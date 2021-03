PERSONLIG REKORD: Torunn Handeland (67) fikk en rekordstor skrei på fisketur denne påsken. Foto: Privat

Torunn (67) fikk kjempeskrei: − Helt utrolig

Pensjonisten Torunn Handeland (67) fikk skrei på 35 kilo da hun fikset på Sørøya i Finnmark søndag.

Publisert: Nå nettopp

– Reaksjonen min var at dette er helt utrolig. Den var så svær. 138 centimeter lang. Så jeg måtte ha litt hjelp til å få den om bord i båten, forteller hun.

Handeland forteller til VG at hun elsker å fiske, og at hun tidligere har gått under navnet «havfiskedronningen».

– Jeg fisker forferdelig mye, men det er ikke så mange damer som har fått skrei på over 30 kilo, sier hun fornøyd da hun snakker med VG på telefonen.

Hun har fisket siden hun var liten jente, og har drevet med konkurransefisking i 25 år. Da hun var yrkesaktiv jobbet hun som lærer i Stange.

67-åringen forteller at fiskerekorden hennes er en lange på 36,1 kilo.

– Også har jeg prøvd meg på en håkjerrig. Men den ville ikke bli med opp, fordi det var en sta kjerring i begge ender, ler hun.

– Da brakk stangen.

STOLT: – Ikke mange damer som har fått en skrei på over 30 kilo, sier havfiskedronningen. Foto: Privat

Handeland sier at hun har sett frem til øyeblikket da hun skulle få en så stor skrei.

– En skrei på over 30 kilo, det har sittet langt inne.

Hun forteller at hun og reisefølget sitt har reist til Sørøya for å fikse, og var opptatt av å fortelle at hun har tatt alle smittevernregler på alvor for å ikke bringe med smitte til det foreløpige smittefrie stedet

– Vi har vært og coronatestet oss, sier hun.

Hun forteller at hun leverte fisken inn på fiskemottaket på Sørøya.

– Tok ikke betalt for den, jeg er jo ikke profesjonell fisker. Men jeg tok med meg litt fisk hjem likevel. Det blir mye torskemiddager hjemme nå.

– Hvor mange personer kan denne fisken mette, tror du?

– Kan servere fullt hus, ler Handeland.