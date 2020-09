Klikk for å aktivere kartet

Syv personer og tre hunder reddet ned fra fjellet i Eidfjord

Et følge på elleve personer og tre hunder satt fast i terrenget om lag 1200 meter over havet på Ovaldsnuten i Eidfjord. Fire personer ble reddet ut før mørket kom.

Oppdatert nå nettopp

Det første redningslaget fra Røde Kors var fremme ved gruppen på Ovaldsnuten like etter kl. 23.30 lørdag kveld.

– Røde Kors har kommet frem med en del mannskap, og mer mannskap er på vei. De har med seg varmeduker, og prøver og få i dem mat og varme. De er ikke i en slik fysisk forfatning at det er aktuelt å gå ned i natt, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til VG like etter kl. 00.30.

Et helikopter forsøkte å redde dem ned tidligere lørdag kveld, men dette måtte snu. Like etter midnatt gjorde det et nytt forsøk, men måtte snu igjen.

– Det er med stor glede at vi kan fortelle at de siste syv har kommet til hytter ved Krokane sammen med Røde Kors. Det fyres i ovner, og alle er fysisk uskadet, men slitne og preget. Dog er humøret bra. De blir der til det lysner av dag, og går ned til Øvre Eidfjord, skriver politiet på Twitter kl. 02.48.

Videre takket politiet de frivillige som har deltatt i redningsaksjonen.

Fire hentet ut

Ved 21-tiden ble det klart at fire av turfølget på elleve var hentet ut.

– Lokalt helikopterselskap klarte å ta en tur inn i området, og fikk hentet ut fire personer. Det er ikke mulig med flere runder på grunn av været. Fortsatt syv personer igjen i fjellet, skrev politiet på Twitter.

Vest politidistrikt melder at det var selskapet Airlift Kinsarvik som klarte å lirke seg inn i området.

– De fikk hentet ut fire stykker før mørket kom. De får varme og pleie av helse, skriver Vest politidistrikt på Twitter rett før klokken 23.00.

Det er null grader og sludd i området lørdag kveld, og det ventes at det vil snø i hele natt.

– Få steder å søke ly

– Vi har snakket med dem som er faste: våte og kalde, men bevisste og ved så godt mot som de kan ha, skrev politiet på Twitter lørdag kveld.

– De er svært kalde og forkomne. Tilbakemeldingen på tilstanden deres tilsier at det er kritisk å komme seg hurtig inn, sa operasjonsleder Eivind Hellesund til VG ved 20.00-tiden.

Ordfører Anders Vatle i Eidfjord kommune er kjent i området det er snakk om og har selv dyr der.

– Det er høyt oppe og få steder å søke ly. Været er utrivelig nå, forteller han.

Drev med sauesanking

Ifølge politiet er personene i følget i 20-årene og opp til 50-årene.

– De har vært i området siden i dag tidlig, og drevet med sauesanking, sier Hellesund.

Han sier de sitter fast i svært ulendt terreng, og at været i tillegg utgjør en stor utfordring.

Været vil fortsette å være krevende over vestlige deler av landet lørdag kveld og natt til søndag.

– Nedbørmengden vil variere en del, men lite kan gjøre store utslag, og det vil kunne legge seg slaps og snø på de høyeste fjellovergangene, sier vakthavende meteorolog Per-Eigil Haga.

Det er områdene fra Haukelid til Stryn, med Hardangervidda, Hemsedal, Sognfjell og Valdresflyi som er mest utsatt, forteller han.

Publisert: 12.09.20 kl. 20:54 Oppdatert: 13.09.20 kl. 03:00