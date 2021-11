AVVIST: Advokat Geir Lippestad ba om å få møte ledelsen ved Haukeland sykehus. Det skjedde ikke.

Advokat ba sykehusdirektør om møte om barnelegen – fikk aldri svar

Advokat Geir Lippestad ville møte med ledelsen på Haukeland universitetssjukehus om barnelegen i fjor høst. Administrerende direktør Eivind Hansen svarte ikke.

Lørdag skrev VG om foreldreparet Hilde og Tor, som ble meldt til barnevernet og politiet etter at deres ti uker gamle datter døde i september 2018.

Til politiet sa en overlege ved Barne- og ungdomsklinikken at han mistenkte at Hilde hadde en sjelden diagnose, som kunne gjøre henne farlig for sine to andre barn.

– Jeg ble beskyldt for å ha drept min egen datter, sa hun til VG.

30. september i fjor skrev advokat Geir Lippestad et brev til administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen og ba om et møte med ham.

«Vår klient opplevde å miste et barn(...) Etter dette ble mor og far anmeldt av Haukeland til politiet og barnevernet. Mor fikk også en diagnose i denne forbindelse som nå følger henne. Saken hos politiet er henlagt. Saken hos barnevernet er henlagt. Til tross for dette opplever vår klient at saken følger henne.»

Eivind Hansen svarte ikke på brevet.

– Det er beklagelig at vi mistet en slik mulighet, sier Geir Lippestad i dag.

I stedet fikk advokaten en mail fra Barne- og ungdomsklinikken, med tilbud om et møte med klinikkleder Ansgar Berg. Da hadde Hilde vært i kontakt med denne klinikken flere ganger siden slutten av 2018.

– Det førte ikke frem. Det var nettopp derfor vi ba om en redegjørelse fra Eivind Hansen, sier Hilde til VG.

SLITNE: Tor og Hilde forstår ikke hvorfor ledelsen ved sykehuset ikke vil møte dem.

VG har skrevet om ytterligere tre familier som har klaget til Statsforvalteren på maktmisbruk, ubehagelige legekonsultasjoner og frykt for å bli meldt til barnevernet – av den samme legen som varslet barnevernet og politiet om Hilde og Tor.

Onsdag ble det kjent at Statsforvalteren åpner tilsynssak mot sykehuset.

– Jeg tror mange saker ved Barneklinikken kunne ha vært unngått hvis ledelsen på sykehuset hadde tatt tak i problemene tidligere, mener Hilde.

Hun ble overrasket over at administrerende direktør ikke ville ha et møte med dem og Lippestad.

– Jeg tenkte: Hvorfor er du ikke interessert? Vi snakker om et dødt barn og en hel familie som er blitt ødelagt. Hvorfor vil du ikke høre om det? sier Hilde.

Til VG formidler kommunikasjonsdirektør Erik Vigander at administrerende direktør ikke kan gå inn i slike enkeltsaker som leder av et stort sykehus.

«Derfor ble denne henvendelsen på vanlig måte håndtert av de som er faglig ansvarlig for den, Barne – og ungdomsklinikken. Henvendelsen er svart ut og de fikk tilbud om et møte med klinikkledelsen.»

DELEGERTE: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, mener Barneklinikken skal svare på spørsmålene til Tor og Hilde.

I følge advokat Lippestad var ikke dette tilstrekkelig. I brevet til administrerende direktør skrev Lippestad at «det er leit at vi må kontakte ledelsen om dette, men vi opplever at det ikke gis svar fra fagavdelingen».

Barnelegen møtte sykehusledelsen

Ifølge politidokumenter diskuterte barnelegen saken til Hilde og Tor med foretaksledelsen og en jurist ved sykehuset allerede høsten 2018.

«På grunn av Ingrids dødsfall er det ønskelig at politiet kjente til foreldrenes «risikoatferd», formidlet barnelegen senere i et politiavhør.

Administrerende direktør Eivind Hansen ønsker ikke å svare VG på om han i dag mener det var riktig å gå til politiet.

Til VG sier advokat Lippestad at han forventer at ledelsen stilte kritiske spørsmål til barnelegen under møtet.

– Denne barnelegen mente at en voksen person, som han ikke har behandleransvar for, hadde en sjelden diagnose, sier Geir Lippestad.

Han mener ledelsen på sykehuset har et ansvar for belastningen Hilde og Tor ble påført.

– Som øverste ledelse har du alltid et ansvar. Det hører med til jobben, sier Lippestad.

– I denne saken har det skjedd mye som burde vært håndtert annerledes, og mye som burde vært fanget opp.

Senest i dag ble en ny klage sendt til Statsforvalteren i Vestland fra en ny familie.

Den femte, opplyser advokat Hilde Firman Fjellså i Advokatfirmaet Lippestad.

Helse Bergen ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Lippestad videre:

«Vi avventer nå videre behandling fra Statsforvalteren og har ingen ytterligere kommentarer.»