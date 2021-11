KRITISK: Intensivsykepleierne Marit Nyhus og Mona Elvevoll jobber rundt en kritisk syk mann som ligger på Universitetssykehuset i Norg-Norge i Tromsø.

– Det er veldig tungt å se den panikken de har når de sliter med å puste

TROMSØ (VG) Intensivsykepleierne jobber på spreng for å ta vare på de kritisk syke og skjønner hva smitterekordene i byen kommer til å bety for dem.

Gule frakker, grønne hetter, visir og blå hansker. De blå hendene holder rundt en hoven hånd til en mann som kjemper fra minutt til minutt for å overleve.

Slik står de erfarne intensivsykepleierne Mona Elvevoll og Marit Nyhus rundt en utslått mann. Han ligger i respirator etter å ha blitt kritisk syk med covid-19 og medfølgende komplikasjoner.

Det brukes sterke morfinpreparater, søvndyssende medisiner for å holde pasienten i kunstig koma og steroider for å prøve å bekjempe virusets herjing.

To ganger om dagen vendes mannen for å hjelpe oksygenet med å nå lungene. Da må fem til seks ansatte jobbe koordinert.

Inne på dette isolatet kan ikke de pårørende få komme inn. De må se på sine kjære gjennom et vindu. Han er fullvaksinert, men går likevel gjennom dette.

Intensivsykepleierne snakker med mannen, selv om han er i dyp søvn. De stryker i håret og forteller hvilken dag det er.

VG fikk komme inn på intensiven på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Her behandles de alle sykeste covid-pasientene i Nord-Norge. Bilde og beskrivelse av pasienten skjer i samråd med pårørende.

GULL FRAKK: Intensivsykepleier Marit Nyhus tar på seg smittefrakken før hun og kollega Mona Elvevoll skal gå inn til to pasienter som ligger på respirator.

Kjemper etter luft

– De som er dårlige, er dårlige på tross av at de er fullvaksinerte, sier Nyhus.

Noen ganger er det en lettelse for intensivsykepleierne at pasienten legges i kunstig koma, etter dager med å kjempe etter luft med nedkjørte lunger.

– Det når folk er redd for at de skal kveles, det unner jeg ingen å se. Noen ganger vil man bare gråte, sier Nyhus.

– Det er veldig tungt å se den panikken de har når sliter med å puste. De bruker alle krefter selv om de er så slitne, fortsetter hun.

De ansatte har lagt bak seg noen veldig travle uker med stor pågang, både av covid-syke, mens også andre pasienter. Det er de færreste covid-syke som havner hos dem, men når det skjer er det dramatisk.

VAKSINESTATUS: På intensivavdelingen ligger det fullvaksinerte pasienter, selv om flesteparten av de som havnet på UNN Tromsø er uvaksinerte.

– Det er en kompleks og utfordrende situasjon. Vi har covid-syke og andre alvorlig syke pasienter, sier Elvevoll.

– Vi er redd for at det skal komme flere kritisk syke, fortsetter hun.

Majoriteten av de som er innlagt med covid på UNN, er uvaksinerte.

– Hvilke tanker har dere omkring at de har valgt bort vaksinen?

– Vi blir jo frustrert, men det går ikke utover den jobben vi gjør. Likevel, vi ønsker og oppfordrer alle til å ta vaksinen, sier Nyhus.

Venter på flere

Tromsø kommune har denne uken satt smitterekorder og nå varsles det inngripende tiltak. De ansatte forbereder seg på flere intensivpasienter. Seksjonsleder Kine Pedersen vet hvor krevende det kan bli:

– Vi balanserer på en knivsegg for at kirurgi skal gå som planlagt. Neste steg innebærer at vi må stenge ned dagkirurgen til stor kohort og det kan gå utover øvrige pasienter , sier Pedersen.

JUBEL: Seksjonsleder Kine Pedersen jubler fordi en sykepleier har sagt ja til å jobbe dobbelt når de er så presset.

For intensiven kan det bli aktuelt å etablere en såkalt covid-kohort.

– Vi vet hvor tungt det kan bli, sier intensivsykepleier Nyhus.

Intensivpasientene kan bli liggende på respirator i mange uker.

– Vi skal ta mot de dårligste pasientene i hele Nord-Norge. Og det er langt til neste sykehus. Så vi kan ikke bare knipse etter kompetent personell, sier Marit Nyhus.

Både intensivsykepleier Nyhus og Elvevoll forteller at de ikke har tatt del i gjenåpningen som resten av Norge. De begrenser sine nærkontakter og holder seg hjemme for de vet hvor sårbar avdelingen er.

– Kommer jeg hit smittet og smitter kollegaene mine, så er vi ute og kjøre, sier Nyhus.