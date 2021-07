KJØRT TIL SYKEHUS: Da William (12) kom til en dump i slutten av en nedoverbakke, hoppet han med sykkelen. Forhjulet løsnet og han falt i bakken. Foto: Privat

William (12) endte på sykehus etter antatt sykkelsabotasje: − Det var åpenbart gjort med vilje

Ansiktet til William var fullt i kjøttsår etter at han deiste i bakken. Mamma Linda Lunder tør ikke tenke på hva som kunne skjedd hvis han ikke hadde brukt hjelm.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Torsdag advarte Politiet i Agder mot en livsfarlig TikTok-trend. I nesten ett år har de fått inn flere meldinger om forhjul på sykler som plutselig har løsnet. Ifølge politiet er sykkelsabotasje et stort problem i hele landet.

William Lunder (12) fra Kolbotn er en av flere som trolig har blitt utsatt for denne trenden. Han ble kraftig forslått da han skulle sykle hjem fra skolen for to måneder siden.

Hjelmen ble knekt i to, hjulet falt av sykkelen og jernplaten i ryggsekken ble bøyd.

– Ansiktet var fullt i kjøttsår, og han klarte ikke å bevege armen eller skulderen sin. Han ble kjørt til sykehuset med en gang, sier mamma Linda Lunder til VG.

Da William kom til en dump i slutten av en nedoverbakke, hoppet han med sykkelen. Forhjulet løsnet og han falt rett i bakken.

– Vi hadde ikke sittet her i dag hvis han ikke hadde brukt hjelm, tror Lunder.

Noen naboer fikk levert han hjem til foreldrene hans, som kjørte han til sykehuset. Der var de i fem timer.

– I ettertid har vi behandlet sårene såpass bra at han nesten ikke har arr. Han har det veldig bra nå, men det kunne gått skikkelig gale, sier Lunder.

SKADET: William (12) ble kraftig forslått da han skulle sykle hjem fra skolen for to måneder siden. Foto: Privat

– Løsner ikke av seg selv

Lunder mener det er åpenbart at det dreier seg om sykkelsabotasje. Rundt to uker før ulykken hadde de service på sykkelen. Da hadde sykkelen ingen feil.

– Det var åpenbart gjort med vilje. Et hjul løsner ikke av seg selv på den måten. Vi kjenner flere elever på skolen som har blitt utsatt for sykkelsabotasje.

Sykkelen sto parkert på skolens område, men Lunder tror ikke at det er elever ved skolen som har løsnet forhjulet. Ifølge Sigrid Viste i Politiets Nettpatrulje i Agder skjer sykkelsabotasje stort sett i skoleområder.

BURSDAG: William feiret sin 12-årsdag da VG ringte familien på fredag. Foto: Privat

Lunder og familien har vært kjent med TikTok-trenden i en stund, og synes det er uforståelig at folk løsner hjul og fjerne bremser på andre sine sykler.

– De forstår ikke konsekvensene av handlingene sine. Ingen barn fortjener å gå gjennom noe sånt, sier hun.

Det er vanskelig å si hvilken straff folk kan få dersom de ødelegger en sykkel med vilje og noen blir påført betydelig skade.

– I verste fall kan du få fengselsstraff, sier Viste til VG.

Rist sykkelen før bruk

TAKKNEMLIG: Linda Lunder og familien roser politiet og sykehuset for hjelp og oppfølgning etter ulykken sønnen William hadde. Foto: Privat

Lunder roser politiet og sykehuset for hjelp og oppfølgning etter hendelsen. Kort tid etter ulykken hadde politiet opplæring med elevene på Kolbotn skole i Nordre Follo.

– Jeg er veldig takknemlig for støtten vi har fått. De tok oss på alvor, sier Lunder.

De har anmeldt saken til politiet, men ifølge Lunder fikk de tidlig beskjed om at det ville være vanskelig å finne gjerningspersonen.

– Det viktigste for meg er å advare andre og lære folk hvordan de skal sjekke sykkelen sin, sier hun.

Follo politistasjon har ikke svart VG konkret på saken til William Lunder, men skriver at de kjenner til fenomenet, som de har fått en rekke henvendelser om fra rektorer og foreldre på flere skoler.

– Slik sett fremstår dette som en trend som vi syns er svært uheldig. Vi har så langt ikke fått melding om at noen har blitt skadet som følge av dette, men det er ikke vanskelig å se skadepotensialet. Vi har opprettet dialog med flere skoler for å forsøke å forebygge flere hendelser men ser gjerne at foreldre og lærere bevisstgjør sine barn om hvor farlig og lite morsomt en slik «spøk» er, sier seksjonsleder Marius Gunnerud ved Follo politistasjon.

Lunder oppfordrer alle syklister til å sjekke syklene sine, både forhjul og bakhjul, for å forhindre flere ulykker.

– Bruk hjelm og rist sykkelen godt før du bruker den. Da merker du om hjulene er løsnet. Det er trist at det må være slik, men det er nødvendig.