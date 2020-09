NY RØD REGION: Smitten i regionen Nordjylland har steget over norske myndigheters smittekrav og regionen står i fare for å bli farget rødt. Slik så det ut på Løkken strand i juni. Foto: Gisle Oddstad

FHI vil farge hele Danmark rødt

FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for region Sjælland og Nordjylland i Danmark.

Det er de to eneste regionene i Danmark som er gule i dag. FHI anbefaler ikke å fjerne innreisekarantene for noen områder i Danmark nå.

Smittetallet over grensen i alle de danske regionene i forrige uke.

I Sverige anbefaler FHI å fjerne innreisekarantene for Kalmar og Blekinge.

Også i Finland vil FHI gjøre endringer: De anbefaler å fjerne innreisekarantene for regionen Kajanaland (Kainuu), men å innføre innreisekarantene for regionen Sør-Savonia (Etelä-Savo).

Flere land kan også endre farge denne uken: FHI anbefaler at Estland blir rødt, Polen, Island og Liechtenstein blir gule, skriver de på sine nettsider.

Regjeringen vil ta en endelig beslutning i løpet av uken. Alle endringer vil gjelde fra midnatt, natt til lørdag 19. september.

KAN BLI GULT: Polen er i dag rødt, men FHI anbefaler at landet blir gult. Her fra Gdansk, byen hvor nordmennene er innlagt med coronaviruset. Foto: Mona Langset

Hva er kravet: En region eller et land som har mer enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste 14 dager står i fare for å bli farget rødt.

Hva skjer nå? FHI kommer med en anbefaling til regjeringen en gang i uken, som regel på mandager. Så vedtar regjeringen hva de nye reiserådene skal være, altså hvem som blir gule og røde.

Når skjer endringene? FHI vurderer hver uke om noen land eller regioner bør farges røde og lukkes. Men det vurderes bare annenhver uke om noen bør farges gule og åpnes. Denne uken er det duket for åpninger. Når regjeringen lanserer sitt vedtak, bruker det som regel å gjelde fra natt til lørdag.

Hva betyr det å være gult? Du må bare i karantene ved hjemkomst hvis du reiser til et rødt område. Men regjeringen ber folk unngå å reise til utlandet generelt, også til gule regioner.

