Da pandemien rammet, skulle staten sikre at ingen kommuner gikk tomme for smittevernutstyr. Men ikke alle fikk det de trengte. VG kan i dag avsløre at norske kommuner på to måneder panikkhandlet utstyr for flere hundre millioner kroner.

Kampen om smittevernutstyret

På et hemmelig møte fikk de største leverandørene av smittevernutstyr i Norge beskjed om å prioritere staten.

Oppdatert nå nettopp

Tromsø, april 2020: Telefonen på skrivebordet vibrerer. Utenfor er det stille i gatene.

For bare noen uker siden fikk kommunen det første registrerte coronatilfellet i Norge. Siden har Heidi Storrøsæter knapt sovet.

Og nå ringer det igjen. Denne må hun ta.

For noen dager siden la Storrøsæter inn en bestilling på flere hundre tusen munnbind.

Sluttsum: 1,2 millioner kroner.

Bestillingen skulle sikre kommunen i en måneds tid fremover.

Nå er det leverandøren av munnbindene som ringer.

Beskjeden hun får, gjør at det går kaldt nedover ryggen hennes.

Munnbindene kommer ikke.

Staten har tatt dem.

Da corona-pandemien rammet Norge, ble det bestemt at norske helsemyndigheter skulle bygge opp et nasjonalt beredskapslager av smittevernutstyr.

Det hastet å få på plass lageret, for landet hadde knapt munnbind, hansker eller smittefrakker.

Helsedirektoratet bestemte at sykehusene skulle få 70 prosent av utstyret.

Kommunene skulle få 20 prosent – og 10 prosent skulle være på lager.

En krisestab fra Helse Sør-Øst HF fikk ansvaret for å skaffe utstyret.

Fra Italia kom meldinger om overfylte sykehus. Norge fryktet et lignende scenario, men slik ble det ikke:

Ni av ti norske coronasmittede ble aldri innlagt på sykehus, viser tall fra FHIs dagsrapport.

De ble ivaretatt av hjemkommunen sin, enten hos fastlegen, hjemmesykepleien eller på sykehjem.

Bare 15 av landets 356 kommuner opplyser til VG at de klarte seg med utstyret de fikk fra det nasjonale beredskapslageret i pandemiens to første måneder.

VG kan i dag avsløre at norske kommuner handlet smittevernutstyr for 350 millioner i samme periode.

Avsløringen er et resultat av et omfattende innsyn, hvor VG har spurt alle landets kommuner om hvor mye penger de har brukt på smittevernutstyr.

Slik har VG jobbet: * VG har spurt samtlige norske kommuner om en oversikt over hva kommunen kjøpte av smittevernutstyr (produkt), fra hvilke leverandør og hvor mye de betalte per bestilling. * VG ba om at kommunene inkluderte følgende produkter: Munnbind, hansker, frakker, visir (briller), hodeplagg og desinfeksjon. Dette er samme utstyrskategorier kommunene bruker når de rapporterer sin lagerbeholdning inn til staten. * Svarene omfatter perioden 1. mars til 1. mai 2020. * Kommunene har til sammen brukt 350.491.339,5 millioner på smittevernutstyr i perioden. * Innsynet er besvart av 349 kommuner. Det utgjør 98 prosent av landets kommuner. Syv kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. * Kommunene har ført opplysningene inn i et excel-ark VG la ved innsynsbegjæringen. Dette har VG ført inn i et nasjonalt datasett. Kommuner som ikke hadde kapasitet til å fylle ut arket, sendte fakturaer for innkjøp til til VG. VG har ført disse utgiftene manuelt. * Noen kommuner har samarbeidet om å få tak i utstyr. For eksempel gjelder dette Inderøy og Steinkjer, hvor sistnevnte leverte felles opplysninger til VG. Inderøys opplysninger er dermed loggført på Steinkjer. * Noen kommuner oppga til VG at de ikke kunne gi helt presise svar på vår forespørsel. Blant annet oppga kommuner at det var vanskelig å skaffe oversikt over alle mindre kostnader. Dette gjelder særlig små kommuner uten egne innkjøpsavdeling. * Noen kommuner oppga også at de var usikre på om prisen de oppga til oss, inkluderte MVA. * Flere kommuner oppga til VG at noe av utstyret de hadde bestilt i to-månedersperioden ikke var levert da de besvarte innsynsbegjæringen. VG ba kommunene likevel opplyse om prisen på disse bestillingene, selv om utstyret ble fakturert etter 1. mai. Vis mer

Flere kommuner VG har snakket med, forteller at de kjøpte utstyr i panikk. De kjempet om det samme utstyret som resten av verden.

Prisene skjøt til værs. Munnbind som før kostet tre kroner, kostet nå 33 kroner per stykk.

Millionbestillinger av munnbind, hansker og smittefrakker ble lagt inn av kommuneansatte som vanligvis bestiller utstyr for noen tusenlapper i måneden.

Da coronasmitten herjet på et sykehjem i Enebakk, var de ansatte på desperat jakt etter smittevernutstyr.

Men beskjeden fra norske helsemyndigheter kunne ikke misforstås, viser en e-post VG har fått innsyn i.

Det fantes ikke smittevernutstyr til dem i det nasjonale beredskapslageret.

De måtte klare seg selv.

Oslo, 13. mars 2020: Bare et døgn har gått siden Erna Solberg stengte Norge. Direktørene for fire av landets smittevernleverandører er samlet hos Sykehusinnkjøp HF i Tollbugata i Oslo.

Disse firmaene leverer smittevernutstyr til norske kommuner.

Nå blir de bedt om å hjelpe Helse Sør-Øst HF og Sykehusinnkjøp med å fylle opp det nasjonale beredskapslageret.

I møtet får toppsjefene for Norengros, Maske, Onemed og Medic en innstendig oppfordring:

– Vi ble instruert til at alle våre leveranser med smittevernutstyr skulle sendes til Sykehusinnkjøp i den verste fasen, forteller Maske-direktør Per Gundersen til VG i dag.

Sykehusinnkjøp skulle så levere utstyret videre til kommunene, oppfattet Gundersen.

Direktør Jan Knoph i OneMed bekrefter dette overfor VG.

Fokuset på å levere til Sykehusinnkjøp og ikke direkte til kommunene, var stort, sier kjededirektør Hanne Martine Vedeler i Norengros.

Sykehusinnkjøp kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen:

Leverandørene ble ikke bedt om å nedprioritere sine avtaler med kommunene, sier administrerende direktør Kjetil Istad til VG:

– Vi opplever at samarbeidet ble godt mottatt. Hensikten med møtet var å øke det samlede volumet inn til Norge, blant annet ved hjelp av grossistene, sier han.

Etter møtet hos Sykehusinnkjøp, følte Per Gundersen seg trygg på at leveranser fra det nasjonale beredskapslageret ville dekke behovet i kommunene.

Først senere forsto han at dette ikke stemte:

– Flere kommuner ringte oss og sa at de ikke får dekket behovet sitt, sier Gundersen i dag.

– Mange var desperate, og la inn egne bestillinger hos oss.

Tromsø, april 2020: Frykten slår henne i magen. Heidi Storrøsæter kan ikke tro at munnbindene verdt 1,2 millioner kroner er borte.

På telefonen beklager kontakten i Norengros det som har skjedd. Hun forklarer det slik:

Helse Sør-Øst hadde chartret et fly som skulle frakte smittevernutstyr fra Kina til Norge. Norengros fikk tilbud om å frakte sine varer på samme fly.

Men da flyet kom til Norge, bestemte Helse Sør-Øst at det nasjonale beredskapslageret trengte alt utstyret – også munnbindene som Tromsø hadde bestilt, får Storrøsæter beskjed om fra Norengros.

– Vi opplevde at varene ble kuppet, sier Storrøsæter i dag.

Sykehusinnkjøp hevder de hadde kjøpt alle varene på flyet, og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra Tromsø kommune eller Norengros.

– Flere dager etter at innkjøpene var avtalt, tok Norengros kontakt og ønsket å disponere varene selv. Dette kunne vi selvsagt ikke akseptere, sier administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, Kjetil Istad.

Norengros sier de aldri så noe til varene som ble satt på Sykehusinnkjøp sitt fly.

– Vi oppfattet ikke at vi skulle selge hele leveransen til Sykehusinnkjøp, sier kjededirektør Hanne Martine Vedeler til VG.

– Konsekvensen av den hendelsen var at vi i ettertid fraktet utstyr ut av Kina selv.

De 15 kommunene som opplyste til VG at klarte seg utelukkende med utstyr fra det nasjonale lageret, er alle små kommuner med færre enn 7000 innbyggere, viser VGs kartlegging.

I snitt la norske kommuner inn 126 bestillinger på smittevernutstyr fra kommersielle aktører hver eneste dag i pandemiens to første måneder.

Mye har handlet om flaks, sier flere kommuneansatte VG har snakket med.

Du kunne være heldig og få tak i en stor bestilling. Men du kunne også være uheldig og møte stengte dører og tomt lager.

Lom kommune hadde hellet med seg. Om morgenen søndag 15. mars fikk avdelingsleder Hanne Elisabeth Bakken på sykehjemmet i bygda en e-post fra en kjent leverandør: Her sto det at den kommunen som svarte først, ville få smittevernutstyr verdt én million kroner.

Hanne Elisabeth Bakken kastet seg over telefonen og ringte coronakoordinatoren og smittevernoverlegen i kommunen.

Kort tid senere var Lom sikret.

– Det var ren tilfeldighet at jeg jobbet helg, sier hun.

Vanligvis kjøper Lom smittevernutstyr for mellom fire og seks tusen kroner i uken. Denne leveransen kostet kommunen over én million.

– Jeg hadde nokså høy puls da jeg la inn bestillingen, sier hun.

– Men dagen etter ville det vært for sent.

En kommune 379 kilometer lenger sør var ikke like heldig.

Da coronasmitten spredte seg på et av sykehjemmene, sto kommunen nesten uten smittevernutstyr.

3. april 2020: Før hun går hjem fra jobb sender avdelingsleder ved Kopås sykehjem i Enebakk kommune en e-post til sine kolleger.

I slutten av mars bryter det ut smitte på Kopås sykehjem.

Nesten halvparten av beboerne får påvist coronaviruset.

I løpet av 48 timer mister tre personer livet på det lille sykehjemmet.

Samtidig jobber de ansatte i kommunen døgnet rundt for å skaffe nok smittevernutstyr, viser flere hundre e-poster VG har fått innsyn i.

I begynnelsen av april skriver kommunalsjef for helse og omsorg, Marit Brenna, en e-post til Folkehelseinstituttet og ber om hjelp.

Hun har tidligere sendt flere e-poster til Helsedirektoratet og Fylkesmannen.

«Undertegnede jobbet i to døgn for å skaffe 2000 munnbind til et sykehjem med utbrudd. Dette etter å ha spurt Fylkesmannen om å få fra beredskapslageret for smittevernutstyr».

«Tilbakemeldingen var hyggelig, men vi ble bedt om å skaffe utstyr på egen hånd».

Fylkesmannen ber dem om å kontakte nærliggende kommuner eller handle av firmaer de vanligvis kjøper smittevernutstyr fra.

Hos leverandørene møter Enebakk kommune stengte dører, viser e-postdialogen:

«Vi har ikke lykkes å kjøpe inn smittevernutstyr fra våre avtaleleverandører. Derfra får vi beskjed om at alt utstyr som skaffes skal gå til Helse Sør-Øst og det nasjonale lageret», skriver Brenna til FHI i april.

Foto: Frode Hansen

Søndag kveld 5. april sender Brenna en desperat e-post til nabokommunene Lillestrøm, Lørenskog, Frogn, Nordre Follo, Ås og Rælingen.

«Beklager forstyrrelsen på en søndag ettermiddag», skriver hun.

I e-posten ber hun om hjelp: Kommunen har kun fått noen få munnbind og smittefrakker fra det nasjonale lageret. Situasjonen er kritisk.

«Dersom dere kan hjelpe, med mye eller lite, alt vil hjelpe oss videre i behandlingen av våre pasienter og beboere».

Samme kveld tikker det inn flere svar.

«Jeg kan reise ut til Rådhuset og klargjøre dette på kort varsel», skriver en ansatt i Rælingen kommune.

– Vi hadde en liten beholdning av smittevernutstyr. Vi var i en krevende situasjon med utbrudd, og var redde for å gå tomme for munnbind, sier Marit Brenna i dag.

Smittevernutstyret kommunen fikk fra Rælingen og Lillestrøm var med på begrense utbruddet, forteller hun.

Foto: Frode Hansen

– Allerede da vi fikk de første smittetilfellene i kommunen, var det først en opplevelse av uvirkelighet. Da kommunen fikk utbrudd i sykehjemmet, hvor både ansatte og beboere ble smittet, var det lange og vanskelige døgn som strakte seg til uker.

– Det var utrolig trist at det endte slik for flere av våre sykehjemsbeboere, sier Brenna.

VGs kartlegging viser store forskjeller mellom beløpene hver enkelt kommune har brukt på smittevernutstyr.

Eksempelvis har Lillestrøm og Fredrikstad – to omtrent like store kommuner i innbyggertall – handlet for 14 millioner og tre millioner kroner.

Flere kommuner har måttet betale for utstyret gjennom oppsparte midler og fond, får VG opplyst.

Regjeringen har satt av 800 millioner for å dekke opp kommunenes utgifter til smittevern.

Mange frykter at dette ikke er nok. Bare i mars og april ble det handlet smittevernutstyr for 350 millioner kroner, viser VGs oversikt.

– Vårt fremste krav har vært at nasjonale myndigheter gir en politisk garanti for at alle kommunens utgifter knyttet til corona vil bli dekket. Det synes vi ikke at vi har fått på en tilfredsstillende måte ennå, sier styreleder Bjørn Arild Gram i kommunesektorens organisasjon, KS, til VG.

Noen kommuner har allerede kuttet i tilbud for å dekke utgifter, ifølge Gram:

– Felles for kommunene, er at alle leter etter muligheter for å løse dette uten at det går utover sårbare grupper i samfunnet, sier han.

– Men fortsetter dette over tid, vil det måtte kuttes i flere tilbud.

Tromsø, august 2020: På Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» er 71 personer smittet av coronaviruset. Tromsø kommune får ansvaret for å håndtere utbruddet.

Det gjør kommunen i all hovedsak med smittevernutstyr den har kjøpt selv.

Fra pandemien brøt ut til i dag, har kommunen fått 10 prosent av sitt totale behov for smittevernutstyr dekket gjennom den nasjonale ordningen, anslår de ansvarlige i Tromsø.

– Det ironiske er at det er vi i kommunen som har håndtert størsteparten av pasientgrunnlaget. Det var vi som trengte utstyret, sier Kine Nordmo-Stykket.

Hun har ansvaret for at utstyret som sendes ut i kommunen, holder god nok kvalitet.

Totalt har kommunen handlet utstyr for omtrent 20 millioner kroner siden mars.

– Det er penger vi ikke har, sier Nordmo-Stykket.

Det var aldri helsemyndighetenes intensjon at norske kommuner skulle stå uten smittevernutstyr, dersom det brøt ut smitte, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

– Vi skulle sikre at ingen kommuner var tomme for utstyr. Kommunene skulle kunne beskytte sine ansatte, sier han til VG.

– Det finnes nok eksempler på at enkelte kommuner kom i beit. Det rokker ikke ved vår intensjon, som var å sørge for at alle hadde utstyr.

Foto: Gorm Kallestad

– Hvor mye var det tenkt at den nasjonale ordningen skulle dekke av behovet i kommunene?

– Det skulle dekke det basale norske behovet.

– Hvor mye skulle den nasjonale ordningen sørge for dersom det hadde oppstått smitte i en kommune? Var det 10, 20 eller 50 prosent?

– Den skulle sørge for at kommunen hadde utstyr.

Lie mener ordningen har fungert etter hensikten. Han er tydelig på at kommunene som trengte utstyr for å bekjempe et utbrudd, skulle få dette.

– Vet du hvor mange av kommunene som har klart seg på denne ordningen alene?

– Nei, det tallet har jeg ikke. Vi vet at det nå er en del kommuner som har begynt å kjøpe selv. Men at ordningen ikke har vært fulldekkende, kan godt være. Likevel har den vært et viktig bidrag for kommunene.

Fordelingsnøkkelen som sa at at sykehusene skulle få 70 prosent og kommunene 20, var en «modell for å fordele knapphet», oppgir han.

– Vår jobb var å sørge for at det ikke ble total mangel.

– Har du forståelse for at noen kommuner følte at de ikke fikk det de trengte?

– Ja, det var lite for alle, så det forstår vi. Men vi fordelte så godt vi kunne, sier Lie.

– Det viktigste var at kommunene som nesten var tomme for utstyr fikk nok til å klare seg.

Publisert: 26.09.20 kl. 09:00 Oppdatert: 26.09.20 kl. 09:19