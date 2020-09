VIL HA STRENGT EUROPA: Bent Høie vil heller at Europa skal legge seg på samme linje som Norge, hvis det skal lages felles regler om karantener og reiser. Foto: Stian Lysberg Solum

EU foreslår felles reiseråd, men Norge vil ha strenge regler

Med EU-forslaget til felles reiseråd hadde hele Sverige, Danmark og Finland vært «grønne».

I EU og EØS er det nå et virvar av regler for hvor du kan reise. Noen land kan du reise fritt til, mens i andre må du i karantene når du ankommer. Norge er blant de strengeste i klassen – og krever nå karantene for tilreisende fra nesten alle land i Europa. Norge har altså farget nesten hele Europa rødt.

EU-kommisjonen vil imidlertid at det skal bli enklere og mer forutsigbart å reise rundt i Europa. Derfor har de kommet med et forslag til felles regler.

Nå forhandles det om forslaget, som ville før til en drastisk endring på det norske reisekartet.

Ingen regioner i Sverige, Danmark og Finland ville lenger vært røde, om Norge skulle hatt disse kravene. Og du hadde ikke måtte i karantene for å reise til andre land i Norden.

Portugal, Belgia, Malta, Hellas, Storbritannia og Tyskland ville heller ikke vært røde etter disse kravene. Men EU-kommisjonen foreslår faktisk at det skal gis egne råd for regionene innad i hvert land. Det har ikke norske myndigheter ønsker å gjøre hittil.

Norge krever karantene for alle som kommer fra røde land.

EU-kommisjonen foreslår også karantene, men helst test, for folk som kommer fra røde områder. Men deres definisjon av et rødt område er altså helt annerledes:

Fakta: Dette er forslaget fra EU-kommisjonen EU-kommisjonen foreslår tre fargekoder. Det er bare rød som eventuelt skal utløse karantene. Regionnivå: Det oppfordres til at alle land leverer tall på regionnivå, så eventuelle råd kan målrettes mot de regionene hvor de er nødvendige. Så man altså kan ha ulike råd for ulike regioner innad i Frankrike, for eksempel. Ikke bare se på Frankrike som ett.

Rødt: Områder med flere enn 50 smittede per 100.000 siste 14 dager og en andel positive tester på over tre prosent. Flere regioner i Norden ligger på over 50 smittede per 100.000, men ingen har en andel positive tester på over tre prosent. Hvis andelen positive tester er under tre prosent, er kravet over 150 smittede per 100.000 siste 14 dager. Og så høyt smittetrykk har ingen regioner i Norden.

Reisende fra rødt bør enten gå i karantene eller bli testet etter ankomst. Testing er foretrukket alternativ.

Oransje: Kan enten brukes om (1) områder med andel positive tester på under tre prosent, men smittetall på 25 til 150 per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Altså ville for eksempel Hovedstaden i Danmark vært oransje nå, fordi de ligger på 102 i smitte, men 1,8 prosent i positive tester. Oransje er også (2) områder med en andel positive tester på over tre prosent og smittetall på under 50 smittede per 100.000.

Det bør ikke være restriksjoner for reisende fra oransje områder, ifølge forslaget. Men kan anbefales å teste seg før avreise eller etter ankomst.

Grønt: For et område har mindre enn 25 tilfeller per 100.000 siste 14 dager og andel positive tester på under tre prosent.

Reisende fra grønne områder bør ikke ha noen restriksjoner. Vis mer

Dette er de norske reise-kravene i dag Det er ingen grønne land/regioner

Det er bare gul eller rød. Og det gis bare individuelle råd for ulike regioner i Sverige, Danmark og Finland. Resten av EU/EØS vurderes på landnivå.

Land som har over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager eller en andel positive tester på fem prosent, kan farges røde. Folk som har vært i råde regioner/land må i karantene. Det er ikke karantene for gule land/regioner. Vis mer

Helseminister Bent Høie vil helst ha EU med på en streng linje, mer lik den norske. Han påpeker at EU ikke har konkludert på hva kravene skal være ennå.

– Kan dere være villige til å liberalisere for å komme på linje med EU? Når Norge akkurat nå er en av de strengeste, er det naturlig at vi må liberalisere litt.

– Det er ikke noen EU-linje. Norge deltar nå i en diskusjon om hva som skal være EU-linjen. Og da jobber jo vi for at EU-linjen skal være likest mulig den norske linjen, svarer Høie.

– Så dere vil ha en ganske streng EU-linje, med andre ord?

– Vi ønsker og mener det er godt grunnlag for å ha strenge kriterier, for like land. At en ikke øker risikoen for mye for importsmitte. Men dette er en del av diskusjonen som pågår nå. Så er det for tidlig å trekke konklusjoner, sier Høie.

– Frykter dere at EU skal lande på et slikt nivå som i forslaget, så det blir press på Norge for å åpne for mer reise?

– Så lenge det er en veldig varierende smittesituasjon i Europa, vil økt reising potensielt kunne medføre importsmitte. Vi er opptatt av at vi må ha strenge krav, inkludert mulighet for å pålegge karantene, for å bevare de gode resultatene vi har oppnådd gjennom felles innsats. Vurderingene av hvilke terskelverdier som skal legges til grunn, bør være opp til landene selv ut fra den situasjonen de står i.

Stor variasjon

Frankrike, Spania og Portugal åpner for alle tilreisende, uten karantene. Andre EU-land skiller på land som er gule og røde. Andre bruker grønt, oransje og rødt.

Og reglene for hva disse fargene faktisk betyr er altså vidt forskjellige.

– For de mange borgerne som er avhengig av friksjonsfri reise hver dag, er disharmonien i reglene i EU overveldende, sier EUs kommissær for justis Didier Reynders i en pressemelding 4. september.

Publisert: 18.09.20 kl. 09:11

