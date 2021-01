KAN VÆRE FØRSTE TILFELLE: Det er hittil ingen tilfeller av bekreftet reinfeksjon i Norge, men nå kan det første tilfellet ha blitt registrert på et sykehjem i Oslo. Foto: Cicilie S. Andersen

Sykehjemsbeboer testet positivt for andre gang – kan være første reinfeksjon i Norge

Lørdag bekreftet sykehjemsetaten i Oslo at en beboer testet positivt for corona for andre gang. Dersom en analyse av viruset viser at det stemmer, har det for første gang skjedd en reinfeksjon i Norge.

Tidligere har vi sett eksempler på at folk i utlandet har blitt smittet av corona to ganger. Men foreløpig har det ikke skjedd i Norge.

Lørdag meldte imidlertid sykehjemsetaten i Oslo at en av deres beboere testet positivt for andre gang.

Beboeren testet først positivt for corona våren 2020. Denne uken testet vedkommende positivt på nytt.

– Det ble gjennomført en ekstra test som viste samme resultatet. Prøver fra testen ble fredag sendt inn til FHI for gensekvensering, det vil si analyse av viruset, skriver kommunen i en pressemelding.

– Det at vi nå har fått det første tilfellet der en beboer er covid-19 syk for andre gang, viser hvor viktig det er å få gjennomført vaksineringen. Det forsinker vaksineringsprosessen når beboere er smittet eller i karantene, sier Helge Jagmann i sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Kan være første reinfeksjon i Norge

Først når viruset den dobbeltsmittede beboeren er undersøkt, med såkalt helgenomsekvensering, vil vi få svar på om dette faktisk er det første tilfellet av reinfeksjon i Norge.

– Blir man smittet av viruset en gang, får man symptomer, er syk og blir frisk. Blir man forkjølet et par måneder senere, kan man fortsatt teste positivt, selv om det ikke er corona man er syk av, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

Målet med en analyse av viruset er altså å finne ut om en person er smittet av virusvarianten som sirkulerer nå – eller om det er snakk om det gamle viruset kroppen fortsatt skiller ut. Vold sier at det også internasjonalt er et mål om helgenomsekvensere for å få bekreftet om folk smittes to ganger.

IKKE OVERRASKENDE: Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold sier det ikke er overraskende om vi får enkelte tilfeller av reinfeksjon også i Norge. Foto: Frode Hansen

– Kan det være tilfelle at noen skiller ut viruset seks-åtte måneder etter først å ha blitt smittet?

– Det er noen rapporter om at man kan skille ut viruset lenge. Påvisning av virus i opptil 12 uker etter infeksjon er et godt beskrevet fenomen. Årsaken til at enkelte har langvarig SARS-CoV-2 testpositivitet er ikke kjent. Det er ikke gode data på akkurat hvor lenge man kan ha påvisbart virus etter infeksjon, men seks-syv måneder etter første infeksjon vurderes som veldig uvanlig, så da vil det sannsynligvis dreie seg om en reinfeksjon, sier Vold.

Hun understreker at man likevel må vente til det er undersøkt med helgenomsekvensering.

Data fra antistoffnivåer etter SARS-CoV-2-infeksjoner og erfaringer fra andre coronavirus indikerer at risikoen for reinfeksjon og sykdom er ekstremt liten de første 3 månedene etter gjennomgått infeksjon, sier Vold.

– Etter 3 måneder kan reinfeksjon ikke utelukkes, selv om det fortsatt er sjelden. Samtidig er det på det nåværende tidspunkt ikke nok kunnskap om risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2. Derfor er det i enkelte tilfeller anbefalt å reteste personer.

– Ikke overraskende

Vold kjenner ikke til Oslo-tilfellet konkret foreløpig, men sier på generelt grunnlag at det er rapportert om en håndfull tilfeller med reinfeksjoner fra ulike land. Det er foreløpig altså ikke rapportert om mange tilfeller av dette.

– Vi har ingen tilfeller av bekreftet reinfeksjon i Norge, men det er ikke overraskende om vi får enkelte tilfeller også her.

På spørsmål om FHI er bekymret for om folk nå blir smittet to ganger, svarer Vold:

– Så langt ser det ut til at man sjeldent blir smittet to ganger.