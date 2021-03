MYSTERIUM: Hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt et mysterium. Her er politiet på åstedet i Sloraveien i mai i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Lørenskog-saken: Slik skal politiet avsløre mulige medvirkere

Hvem skrev trusselbrevet? Hvor ble det av kryptovalutaen Tom Hagen betalte de angivelige kidnapperne? Politiet mener etterforskningen som pågår nå kan gi svarene.

Et av de mest sentrale etterforskningsskrittene nå er knyttet til kryptovaluta.

VG får opplyst at arbeidet med kryptovaluta-sporene lenge har vært et brennhett etterforskningsskritt for politiet, og at det knytter seg spenning til hva etterforskningen kan gi av mulige svar.

– Sporing av kryptovalutatransaksjoner og kryptert kommunikasjon kan bidra til å belyse hvem som har utarbeidet trusselbrevet og hvem som har foretatt kommunikasjon i saken, sier påtaleleder Gjermund Hanssen til VG.

– Tiden vil vise

– Er det mulig å komme på personnivå i det materialet dere har til nå?

– Det er det vi jobber for, så vil tiden vise.

– Hva sier ekspertene som bistår dere om mulighetene her?

– Jeg vil ikke si annet enn at det er et arbeid som pågår og at vi gjør det vi kan, svarer Hanssen.

TÅLMODIG: Påtaleleder Gjermund Hanssen vil ikke anslå når politiet kan være ferdig med Lørenskog-saken. Foto: Tore Kristiansen

Kryptovaluta-sporet inneholder de meldingene som er sendt fra den angivelige motparten i saken med utgangspunkt i kodene i trusselbrevet.

Det arbeides også med å spore transaksjoner som er gjort i saken: Betaling Tom Hagen har sendt til den angivelige motparten. Sistnevnte ønsker ikke politiet å kommentere.

Påtalelederen sier arbeidet er tidkrevende og utfordrende, særlig fordi både valuta og kommunikasjonsformer er laget nettopp for ikke å kunne spores, og at arbeidet ofte forutsetter internasjonal samhandling med andre lands politimyndigheter.

– Vårt håp er at det som ikke var sporbart i oktober 2018, kan vise seg å bli det i tiden fremover. Tiden vil vise i hvilken grad vi lykkes med dette, sier Hanssen.

Mulige medvirkere

Generelt sier Hansen at jakten på mulige medvirkere er sentralt i etterforskningen nå.

– Hvordan jobber dere?

– Det går på å kartlegge alle relevante opplysninger, før, under og etter, på tidspunktet den straffbare handlingen har funnet sted. Det går på å kartlegge kontakter, møter, knytninger, den typen informasjon som kan bidra til å opplyse det spørsmålet, enten om det er til siktedes gunst eller til ugunst, sier Hanssen.

Det er et enormt materiale politiet sitter med etter nærmere to og et halvt års etterforskning:

Politiet har 10.000 navn på enkeltpersoner i saken, inkludert vitner.

I tillegg kommer alle uidentifiserte personer som knyttes til saken

Det er over 3000 identifiserte kjøretøy

Det er over 3000 gjenstander

Det er gitt over 1000 avhør

Det er registrert 10.000 enkelthendelser som må settes i sammenheng og rekkefølge

Det er utført 6000 etterforskningsskritt.

Kan ikke svare

Forrige fredag opplyste politiet til VG at siktelsen mot Tom Hagen står fast. Politiet mener det er grunnlag for å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

– Hva er det dere mener at han har gjort helt konkret?

– Tom Hagen er siktet, men ansett som uskyldig før han er dømt av en domstol. Det er en viktig menneskerett. Det er ikke riktig av meg som påtaleansvarlig å beskrive politiets mest sannsynlige hendelsesforløp eller mistankegrunnlaget, sier Hanssen.

– Hvor mener dere Tom Hagen var da Anne-Elisabeth Hagen ble bortført?

– Det er det samme. Vi har ingen offentlige vurderinger av det. Det er selvfølgelig et sentralt spørsmål som vi jobber med å kartlegge i detalj, men vi har ingen kommentarer til det, sier Hansen.

– Har politiet en formening, forankret i etterforskningen, om hva konkret Tom Hagen skal ha gjort mot Anne-Elisabeth Hagen?

– Siktelsen gjelder drap eller medvirkning til drap. Utover dette er det ikke riktig av meg å gå i detalj på hva som er politiets teorier eller vurdering av opplysningene som foreligger i saken.

– Har politiet klart å gi Tom Hagen en endelig plassering i det tidsrommet for når det er sannsynlig å anta at forbrytelsen mot Anne-Elisabeth Hagen fant sted?

– Saken er fortsatt under etterforskning. Jeg kan derfor ikke gå i detalj på hva som er politiets vurderinger rundt dette temaet.

– Svært godt planlagt

– Hva er grunnen til at dere ikke kan svare på så grunnleggende spørsmål fra en etterforskning som har vart så lenge?

– Politiet har forståelse for at det er stor offentlig interesse rundt saken. Likevel er dette en straffesak som behandles etter de samme grunnleggende prinsipper som andre saker. Politiet har taushetsplikt om innholdet i straffesaker og kommenterer dette bare der det er hjemmel for det i lov, sier Hanssen.

Han sier videre at påtalemyndigheten har en plikt til å unngå forhåndsprosedering i mediene. Han viser også til hensynet til pårørende.

– Dere har snart etterforsket i 2,5 år, og utad ser det ikke ut som om dere kommer noen vei. Dere har havarerte fengslingsforsøk bak dere, og manglende skjellig grunn til mistanke fra lagmannsretten. Hva sier dette om forbrytelsen som er gjort mot Anne-Elisabeth Hagen?

– Saken er fortsatt under etterforskning og det gjenstår en rekke relevante etterforskningsskritt. Men generelt så fremstår forbrytelsen mot henne som svært godt planlagt.

–Hva sier det om politiets etterforskning at dere ikke har klart å løse saken ennå?

– Det må eventuelt andre vurdere, men det sier noe om kompleksiteten, utfordringene og omfanget vi står overfor, sier Hanssen.

Hanssen vil fortsatt ikke si noe om hvor lang tid etterforskningen vil ta. Han har tydelig avvist overfor VG at saken er ferdig etterforsket til sommeren.

– Blir henlagt

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, sier det er vanskelig for ham å kommentere hva politiet tenker om hans klient i dag.

– Fra mitt ståsted vil jeg understreke at Tom Hagen var på jobb om formiddagen 31.10.18. Han kan ikke ha vært til stede da Anne-Elisabeth Hagen ble bortført. Politiets siktelse synes dermed for meg å forutsette at Tom Hagen har leid inn den eller de som utførte ugjerningen, sier Holden.

– Og hva mener du om den teorien?

– Det er i så fall, etter min mening, en særdeles svak underbygget hypotese.

FORSVARER: Svein Holden forsvarer Tom Hagen. Foto: HELGE MIKALSEN

Forsvareren mener politiet har utført mye god etterforskning i saken, men har innvendinger mot de påtalemessige avgjørelsene som er tatt underveis. Blant annet mener han at fengslingsgrunnlaget allerede fra starten var syltynt og at det aldri var grunnlag for fengsling.

– Hva er din vurdering av hvor denne saken kommer til å ende nå?

– Saken mot Tom Hagen kommer til å bli henlagt, men jeg synes det er svært positivt at politiet har gitt uttrykk for optimisme når det gjelder muligheten for å oppklare saken, og jeg håper at politiet vil lykkes i sitt arbeid, sier Holden.