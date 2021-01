180 DOSER: Bodø fikk 180 doser denne uken, og får trolig 135 neste uke. Det fordi vaksinedosene har blitt likt fordelt utover kommunene Foto: Heiko Junge

Kommuneoverlegen i Bodø ville gitt Oslo vaksiner først: − Rett og rimelig

Kommuneoverlegen i Bodø synes det hadde vært riktig å prioritere gi vaksiner til steder med høyere smittetrykk først.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi må jo forutsette at vi skal gå solidarisk til verks for å få kontroll med pandemien, noe annet er helt umulig. Det ville være et godt eksempel på samarbeid at man skulle slukke brannen først og fremst der det brenner, og ikke bruke vannet der det ikke er noe brann, sier Kai Brynjar Hagen, smittevernlege i Bodø kommune.

Vaksineleveransene som har kommet til Norge har hittil blitt fordelt likt mellom alle Norges 356 kommuner, basert på andel eldre. Det selv om noen kommuner knapt har smitte, mens andre sliter med store utbrudd

Hadde kommuneoverlegen i Bodø kunnet bestemme fordelingen, ville han gjort det annerledes.

Hvor store er forskjellene? Mens Bodø onsdag kveld hadde et smittetrykk på 40,1 smittede innbyggere per 100.000 siste 14 dager, hadde Oslo 215,7 og Trondheim 271.

Følg med klokken 8: Da holder Legemiddelverket og FHI et pressemøte om coronavaksinene. Du kan se det live på VGTV.

– Vi har bare minimal smitte i vår kommune, og det er det også i regionen som sådan. Det er små utbrudd som det stort sett er kontroll på, påpeker kommuneoverlegen.

– Så jeg ville synes at det var rett og rimelig hvis vi måtte vente på vaksiner til fordel for at Oslo, eller andre som har et stort trykk, fikk flere vaksiner tidligere, sier han.

les også Bodø skal vaksinere i tidligere leketøysbutikk: Her planlegger de for 1000 vaksiner per dag

– Ville gagnet hele landet

FHI vurderer en annen strategi for fordeling av vaksinedosene som kommer til Norge, sa Are Stuwitz Berg i FHI til VG onsdag. Smitteverndirektøren i FHI har også tidligere sagt til TV2 at mange modeller er vurdert, og at man kan revurdere strategiene hvis smittepresset endrer seg vesentlig.

Ti syvende og sist er det et spørsmål om tilbudslikhet mot resultatlikhet, mener Hagen i Bodø.

– Man har satset på tilbudslikhet. Man tilbyr nøyaktig samme antall vaksinedoser i forhold til folketall. Den brøken er den samme i alle kommuner, dermed har man gitt samme tilbud og skulle sånn sett være fornøyd. Det er bare det at det er noe som heter resultatlikhet, sier han.

Hvor mange er vaksinert i min kommune? Sjekk VGs vaksineoversikt

– I Oslo plages de av et høyt smittetrykk, og selvfølgelig dermed en stor tiltaksbyrde som går utover mange mennesker og virksomheter. Det ville gagne hele landet om de fikk kontroll, sier Hagen.

Han understreker at dette selvsagt gjelder andre byer med høyt smittetrykk som Trondheim, eller mindre kommuner med høyt smittetrykk.

– Man kan bli møtt med et motargument om at man aldri vet hvor smitten kan dukke opp. Nei det gjør man ikke, men man vet helt sikkert er at de store byene sørpå er rammet på en ganske hard måte. Og da må man starte der, sier kommuneoverlegen i Bodø.

les også FHI vurderer å endre vaksinestrategi

Noen kommuner fikk fem doser

Når de første dosene er blitt jevnt fordelt utover kommunene, er det noen små kommuner som får svært få. Kommuner som Aremark, Beiarn og Bokn får bare fem doser i uke 1 og fem i uke 2.

– Det blir veldig rettferdig når man regner tilbudslikhet. Men man lager da et stort apparat for å få administrert en liten håndfull med vaksinedose. Jeg mener at hvis det er et sted det ikke er noe smitte ville det vært bedre å vente litt og så få et større antall doser, sier kommuneoverlegen.

FHI har tidligere forklart at dosene som kommer alltid vil bli sendt ut fra fryserne uken etter, på grunn av den komplekse logistikken.

Hadde man startet med områder med høyere smitte først i stedet for å fordele alle dosene mellom alle kommuner, tror Hagen distribusjonen kunne gått raskere.

– Man kan tenke seg at det er vanskelig og nokså krevende å få distribuert små mengder hit og dit over hele landet, sier Hagen.

Hvor mange doser har min kommune fått? Sjekk VGs oversikt