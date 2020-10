ULØST: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i huset i Sloraveien i Lørenskog for snart to år siden, men har fortsatt ikke funnet henne. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lørenskog-saken: Hagen-slektning siktet for vitnepåvirkning

Politiet mener en slektning av drapssiktede Tom Hagen (70) har forsøkt å påvirke et sentralt vitne i straffesaken.

Nå er slektningen siktet etter straffelovens paragraf 157; «for ved trusler eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet å ha opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak».

Den aktuelle slektningen har fått oppnevnt advokat Trond Eirik Aansløkken i Djerv Advokatfirma som forsvarer.

– Jeg kan bekrefte at min klient er siktet. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Aansløkken til VG.

Ifølge VGs opplysninger har det sentrale vitnet vært i minst to politiavhør siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant for snart to år siden:

Her har vitnet blant annet gitt politiet informasjon om en tidligere konflikt med drapssiktede Tom Hagen – samt detaljerte opplysninger om ekteskapet mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

VG har tidligere omtalt at nettopp ekteskapet er sentralt for politiet i jakten på mulig motiv. Tom Hagen selv nekter straffskyld. Han sier han ikke har noe å gjøre med konas forsvinning, og har i tidligere avhør gått gjennom motiver som er vanlige og som han kunne ha hatt – og avfeid samtlige.

Hagen-barna møtte politiet: «Fortsatt ingen tillit»

FORSVARER: Advokat Trond Eirik Aansløkken i Djerv Advokatfirma bistår slektningen til drapssiktede Tom Hagen. Foto: TROND SOLBERG

Det var i forbindelse med et avhør i sommer at vitnet leverte inn en anmeldelse til politiet mot Hagen-slektningen for vitnepåvirkning.

Bakgrunnen for anmeldelsen skyldtes blant annet en telefonsamtale på forsommeren mellom vitnet og slektningen.

Ifølge VGs opplysninger har vitnet forklart til politiet at samtalen opplevdes som truende. I tillegg har vitnet forklart at det opplevdes som et forsøk på å påvirke tidligere politiforklaringer.

Vitnet har også forklart seg til politiet om skriftlig kommunikasjon som vedkommende mener underbygger dette.

Forsvareren til siktede slår tilbake:

– Anmeldelsen fremstår som oppkonstruert, men jeg er dessverre forhindret i å gi noen nærmere kommentarer på grunn av den pågående etterforskningen, sier Aansløkken.

VG har vært i kontakt med vitnet, men vedkommende ønsker ikke å kommentere saken.

VG har også vært i kontakt med Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Han ønsker heller ikke å kommentere saken.

Øst politidistrikt opplyser i en e-post til VG at de ikke har anledning til å besvare spørsmål rundt saken på grunn av ferieavvikling.

