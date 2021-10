DELER UT SELVTEST: På Universitetet i Tromsø får studentene nå gratis selvtester for covid-19. Det syns studentene Marius Årstein Bjørnback og Tobias Hjermann er et godt tiltak.

Smitteboom i Tromsø: Studenter dropper å dra på byen i helgen

TROMSØ (VG) Etter den kraftige smitteøkningen i Tromsø, blir det både massetesting og vaksinasjon på UiT – Norges arktiske universitet. Studentene skulle ønske de slapp nye tiltak.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

– Det er jo et godt tiltak. Det blir veldig lavterskel å ta en selvtest herfra hvis man føler seg litt syk, sier automasjonsstudent Marius Årstein Bjørnback (24).

VG møter han sammen med Tobias Hjermann (27) ved en kaffebar i Studentparlamentet på Universitetet i Tromsø. Dette er et av fire steder på campus studentene nå kan finne gratis selvtester.

– Hvis man føler seg dårlig utover dagen er det jo bra at man bare kan ta med seg en test hjem, istedenfor at man må komme seg til teststedet i sentrum, sier Hjermann om selvtestene som ligger i en kurv ved kassen.

I bildegalleriet under kan du se Marius Årstein Bjørnback demonstrere hvordan testen fungerer:

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Ingvild Vik

Økende smitte

Tiltaket på universitetet kommer etter at Tromsø kommune de siste ukene har opplevd en kraftig økning i tilfeller av covid-19-smitte. Ifølge smittevernoverlege i kommunen Trond Brattland ser det ut til at det også i uke 43 blir en økning i smitten sammenlignet med uken før.

Under kan du se hvordan smitten i Tromsø har utviklet seg:

– Vi kan ikke uten videre forklare dette, fordi det ikke er noen åpenbar grunn til at vi skulle ha noen økning nå, sier Brattland til VG.

For å få bukt med smitten, må flere i befolkningen bli immune mot viruset gjennom vaksinasjon. Én av gruppene kommunen nå målrettet prøver å nå ut til er studenter.

– Vi har mellom 6000 og 7000 studenter i byen som ikke er folkeregistrert her. Disse vet vi egentlig ikke noe om når det gjelder vaksinasjon, sier Brattland.

Fra og med neste uke åpnes det derfor for drop-in-vaksinasjon og utdeling av selvtester på campus i Tromsø. Dét er Eline Stenseth, leder innenfor helse i Norges arktiske studentsamskipnad, glad for.

– Vi ser at smitten i aldersgruppen til mange studenter tilhører øker, og da er det utrolig bra at vi får til å etablere et vaksinasjonstilbud på campus, sier hun.

Både vaksinetilbudet og selvtestene er et samarbeid mellom universitetet, studentsamskipnaden og kommunen.

Frykter strengere tiltak

Vaksinestasjonen blir å finne i lokalene til studentpuben Bazinga sentralt på campus, noe Stenseth håper gjør at enda flere vil benytte seg av tilbudet.

– Studentene kan komme innom og ta en kopp kaffe mens de venter, sier hun.

– Frykter du et utbrudd blant studentene?

– Jeg er redd for at smitten spres slik at vi må tilbake til strengere regler. Jeg tror det er viktig for studentene å få være til stede på campus, og å kunne være sosiale. Derfor er det viktig å få kontroll på smitten så den ikke blir så høy at strenge regler blir iverksatt.

SAMARBEID: Universitetsdirektør Jørgen Fossland og Eline Stenseth i Norges arktiske studentsamskipnad er glad for å kunne bidra til å få smitten i Tromsø under kontroll.

Den oppfatningen deler Jørgen Fossland, universitetsdirektør ved UiT.

– Vi legger til grunn at det er smitte i studentmiljøet allerede i dag. Det vi er bekymret for er en situasjon hvor smitten kommer ut av kontroll og kommunen eller universitetet blir nødt til å gå tilbake til den typen restriksjoner som vi hadde håpet å være ferdig med.

Fossland understreker at det i dag ikke er noen restriksjoner som påvirker undervisningsaktiviteten, men at noen av universitetets ansatte jobber fra hjemmekontor.

– Ikke optimalt

Også UiT-studentene er bekymret for økt smitte.

– Folk tar ikke like mye hensyn nå lenger. Alt har jo åpnet og det føles normalt, så det er litt skremmende at viruset kan spre seg så fort, sier Bjørnback.

DROPPER IKKE HALLOWEEN: Marius Årstein Bjørnback dropper den store festen i forbindelse med Halloween – men skal likevel feire litt.

Torsdag anbefalte kommunen at befolkningen i byen reduserer antall nærkontakter, bruker hjemmekontor og overholder coronameteren. Studentene forstår at kommunen setter inn tiltak for å få bukt med smitten, men:

– Det er jo ikke optimalt. Vi har jo ikke lyst til å gå tilbake til en meter avstand nå, sier Bjørnback, og legger til:

– Vi kommer jo til å ta litt mer hensyn, men jeg kommer til å fortsette å være på campus.

– Jeg kommer også til å følge anbefalingene så langt det lar seg gjøre. I dag tok jeg for eksempel en senere buss for å unngå morgenrushet, så man kan gjøre sånne små grep. Hvis alle tenker litt på hverandre, så går det sikkert bra til slutt, sier Hjermann.

Dropper ikke festen helt

– Dropper dere halloweenfesten i helgen da?

– Nei, planen foreløpig er å dra. Jeg vet ikke om det blir noen storfest – men en liten sammenkomst blir det nok. Vi får se an situasjonen i morgen, sier Bjørnback.

– Vi har bevisst bestemt oss for å unngå byen og heller dra på en privat fest der man vet hvem alle som er til stede er, slik at det blir lettere å spore etterpå hvis noen blir smittet, sier Hjermann.

SKAL LEVE MED VIRUS: Smittevernoverlegen i Tromsø kommune Trond Brattland sier at innbyggerne må leve med noe smitte – men at viruset nå sprer seg for raskt.

Det syns smittevernoverlegen i kommunen er bra.

– Hvis det innebærer kontakt med færre, er det flott. Vi forventer ikke at studentene skal sitte alene på hybelen hele tiden, men det er bra å redusere hvor mange du har nærkontakt med, sier han.

– For voksne er det å holde avstand i det offentlige rom og å redusere antallet nærkontakter det viktigste. Vi skal ikke stenge ned nå, for målet er ikke å bli helt kvitt viruset. Vi skal leve med smitte og det er bare å glemme å tenke noe annet, men vi må sørge for at det ikke sprer seg så raskt, sier Brattland.