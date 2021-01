Ordfører i Vågan: − Veldig preget

ANDØY/OSLO (VG) Fem personer, fire av dem barn, fra Vågan fryktes omkommet etter en hyttebrann natt til lørdag. – Vi er veldig preget, sier ordfører Frank Johnsen.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er en kommune med knappe 10.000 innbyggere. Det at fem av våre innbyggere nå er savnet, vi er veldig preget av det. Det er mange som kjenner mange her, sier ordfører, Frank Johnsen, til VG lørdag formiddag.

Fem personer er savnet etter en hyttebrann i Andøy kommune natt til lørdag. Fire av de fem savnede er barn under 16 år, ifølge politiet.

Alle de involverte er hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

– Vi har satt krisestab, og kommunens fokus er nå å ivareta pårørende og andre berørte av hendelsen, sier Johnsen.

SIVILFORSVARET: Sivilforsvaret er på plass nær åstedet.

Han opplyser at de nå har etablert et pårørendesenter på «Familieenheten» i Svolvær, og at dette nå er åpent. De har også åpnet skolene i Henningsvær og Svolvær for dem som har behov for å møtes.

I tillegg har kommunen opprettet to ulike pårørendetelefoner.

Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30 natt til lørdag. En mann klarte å ta seg ut av den brennende hytta, og måtte løpe flere kilometer for å få varslet om brannen. Da nødetatene endelig kom frem til stedet, var hytta brent ned til grunnen.

Mannen skal være svært traumatisert, og ivaretas nå på Stokkmarknes sykehus.

Politiet opplyste tidlig lørdag ettermiddag at de frykter at de fem savnede ikke har klart og komme seg ut av hytta, og at de har mistet livet i brannen.

Det har vært gjort søk både fra luften og på bakken, men det er foreløpig ikke gjort noen funn, opplyser politiet.

– Politiets har opprettet sak og iverksatt etterforskning, men det er ingenting som per nå tilsier at det skal dreie seg om noe annet enn en tragisk ulykke, sier politileder Hagen