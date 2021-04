Smitteekspert om R-tallet: Tror vi har sett toppen

I påsken gikk andelen positive tester opp til 3,6 prosent, fra 2,4 prosent. Altså var en større andel av dem som testet seg i påsken positive.

At andelen positive prøver går opp kan være et tegn på at smitten i samfunnet stiger. Men ikke alltid.

Ettersom antallet som tester seg har gått ned, kan det også være at smittesituasjonen ikke har endret seg noe særlig. At de med symptomer og mistenkt smitte har testet seg som før – og at vi ser dette fordi mange som uansett var negative, ikke testet seg. Også da vil andelen stige. I mars i fjor ble for eksempel få testet – og det var strenge krav til hvem som fikk test – og da var andelen positive høy.

I ukesrapporten som kom på onsdag påpekte FHI at trenden nå er usikker.