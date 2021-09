NERVEPIRRENDE: Det var en nervepirrende kveld for MDG-partileder Une Bastholm mandag, men partiet måtte avslutte valgkvelden under sperregrensen.

MDG oppe på 3,94 prosent: − Tror ikke det går

Tirsdag MDG krøpet nærmere sperregrensen på fire prosent.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Telling av forhåndsstemmer som kom sent har skapt et realt telledrama i Nordland.

Men også nasjonalt skjer det ting. For MDG har tirsdag krøpet nærmere sperregrensen på fire prosent og er nå oppe på 3,94 prosent:

Valgforsker Svein Tore Martinsen sier dog:

– Det er selvfølgelig farlig å avskrive det, men det, for når det nærmer seg 3,94 og 3,95 er det små marginer. For meg ser det ut til at det er for få stemmer igjen å fintelle til at det kan gå. Vi kan holde muligheten åpen, men jeg tror ikke det går, sier Martinsen til VG.

– Jeg tror det blir irriterende nærme for MDG, sier Martinsen.

At de nå skal gå over, mener også TV2s tallknuser Terje Sørensen er veldig lite sannsynlig. For de manglet 1755 stemmer rundt klokken 22.

– Det er veldig få stemmer igjen, så jeg ser det som veldig lite sannsynlig at de kommer over, sier Sørensen til VG.

For da må MDG har en unormalt stor andel av stemmene som nå gjenstår.

Samtidig ligger KrF 5791 stemmer unna, når de nå har 3,8 prosent.

– Det er ingen som før har vært så nært sperregrensen som MDG nå kommer til å være, for Venstre var på 2300 da de falt under, sier Sørensen.