKERING: Støttemarkering for Mustafa Hasan utenfor Stortinget forrige uke.

Sakene som stilles i bero må inkludere personer med lang oppholdstid som har fylt 18 år etter 1. januar 2019, heter det i forslaget, som er overlevert Stortinget.

– Barn er ikke ansvarlige for det foreldrene deres har gjort. Han har vært her i snart 13 år og er blitt norsk. Han kan ikke sendes til et land hvor han verken kan språket eller har noen forutsetninger for å klare seg.

Oppholdstillatelse ble omgjort

Mustafa Hasans mor oppga at hun var palestiner da hun kom til Norge med ham og fire andre mindreårige sønner for 13 år siden. Hun fødte kort tid senere en datter.

Familien fikk først midlertidig opphold, men dette ble omgjort da utlendingsmyndighetene fant ut at moren hadde oppgitt feilaktig informasjon på søknaden.

Hun hadde unnlatt å fortelle at hun også var jordansk statsborger. Etter at moren ble gift til sin jordanske fetter, ble hun selv statsborger, selv om hun er født og oppvokst i Palestina.

UNE: – Grundig vurdert

Forrige uke skrev avdelingsleder Terje Østraat i UNE til VG at Hasans sak og hans tilknytning til Norge har blitt grundig vurdert flere ganger opp gjennom årene.

– Hans sak har også vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, der UNE fikk medhold, skriver Østraat i e-posten.

UNE opplyser at de er enige i at Hasan har en sterk tilknytning til Norge, men de må veie dette opp mot innvandringsregulerende hensyn.

– Familien har gitt uriktige opplysninger om identitet og har fremlagt falske dokumenter. Dette utgjør grove brudd på utlendingsloven.

Østraat skriver at da UNE tok stilling til Hasans sak første gang, før saken ble brakt inn for domstolen, var han et barn. I det siste vedtaket fra nå i november, er han blitt vurdert som en voksen fordi han nå er over 18 år

– På generelt grunnlag, så skal det mye til for å få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Reglene er slik at tilknytning til Norge og sterke menneskelige hensyn skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. Det skal mindre til for at et barn får opphold på humanitært grunnlag, enn en voksen.

