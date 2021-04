SENTRUM: Nærmere 10 prosent av kommunens rundt 24.000 innbyggere sitter i karantene. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Steinkjer: Stenger skoler og kjøpesentre

STEINKJER/OSLO (VG) Flere enn 2000 personer i Steinkjer kommune sitter i karantene. Kriseledelsen i kommunen har søndag vedtatt å stenge skoler og kjøpesentre.

Det opplyser kommuneoverlege Sunniva Rognerud til VG søndag kveld.

Stengingen av skoler trer i kraft fra og med mandag morgen – mens kjøpesentrene blir stengt fra og med klokken 16.00 mandag.

Skolestengingen gjelder imidlertid ikke for alle trinn. Første til fjerde trinn får fremdeles møte på skolen som vanlig og fortsetter i rødt nivå.

Det vil også bli opprettet et tilbud for sårbare barn og barn med foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner.

Kommunen har allerede slått alarm om at den er rammet av villsmitte – altså smittetilfeller som ikke har en kjent smittevei.

Søndag har kommunen innerst i Trondheimsfjorden, registrert 14 nye smittetilfeller, opplyser de på sine nettsider.

– Kan bli episenter

Bare siden torsdag har 35 personer fått påvist smitte – og minst 2000 personer er satt i karantene.

Dermed nærmer det seg at ti prosent av kommunens rundt 24.000 innbyggere sitter i karantene.

– Steinkjer kan bli et episenter i kommende uke, sa ordfører Anne Berit Lein (Sp) til VG før krisemøtet søndag.

ORDFØRER: Anne Berit Lein i Steinkjer kommune. Foto: Helge Mikalsen/VG

Kommuneoverlege Rognerud frykter at smitten kan forgrene seg ut til nabokommunene.

– Per nå har vi det høyeste smittetrykket i området og er derfor i dialog med nabokommunene. At vi kommer til å føre an i smitte er sannsynlig – men en antagelse, presiserer hun.

Flere skoler er involvert i smitteutbruddet, men mesteparten av smitten er knyttet til 8. trinn ved Steinkjer ungdomsskole.

Varslet ytterligere innstramminger

I forkant av krisemøtet varslet kommunen at det ville komme flere innstramminger.

Det økte smittetrykket har allerede ført til at kommunen torsdag hasteinnførte strenge tiltak. Blant annet ble det rødt nivå i skolene og alle arrangementer ble avlyst.

– Vi kommer antageligvis til å ta grep der vi ser vi har mye pågående smitte, og vi er i dialog med Helsedirektoratet i forkant av møtet, sa Rognerud søndag ettermiddag.

KOMMUNEOVERLEGE: Sunniva Rognerud i Steinkjer. Foto: Håkon Kvam Lyngstad/VG

Ungdomsskole hardt rammet

Kommunen venter at smittetallet vil fortsette å øke i dagene fremover.

Ifølge Rognerud er det søndag tre nye tilfeller uten kjent smittevei, og totalt ti uten kjent smittevei så langt i utbruddet.

Hun forteller at 8.-trinn ved Steinkjer ungdomsskole er særlig hardt rammet.

– Vi vet ikke hvordan smitten kom inn på trinnet, men regner nye tilfeller der som kjent smittevei.