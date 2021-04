ORDFØRER: Anne Berit Lein i Steinkjer kommune. Foto: Helge Mikalsen/VG

Krisemøte om smitteutbruddet i Steinkjer: − Kan bli et episenter

STEINKJER/OSLO (VG) Flere enn 2000 personer i Steinkjer kommune sitter i karantene. Nå kaller kommuneledelsen inn til krisemøte klokken 20.00.

Publisert: Nå nettopp

Kommunen har allerede slått alarm om at den er rammet av villsmitte – altså smittetilfeller som ikke har en kjent smittevei.

Søndag har kommunen innerst i Trondheimsfjorden, registrert tolv nye smittetilfeller. Det bekrefter ordfører Anne Berit Lein (Sp) til VG.

Og bare siden torsdag har 33 personer fått påvist smitte – og minst 2000 personer er satt i karantene.

Dermed nærmer det seg at ti prosent av kommunens rundt 24.000 innbyggere sitter i karantene.

– Steinkjer kan bli et episenter i kommende uke, sier ordføreren, som legger til at smitteøkningen likevel er slik de forventet før helgen.

KOMMUNEOVERLEGE: Sunniva Rognerud i Steinkjer. Foto: Håkon Kvam Lyngstad/VG

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud frykter at smitten kan forgrene seg ut til nabokommunene.

– Per nå har vi det høyeste smittetrykket i området og er derfor i dialog med nabokommunene. At vi kommer til å føre an i smitte er sannsynlig – men en antagelse, presiserer hun.

Flere skoler er involvert i smitteutbruddet, men mesteparten av smitten er knyttet til 8. trinn ved Steinkjer ungdomsskole.

Varsler ytterligere innstramminger

Kommunen har kalt inn til møte i kriseledelsen klokken 20.00 søndag.

– Da skal vi gjøre en vurdering på hvilke tiltak som er nødvendige. En videre innstramming ligger nok i kortene. Jeg skal ikke forhåndskonkludere, men det ser sannsynlig ut, erkjenner ordfører Lein.

Det økte smittetrykket har allerede ført til at kommunen torsdag hasteinnførte strenge tiltak. Blant annet ble det rødt nivå i skolene og alle arrangementer ble avlyst.

Også kommuneoverlegen åpner for nye eller forsterkede tiltak.

– Vi kommer antageligvis til å ta grep der vi ser vi har mye pågående smitte, og vi er i dialog med Helsedirektoratet i forkant av møtet, sier Rognerud.

Ungdomsskole hardt rammet

Kommunen venter at smittetallet vil fortsette å øke i dagene fremover.

Ifølge Rognerud er det søndag tre nye tilfeller uten kjent smittevei, og totalt ti uten kjent smittevei så langt i utbruddet.

Hun forteller at 8.-trinn ved Steinkjer ungdomsskole er særlig hardt rammet.

– Vi vet ikke hvordan smitten kom inn på trinnet, men regner nye tilfeller der som kjent smittevei.