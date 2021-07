TIL OVERS: Romania hadde ekstra Pfizer-doser, som ble solgt videre til Danmark. Foto: Gorm Kallestad

Slik sikret Danmark seg flere vaksinedoser enn Norge

Danmark sier de ble enige med Romania om å kjøpe over en million vaksinedoser landet hadde til overs. Det har ført til bråk med EU.

– Danmark har ikke hatt noen egen avtale med selskapet, men de gikk direkte til Romania og kjøpte EU-doser fra dem, bak ryggen på hele EU, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

Bergström forhandler om vaksinedoser på vegne av EU, og er også den som sikrer doser til Norge. Og fordi flere EU-land ikke trenger alle sine doser fremover kan vi få flere enn ventet.

Når noen EU-land ikke vil ha sine doser, er det nemlig et system som gjør at dosene går tilbake i EUs «pott», og deretter fordeles etter befolkningsstørrelse mellom landene som vil kjøpe dem. Nå trenger ikke alle landene alle Pfizer-dosene sine.

Det gjør at de andre kan få rundt 10 prosent ekstra i andre halvdel av juli, og rundt 15–20 prosent ekstra i august - avhengig av at land som Romania stopper Pfizer-importen til seg, ifølge Bergström.

Akkurat hvor mange doser det blir i praksis, kan ikke Helsedepartementet eller Bergström si enda.

Men i tillegg til det, kom Danmark resten av EU i forkjøpet.

Gikk utenom EU

Etter et møte med Romania - der vaksiner ifølge Danmarks ambassadør i landet ikke i utgangspunktet var på dagsorden - kom det frem at Romania ikke trengte alle vaksinene sine. Og Danmark kunne derfor kjøpe noen av dem til samme pris som Romania kjøpte dem for gjennom EU-samarbeidet.

Dette fører ifølge Sundhedsstyrelsen til at Danmarks vaksinekalender går to uker raskere, skriver Berlingske.

Danmark kjøper også doser sammen med EU. Men i tillegg til det, har de altså inngått denne egne avtalen med Romania om å kjøpe 1.17 Pfizer-doser direkte fra dem, utenom EU-systemet - og dermed sikret de seg ekstra.

– Ettersom dette er snakk om EU-doser, vil Danmarks avtale innebære at Norge og andre EU-land kommer til å få færre restdoser?

– Det er mulig, men vi antar at flere østlige medlemsland vil ha overskuddsdoser i løpet av kort tid, slik at det ikke vil ha noen stor betydning, sier statssekretær Saliba Korkunc i Helsedepartementet til VG.

Han sier Norge ikke var kjent med at Danmark forhandlet om en slik avtale.

Norge vil ikke gjøre det samme

Korkunc sier Norges vaksinedoser er kjøpt som del av en felles innsats med Europa.

– Norge har fått vaksiner ved at EUs medlemsland frivillig har avgitt doser til oss. En dialog med EUs medlemsland i fellesskap er derfor naturlig.

– Hvorfor har ikke Norge inngått lignende avtaler om å sikre seg restdoser direkte fra andre land, for å få flere doser enn vi gjør gjennom EU-samarbeidet?

– Vårt utgangspunkt er en solidarisk linje hvor EUs vaksinasjonsdoser deles likt mellom EU/EØS-landene. Norge har vært veldig klare om at vi ønsker flere vaksinedoser, nå som en del EU-land ser ut til å ha nådd et metningspunkt når det gjelder vaksinasjon.

Sundhedsministeriet i Danmark bekrefter til VG at avtalen er godkjent av Pfizer, og skriver at den ligger innenfor de fastsatte rammer i EU.

De viser til artikkelen fra nyhetsbyrået Ritzau, der ambassadøren beskriver at avtalen ble til etter et møte som ikke i utgangspunktet handlet om vaksiner. I tillegg viser de til helseminister Magnus Heunickes uttalelser til Dansk tv2:

– Vi har hatt danske eksperter en stund i Romania for å sjekke opp rundt disse vaksinene. Rumenerne er i en situasjon der de ikke kunne bruke vaksinene, så de måtte kvitte seg med dem. Vi kan virkelig bruke dem, så vi tar nå grep om det og får dem sendt til Danmark i løpet av få dager, sa Heunicke.

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke å kommentere med noen ytterligere kommentar til Bergströms kritikk.

Selskapet selv kan ikke kommentere den aktuelle problemstillingen, men Pfizer sier til VG på generelt grunnlag at de gjerne diskuterer gjerne donasjoner eller videresalg av Pfizer/Biontech-vaksinen.

IKKE FORNØYD: Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström er ikke begeistret over Danmark-avtalen. Foto: Pontus Orre

EU: Strammer inn

Bergstrom sier til VG at konsekvensen av dette blir at EU har strammet opp på prosessene for om noen har overskuddsdoser. Han sier det har fungert godt med bestilte doser som ikke har ankommet landene enda - men at dosene Danmark kjøpte var doser som allerede var i Romania.

-- Det var ikke et like klart system for doser land allerede har mottatt?

-- Det var ikke spesifisert - jeg synes at det var klart, men nå har det blitt forsterket ytterligere.

– Men kan man fortsatt inngå sånne avtaler?

– Rent juridisk sett kan de gjøre som de vil - men EU-fellesinnkjøpet kommer med noen plikter. At man er lojal mot prosjektet, og solidarisk.

Også Norge har lånt ut AstraZeneca-doser som allerede var i landet til Island og Sverige, mens Sverige har sendt Janssen-doser til blant annet Island.

– Men det skjedde i full åpenhet. Det som burde blitt gjort her, var å si ifra om at disse dosene var til overs og om noen ville ha dem - da hadde et antall land rukket opp hånden og sagt at de ville ha doser. Men det skjedde ikke, sier Bergström.

– Når det er én million vaksinedoser, så er det klart at det er et antall land som vil ha de dosene. Også land som er i en objektivt verre situasjon, som Portugal og Spania, som har en en vanskelig situasjon med Delta-varianten.

Bergström står likevel fast på at han mener systemet fungerer bra.

– Ambisjonen er å vaksinere folk, og det er ingen som vil kaste bort vaksinen. Det finnes en tydelig prosess rundt dette, og det har vært mye trafikk rundt å se til at alle doser kommer til utnyttelse.

