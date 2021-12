KOHORT: Inne i intensivkohorten jobber intensivsykepleierne med en pasient som trenger kontinuerlig overvåkning.

Tusenvis av overtidstimer på denne intensivavdelingen

OSLO (VG) Doble skift og SMS-er om ledige vakter som kontinuerlig tikker inn i innboksen. – Det er med et sug i magen at vi går vinteren i møte, sier klinikklederen for intensiven på Diakonhjemmet.

Alle grafer peker i én retning: Intensiven på lokalsykehuset Diakonhjemmet vest i Oslo er på vei inn i en tredje topp med meget høyt trykk og flere kritisk syke pasienter. De to foregående var våren 2020 og så på samme tid året etter.

De har opprettet smittekohort for de kritisk syke covid-pasientene som trenger intensivbehandling. Til sammen har de behandlet over 100 covid-pasienter på intensiven.

Det fordrer mange intensivsykepleiere på jobb inne i kohorten, og mer arbeid i støttefunksjoner utenfor smitteområdet. I tillegg behandler de andre typer intensivpasienter.

For intensivavdelingene rundt om i landet betyr det særlig én ting - overtid og doble vakter. På Diakonhjemmet har det betydd det 1300 overtidstimer fra midten av oktober til siste del av november. Dette er mer enn det dobbelte av toppnivået i 2019. Totalt har det blitt jobbet over 5600 timer overtid på avdelingen i 2021. Nå er de ansatte slitne.

– Det er med et sug i magen vi går vinteren i møte, sier klinikkleder for Klinikk for anestesi og kirurgi, Magne Flatlandsmo.

- Krevende

Overtid kalles merarbeid i helseforetakene, og det er laget egne avtaler for å lønne de ansatte for dette.

– Det er særdeles krevende med så mye merarbeid. Hvor lenge skal intensivsykepleierne stå på før vi tar ned mer planlagt aktivitet, sier Flatlandsmo.

Til vanlig bruker avdelingen 42 årsverk til klinisk arbeid med intensivpasientene, men i det siste har det vært behov for nesten 13 årsverk på toppen av dette.

– Vi går bare doble skift, ikke triple, smiler klinikklederen oppgitt.

SMITTEVERN: Intensivsykepleierne beskriver en krevende hverdag med fullt smittevernutstyr på i flere timer av gangen.

Inne i smittekohortene går de blå frakkene rolig rundt pasienten. Lysende skjermer viser hvordan det går med de vitale organene. I vinduet fra et annet rom lyser det skarpe lyset fra en julestjerne. Det har blitt advent på intensiven.

Inne i kohorten går de rundt med en telefon for å holde kontakt med sine kollegaer utenfor. Men jobben blir med dem hjem, i form av SMS-er om overtid som tikker inn.

– Jeg tror folk er rimelig lei av dem, sier Flatlandsmo.

Covid-pasientene på intensiven krever flere intensivsykepleiere enn en vanlig intensivpasient.

– Folk er stolte og samvittighetsfulle, legger intensivsykepleier Ingvil Sundelin til.

Mange utsettelser

I tillegg er det tatt ned mye planlagt aktivitet ettersom mange som opereres har behov for intensivbehandling i etterkant. Dette kalles nedtrekk på det elektive. Akkurat denne dagen er halvparten av den planlagte aktiviteten avlyst. Det betyr mange telefoner med en trist beskjed til pasientene.

– Det er forferdelige telefoner å ta, sier klinikklederen.

Det er besluttet å prioritere de som skal ha kreftbehandling og andre pasienter hvor venting vil innebære fare for prognosetap. I tillegg prioriteres de som har fått utsatt operasjonene sine før.

– Folk planlegger livene sine rundt de operasjonene, sier Flatlandsmo.

– Det får store konsekvenser for samfunnet også - med flere syke folk som trenger sykemelding. Så det er en dyr løsning, sier Sundelin.

– Er det trygg på at det gis forsvarlig helsehjelp hos dere nå?

– Det er forsvarlig, men det er kun fordi alle strekker seg veldig langt.

Den nye normalen

De er på vei inn i en sesong med svært høye smittetall, influensa og RS-virus. Tirsdag ble det satt smitterekord i Oslo og kommunen hevet beredskapsnivået. Den smittsomme omikron-varianten blir for hver dag bekreftet stadig nærmere Norge. Nå stiller klinikklederen seg særlig ett spørsmål:

– Når skal vi erkjenne at dette er den nye normalen? Den generelle intensivkapasiteten i Norge må bedres og det koster penger, sier han.

OVERVÅKE: Intensivsykepleierne må hele tiden følge med på hvordan det går med pasienten. Julestjernen lyser opp rommet.

– Ønsker du deg en ny nedstengning?

– Spør du klinikksjefen Magne så sier jeg ja, men mennesket Magne sier ikke søren.

Hovedtillitsvalgt og intensivsykepleier Stine Hoem er bekymret for tiden de går i møte. Hun jobber selv ekstravakter på toppen av sin stilling for å hjelpe dem i avdelingen.

– Vi balanserer på en knivsegg. Vi har ingen garanti for at dette kommer til å gå bra, sier hun.

Likevel - intensivmiljøet på Diakonhjemmet lener seg på mer rutine og trygghet enn da pandemien kom til landet.

– Vi trodde at det var et maraton, men så viste det seg å være et ultraløp, sier Flatlandsmo.