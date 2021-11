OPPRYDDING: Et stort tre har falt over en hytte på Hafjell, og Trefellerne har kommet for å hjelpe til med oppryddingen. Svært mange hytter er berørt etter uværet som herjet fredag.

Omfattende ødeleggelser etter uvær: − Veldig mange hytter er berørt

Trefellerne holder fortsatt på med et omfattende oppryddingsarbeid etter fredagens kraftige uvær i Sør-Norge, og sliter med å komme i kontakt med hyttefolk: – Vi er redde for at folk ikke er klar over situasjonen.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Uværet som herjet i Sør-Norge fredag skapte store problemer trafikalt, og flere steder slet man med nødnettet gjennom helgen.

Det kraftige uværet etterlot seg også store materielle skader. Trefellerne AS, som har drevet med opprydding på Hafjell hver dag siden lørdag, sier til VG at svært mange trær har falt over hytter i området.

– Det er veldig mange hytter som er berørt. Vi har aldri vært borti lignende. At det har vært så ekstremt mye av både skader og rotvelt – skulle nesten tro det hadde vært orkan, sier Alida Louise Sandvold i Trefellerne.

Hun forteller at de sliter med å komme i kontakt med hytteeiere som har fått skade på hytta.

– Vi vet jo ikke hvem som eier hyttene, og det blir ganske omfattende research for oss å skulle finne ut av. Vi er redde for at folk ikke er klar over situasjonen der oppe, for det kommer stadig hyttefolk som får sjokk fordi det ligger trær over hyttene deres.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Trefellerne AS

– Ta grep nå, før snøen kommer

Ifølge Sandvold har Trefellerne foreløpig ikke sett trær gå gjennom hustak, men er bekymret for været som kommer.

– Det er tunge, store trær det er snakk om. Og hvis det kommer snø i tillegg, som det er meldt i natt og fremover, kan det fort bli veldig skummelt, sier hun, og legger til:

– Ta grep nå, før snøen kommer, hvis ikke kan det fort bli store skader. Det viktigste er at folk tar ansvar for egen hytte.

Sandvold advarer derimot folk mot å skulle rydde opp selv.

– Det er kjempefarlig om man går på taket på egen hånd, og kapper man treet på feil sted, risikerer man en smell. Det er mye krefter i sving med de største trærne, og de ser vi at det er mange av.

– Vil gå flere måneder

Også Arbeidstilsynet advarer om at oppryddingen etter uværet må foregå på en forsvarlig måte, og kaller arbeidet for risikofylt.

– Det vil gå flere måneder før all vindfelt skog og ødelagte eiendommer er ryddet etter stormen. Oppryddingen vil omfatte mange yrkesgrupper, ikke bare skogbrukere, men også boligeiere, gartnere og e-verksarbeidere, sier seksjonsleder Runar Hauge i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Det kan være livsfarlig å jobbe med nedblåste trær og rydding ved eiendommer og langs kraftlinjer, skriver Arbeidstilsynet. Ved maskinelt eller manuelt arbeid er kravet at det blir laget en handlingsplan med innlagt risikovurdering.

– Vindfelte trær som står i spenn kan ta uante veier når de blir kappet med motorsagen. Dette er ikke arbeid for ukyndige, og det er helt nødvendig å ta forholdsregler og bruke verneutstyr. Det er viktig at sikkerheten til de som skal utføre rednings- og oppryddingsarbeidet til enhver tid blir ivaretatt, sier Hauge.