Nyvalgt stortingspresidenten Masud Gharahkhani (Ap) og stortingsdirektør Marianne Andreassen møttes til møte for første gang i rollene fredag ettermiddag.

Stortingsdirektøren tar selvkritikk: − Klart behov for bedre kontroll

Fredag møttes den nylig tiltrådte stortingspresidenten Masud Gharahkhani (Ap) og stortingsdirektør Marianne Andreassen. De er enige om at det ikke har blitt gjort en god nok jobb i pendlerboligsakene.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen ble forsikret om at stortingspresidenten har tillit til henne, da hun og Gharahkhani møtte pressen etter møtet.

– Det har vært et godt møte og jeg har fått veldig klare forventninger til meg, og jeg er veldig motivert til å gå i gang med den jobben vi står foran, sier hun.

Hun tar også selvkritikk på jobben som administrasjonen har gjort så langt:

– Det er et klart behov for bedre regler, bedre kontroll og bedre systemer. Den jobben er jeg motivert for å gå inn i. Det har ikke vært godt nok.

MØTTES: Direktøren og presidenten på Stortinget møttes fredag til et møte om blant annet pendlerboligsakene som har skapt hodepine for både politikere og administrasjonen.

Gharahkhani har overtatt rollen etter at Eva Kristin Hansen gikk av etter det ble kjent at politiet har åpnet etterforskning mot stortingspolitikeres bruk av pendlerboliger – et sakskompleks hun har vært en del av. Per nå er det ingen som har status som mistenkte i saken.

– Vi har hatt et ærlig og oppriktig møte. Vi er enige om at det ikke har vært godt nok slik det har vært. Nå må det ryddes opp skikkelig, sier Gharahkhani.

Stortingspresidenten har sagt til VG at han er opptatt av å rydde opp i de ulike sakene om pendlerboliger, Stortingets ordninger om feriepenger og sikre åpenhet og legitimitet til Stortinget.

– Alvor avdekket

Marianne Andreassen gjentok flere ganger at hun er motivert til å lede arbeidet som direktør fremover, og sier at hun ikke har vurdert sin stilling.

– Vi skal gå inn i en prosess hvor reglene skal bli tydelig, de skal ikke være til å misforstå. Vi skal få på plass bedre kontroll og bedre systemer.

– Hvor sterk er selvkritikken du tar i dag på måten du har håndtert dette?

– Vi har gjort mange ting, men vi har ikke hatt stor nok oppmerksomhet på alvoret som har blitt avdekket denne høsten når det gjelder ordningene våre. Det er jeg sterkt motivert til å gå inn i med de forventningene som er på det.

Marianne Andreassen har i høst ledet oppryddingen i pendlerboligskandalen på Stortinget. Hun har fått kritikk for administrasjonens håndtering av saken.

Tidligere denne uken meldte VG at Stortinget som arbeidsgiver også kan ha brutt loven i pendlerboligsaken.

I forkant av møtet uttalte han til VG at han kom til å ta opp disse temaene med stortingsdirektøren, og han mente også at alle må være selvkritiske.

Har tillit

På VGs spørsmål om Gharahkhani hadde tillit til Andreassen, svarte han følgende på torsdag:

– Eh, jeg mener at vi nå skal rydde opp, og jeg skal ha møte med Marianne fredag. Det som er viktig med det møtet er: Hva har administrasjonen gjort frem til nå, og hva tenker administrasjonen om veien videre.

– Men har du tillit til henne til å lede det arbeidet som stortingsdirektør?

– Marianne er ansatt. Hun er stortingets direktør. Og nå skal vi rydde opp. Og den opprydningen skal vi gjøre med både presidentskapet og administrasjon.

– Har du tillit til henne eller ikke?

– Jeg har tillit til den administrasjonen vi har, og så kommer jeg til å ha disse møtene for å sørge for at vi er selvkritiske og at det ryddes opp.

Han avsluttet intervjuet med å slå fast at han hadde tillit til henne.