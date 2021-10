FORNØYD: Kunnskapsminister Tonje Brenna er glad for at færre slutter på skolen enn før.

Nye tall: Ingen dropout-boom under pandemien

Coronapandemien har ikke ført til at flere sluttet på videregående. Men det var for mange som sluttet på yrkesfaglinjene i fjor, mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Jeg er veldig glad for at andelen som har sluttet på skolen i løpet av skoleåret ikke har økt i pandemien. Jeg tror mange var bekymret for det, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Totalt sluttet tre prosent av elevene på skolen i løpet av skoleåret 2020/2021. Tallet er størst i 1. klasse, der 3,9 prosent sluttet på videregående.

Det viser statistikken som Utdanningsdirektoratet slipper tirsdag. I skoleåret 2019/2020 var det en nedgang til tre prosent fra 3,4 prosent året før.

– Stor applaus og honnør til lærere som har strukket seg langt for å lykkes, og elevene som har klart å gjøre det de skal i en spesiell situasjon.

– Må ikke hvile nå

Men det er for tidlig å juble, mener Brenna.

– Vi må ikke hvile nå og tenke at dette var vel overstått, sier hun.

– Disse tallene er ikke det fulle bildet, og vi må være på utkikk etter kunnskapshull eller andre konsekvenser av pandemien. Vi kommer til å følge tett med fremover, for å fange opp de som strever mer på grunn av det ett og et halve året vi legger bak oss.

Mens totalt 1,8 prosent av elevene på studiespesialiserende sluttet i løpet av forrige skoleår, gjelder det samme 5,1 prosent av yrkesfagelevene.

FERSK I JOBBEN: Tonje Brenna ble ny kunnskapsminister torsdag 14. oktober.

– Frafallet er størst på yrkesfagslinjene. Hva skal dere gjøre for å endre det?

– Pandemien har rammet ulikt, og vært et forstørrelsesglass på forskjeller som fantes i samfunnet fra før. Det at noen elever i utgangspunktet har et mindre godt grunnlag når de begynner på videregående, kommer selvfølgelig til uttrykk under pandemien, sier Brenna.

Kunnskapsministeren mener det har vært krevende å være i lære under pandemien. Men i Hurdalsplattformen gir ikke Ap/Sp-regjeringen en garanti om læreplass for alle yrkesfagelever.

– Det å gjennom lovtekst garantere læreplass, er krevende, og det i seg selv garanterer ikke flere læreplasser.

ERSTATTET: Guri Melby (V) ga nøkkelkortet til Tonje Brenna (Ap) for under to uker siden.

Flest slutter på yrkesfag

Linjen der aller flest sluttet er frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, med nesten 12 prosent.

Syv andre linjer har over fem prosent som sluttet:

Salg, service og reiseliv

Håndverk, design og produktutvikling

Restaurant- og matfag

Påbygg

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Teknologi- og industrifag

Bygg- og anleggsteknikk

Færrest sluttet på idrettsfag, studiespesialisering og musikk, dans og drama.

Flest elever sluttet på videregående i løpet av skoleåret 2020/2021 i Nordland, mens færrest sluttet i Oslo:

– Veldig god og veldig solid

Brenna vil ikke gi sin forgjenger, Guri Melby (V), eller resten av Erna Solbergs regjering æren for de gledelige tallene.

– Solberg-regjeringen må vel ha gjort noe riktig når frafallet er såpass lavt?

– Norsk skole er veldig god og veldig solid. Det foregår mye bra i norsk skole og det må vi ta vare på.

– Betyr dette at fraværsgrensa har vært en suksess?

– Jeg tror dette betyr at skolene har strukket seg langt for at elvene skal lykkes, og at elevene har tatt imot den tilretteleggingen de har fått.

Brenna påpeker at det har vært unntak fra fraværsgrensa under pandemien.

– Vi vil jobbe med å få på plass en fraværsgrense som oppleves mindre rigid enn i dag. Reglene for tilstedeværelse på skolen må oppleves som rimelige og forståelige.