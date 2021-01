– INNMARI SKADELIG: TV-psykolog Peder Kjøs sier at svindel rammer tillit som samfunnet er helt avhengig av. Foto: Line Møller

Psykolog etter seriesvindleravsløringen: − Ikke typisk «norsk naivitet»

Å vise medmennesker tillit kan koste nordmenn store beløp. Likevel er det helt essensielt for det norske samfunnet, ifølge TV-psykologen Peder Kjøs.

Andre juledag fortalte VG om seriesvindleren som over flere år har svindlet 56 nordmenn for over 4,2 millioner kroner.

Mannen er dømt to ganger. Han har, etter å ha blitt dømt i høst, truet et av ofrene med å spre nakenbilder om hun ikke trekker seg fra reportasjen.

Seriesvindleren innrømmer alle forholdene under intervjuet med VG og sier at han skal betale alle svindelofrene tilbake.

– Jeg klarer ikke betale alle tilbake på en måned, men alle skal ha sitt. Jeg angrer på det jeg har gjort.

Se hvordan han lurte dem i videoen under:

– «Ingen» får pengene tilbake

Kjell Ola Kleiven har gjennom tolv år jobbet med å hjelpe hundrevis av svindelofre. Han forteller at bedrageri kan få enorme konsekvenser, ikke bare økonomisk.

- Det har selvfølgelig en økonomisk konsekvens. I tillegg får mange psykiske reaksjoner i etterkant. Jeg har jobbet med mennesker som har gått inn i dype depresjoner og tatt selvmord.

– FÅR PSYKISKE REAKSJONER: Kjell Ola Kleiven, kjent gjennom TV-programmet «Svindeljegerne», har hjulpet mange svindelofre gjennom tolv år. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hender det at svindelofre får pengene tilbake?

– For å være helt ærlig så får «ingen» pengene tilbake. Noe av det første jeg sier til de som kommer til meg er at det er 99 prosent sannsynlig at de aldri får se pengene igjen.

– Ingenting med naivitet å gjøre

TV-psykolog Peder Kjøs mener at tilliten vi har til hverandre er en forutsetning for et godt samfunn.

- Det er derfor slike episoder som dette er så innmari skadelig, for det rammer den tilliten som samfunnet er helt avhengig av.

Hør seriesvindleren fortelle om vill festing, luksus og torpedoer på døra:

Han er klar på at fenomenet ikke er typisk «norsk naivitet».

- Det er nok ganske universelt. Men det er klart at tillit blant mennesker varierer fra land til land. I Norge har vi en høy grad av tillit til hverandre. Det har ingenting med naivitet å gjøre, vi er ikke dummere enn andre folk. Det er bare det at vi er vant til å stole på myndigheter, media og hverandre.

- I andre land der der man har mindre tillit til hverandre er det mye vanskeligere å drive næring. Da må man ha kontrakt og advokat til alt mulig. Tilliten gjør det norske samfunnet mye mer funksjonelt.

– Føler seg litt dumme

Kjøs forteller at han selv har latt seg lure av en håndverker som ville ha forhåndsbetalt. Han tror det er et beløp han har tjent inn ved å ellers være tillitsfull.

- For det meste lønner det seg, men det er klart det ikke er så ålreit når det er snakk om flere hundretusener.

Han tror at tilliten vi har til hverandre er en såpass stor del av personligheten vår at den ikke forandres så lett.

- Veldig mange som blir utsatt for slike grove hendelser føler seg kanskje litt dumme først, men hovedsakelig tenker de at det er svindleren som er skurken.

Dette karakteriserer en svindler

Kjøs presiserer at han ikke kjenner til saken og uttaler seg på generelt grunnlag. Han nevner tre ting som karakteriserer en svindler: impulsivitet, blindhet for konsekvenser og likegyldighet for andre mennesker.

- For å være svindler må man være i stand til å spille på andre folk sin tillit, så du må ha noen sosiale ferdigheter.

Seriesvindleren VG har skrevet om har som regel brukt eget navn i møtet med ofrene. Dette bryter med hvordan svindlere som oftest operer, skal vi tro TV-psykologen.

- Det er ikke så vanlig. Om man bruker sitt ekte navn blir man veldig utsatt. Det høres helt rart ut, men jeg tenker at de som gjør det ofte har en oppriktig tro på at de skal betale tilbake. At den store gevinsten som vil løse alt er rett rundt hjørnet.

– Er det mulig for svindlere å endre adferd?

- Jeg skulle ønske det. Men all statistikk viser at det er vanskelig. Heller ikke straff er nok, man må selv ha et ønske om endring. Å være klar for å leve et liv med mindre penger og spenning.