NYE TIDER: Trine Skei Grande (til venstre) mener hennes arvtager som Venstre-leder, Guri Melby, er mer i takt med partiets EU-syn enn henne selv. Foto: Geir Olsen, NTB

Historisk Venstre-vedtak: Fra nei til EU-ja

GARDERMOEN (VG) Ny Venstre-leder Guri Melby får med seg et historisk EU-vedtak på vei ut døren fra landsmøtet. Det gamle nei-partiet er det første norske partiet som har snudd fra EU-nei til EU-ja.

– Det er nesten 50 år siden Venstre ble splittet i EU-saken. Nå har vi rygg til å bære en slik endring i standpunkt. Folk på begge sider har i 2020 ganske lave skuldre, og er ganske avslappet til dette, sier Guri Melby til VG.

Landsmøtet i Venstre gikk søndag med overveldende flertall inn for å jobbe langsiktig for norsk EU-medlemsskap.

Selv har den nyvalgte Venstre-lederen alltid vært positiv til norsk medlemskap i EU.

Dette er vedtaket: I det nye prinsipprogrammet står det at «Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk, og tas en separat vurdering av en eventuell inntreden i eurosonen». Videre skriver partiet at «medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemning, og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet». Vis mer

– EU det beste vi har

– Jeg mener det er viktig med forpliktende, internasjonalt samarbeid, og per i dag så er EU det beste vi har. Særlig innen klima og innvandring må vi finne noen felleseuropeiske tiltak som monner, sier Melby til VG.

Hun mener Norge må være en aktiv bidragsyter fremfor å sitte og vente på at EU fatter vedtak.

Men ikke alle som tok ordet under EU-debatten søndag, så et avslappet parti med lave skuldre i EU-spørsmålet:

Lena Landsverk Sande i Møre og Romsdal Venstre advarte mot en risiko «for å rive partiet i filler enda en gang».

– Det kan hende vi får flere medlemmer ved å være et ja-parti. Men når vi er på sperregrensen i dag, hvorfor vil vi ta denne debatten nå? Kan vi ikke heller regulere samarbeidet gjennom EØS-avtalen og heller utvide mulighetene her, sa Sande.

SAMMEN FOR EU: Hele den nye partiledelsen i Venstre sa ja til norsk EU-medlemskap sammen med et flertall på landsmøtet søndag. Fra venstre: 1. nestleder, Sveinung Rotevatn, partileder Guri Melby og 2. nestleder Abid Raja. Foto: Geir Olsen, NTB

Ja-tilhengerne har flere ganger forsøkt å få med seg Venstre for å jobbe seg nærmere et norsk EU-medlemskap. Men mange av partiets tungvektere har strittet imot, blant andre avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande.

Nå tar hun innover seg et parti i endring.

– Jeg opplever at Venstre er et parti i utvikling, som også utvikler seg i politiske standpunkter. Men skal jeg være helt ærlig, tror jeg kanskje Guri er mer i takt med partiet enn meg, sier hun til NTB.

Raja EU-tilhenger

Nyvalgt 2. nestleder Abid Raja, lot det henge i luften helt inn til EU-debatten på landsmøtet hvilket standpunkt han ville ta. Så gjorde han det kjent i en replikk til EU-motstander og Venstre-veteran Odd Einar Dørum:

– Vi bør være til stede der beslutninger fattes. EU er ikke perfekt, men vi bør være med og være til stede der beslutninger tas. Det er det som kalles demokrati, sa Raja.

1. nestleder og klimaminister Sveinung Rotevatn bekreftet at hele Venstre-ledelsen er EU-tilhengere.

– Når jeg er ferdig med då lobbe mot mine ministerkolleger i EU, da må jeg gå på gangen. Det er litt nedverdigende, ikke for meg personlig, men for landet. Norge er et viktig land. Som medlem i EU ville vi ha vært den åttende største økonomien i EU, minnet Rotevatn om.

– EØS en bunnplanke

Leder Torgeir Anda i Trøndelag Venstre og representant for mindretallet i landsstyret, argumenterte mot EU-medlemskap:

– Det er ikke alt EU klarer å løse på en skikkelig måte, for eksempel migrasjonskrisen og corona. Det er best å konsentrere seg om oppgavene som er nær oss, sier Anda og legger til at det viktigste slaget i Norge står om EØS-avtalen, som han kaller en bunnplanke i norsk politikk.

Petter Toldnæs fra Agder Venstre er blant ja-tilhengerne. Han tok av seg sitt blå EU-munnbind og argumenterte for norsk EU-medlemskap. – Jeg ønsker meg et Europa som fyller USAs tomrom og et sterkt EU som gir Norge trygghet, sa Toldnæs. Han mener tiden er inne for at Norge skal få en hånd på rattet, som han formulerte det.

BLE EU-TILHENGER: Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) er en av Venstres største stemmesankere. Venstre oppnådde over 36 prosent av stemmene i nye Stad kommune i kommunevalget i fjor. Foto: Geir Olsen, NTB

Venstres populære ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo, er en av Venstre-folkene som har endret EU-syn i forkant av partiets langvarige snuoperasjon.

– Jeg snudde gradvis til jeg ble ja-mann tidlig på 2000-tallet. Hovedgrunnen er at EU utviklet seg til å bli den alleuropeiske organisasjonen som tok den samlende rollen som jeg ikke trodde på i 1994, sier Bjørlo fra Nordfjordeid til VG.

Andre fra distrikts-Venstre har en helt annen tilnærming, blant andre

John-Arvid Eik i Rogaland Venstre:

– Jeg er bonde, og jeg er redd for jobben min dersom vi går inn i EU. Vi må ikke forhaste oss slik at vi kommer til landsmøtet neste år med halv delegasjon, advarte Eik.

Eksstatsråd og avgått Venstre-nestleder Ola Elvestuen minnet landsmøtet om at det var viktig for partiet å ha respekt for de to sidenes ståsted i den tidvis opphetede EU-debatten:

– Jeg gleder meg til å stemme ja slik at vi kan ta steget over. Vi har ekstremt tett samarbeid med europeiske land i dag. Nå må vi gå inn i samarbeidet fullt ut. Jeg er glad EU er der for å møte at demokratier utfordres i Europa, sa Elvestuen.

Publisert: 27.09.20 kl. 13:16

