UKLART: Fremtiden for de utenlandske togselskapene i Norge er høyst uklar etter at Norge fikk en ny regjering. SJ og Go-Ahead har allerede lange kontrakter, men får ikke ekspandert om Ap/Sp-regjeringen stopper videre konkurranse på jernbanen.

Vil stenge ute svenskene i Norge – men Vy skal fortsatt operere i Sverige

Det svenske togselskapet SJ kan bli kastet ut av togkampen om Østlandet, men norske Vy har ingen planer om å trekke seg ut av Sverige.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge har fått en ny regjering fra Ap og Sp som sier nei til konkurranseutsetting og privatisering av jernbanen i Norge. Det var Erna Solbergs (H) regjering som åpnet for konkurranse med utenlandske selskap på norske skinner – og slapp svenske SJ inn.

Nå vil den nye regjeringen si stopp.

Samtidig er det norske, statseide selskapet Vy med og konkurrerer på jernbanen i Sverige. Og den nye regjeringen har ingen planer om å trekke Vy ut derfra.

– Per nå er det ikke det. Men vi skal gå gjennom strukturene innenfor jernbane og utelukker selvfølgelig ikke hva vi kan gjøre i fremtidige generalforsamlinger. Men per nå finner det ingen instruks og klar tanke om at vi skal stoppe det, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

– UOVERSIKTLIG: Fra å dominere norske skinner som NSB, har Vy i senere år tapt store togområder til utenlandske selskaper. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener konkurranseutsetting – og flere selskaper – gir en uoversiktlig reisehverdag.

– Vi legger oss ikke opp i svensk politikk, det er opp til Sverige å beslutte hvorvidt persontogtilbudet der skal konkurranseutsettes, sier samferdselsministeren.

– Vil ha konkurranseutsetting der det gagner deres selskap

Svenske SJ kaller dette «merkelig». De har levert tilbud om å drive togtrafikken på store deler av Østlandet – en konkurranse den nye regjeringen vil avlyse – for heller å gi jobben direkte til Vy.

– Det er merkelig at man i Norge skal stoppe konkurranse, at ikke andre selskaper skal være med på å konkurrere her og man direktetildeler til Vy, når Vy skal være med og konkurrere i andre land, sier Lena Angela Nesteby, som er konstituert administrerende direktør i SJ Norge.

Bakgrunn: Striden om tog-konkurranse Høyre- og venstresiden i den norske politikken er sterkt uenig i hvordan man får det beste togtilbudet.

Høyresiden mener det er bra at flere selskaper får konkurrere om å levere det beste togtilbudet. Under Erna Solbergs regjering ble togtrafikken for nord, sør og vest i Norge konkurranseutsatt – og selskapene SJ og Go-Ahead vant store oppdrag foran norske Vy.

Nå gjenstår konkurransen om Østlande t – som den nye regjeringen fra Ap/Sp ønsker å avlyse. De vil heller gi oppdraget direkte til et norsk, statseid selskap (som Vy altså er).

En joker er at Norge har bundet seg til nye EU-regler som enkelt forklart sier at togtrafikken i hovedsak skal konkurranseutsettes. Ap/Sp-regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om de skal be om unntak fra disse reglene. Vis mer

SJ-toppen påpeker at det er et paradoks når samferdselsdepartementet som er imot konkurranseutsetting, eier Vy, som konkurrerer i Sverige.

– De vil ha konkurranseutsetting der det gagner deres eget selskap, hevder Nesteby.

VIL BLI: Det svenske SJ har allerede vunnet konkurransen om å kjøre togtrafikken på blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen, men vil gjerne ekspandere i Norge. Det bekrefter Lena Angela Nesteby, konstituert adm.direktør SJ Norge.

Til kritikken svarer samferdselsministeren:

– Vi stopper ikke konkurranseutsetting av persontogtjenester fordi det gagner Vy, men fordi vi mener konkurranseutsetting ikke gir de togreisende det beste tilbudet, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Vy: – Det er opp til Sverige

Vy selv har heller ingen planer om å trekke seg ut av det svenske markedet – eller å avstå fra fremtidige konkurranser der. De har i dag har i dag fem togavtaler i Sverige, blant annet lokal- og regiontrafikk i Värmland.

– Det er opp til Sverige. Hvis svenske myndigheter vil gjøre det samme som i Norge, så er det opp til dem. Men hvis Sverige fortsatt vil ha konkurranse, er det åpent, sier konserndirektør Gro Bakstad i Vy.

TIL SVERIGE: VG møtte konsernsjefen i Vy, Gro Bakstad, på vei til Sverige for å besøke selskapets bussvirksomhet der. Vy har ekspandert med både tog og buss i Sverige.

– Hvis de utenlandske aktørene blir utestengt fra å konkurrere på de norske linjene, vil det være urettferdig at dere fortsatt prøver å komme ytterligere inn på det svenske markedet?

– Så lenge Sverige har konkurranse om sine togkontrakter, kan de ikke ekskludere Vy fordi vi er norske. Vi føler oss velkommen i det svenske markedet, og det å ha en ha en portefølje av kontrakter er viktig for oss. Det er stordriftsfordeler i å ha kompetanse og systemer, sier Bakstad i Vy.

Det står i Vys vedtekter at de skal drive transport av personer og god i Norge og øvrige nordiske land, påpeker samferdselsministeren.

– Det er styret og daglig leder i Vy som skal forvalte det selskapet, og de skal gjøre det ut fra eiers interesser. Det skal være i tråd med vedtekter og generalforsamlingsvedtak. Vi har som mål at Vy skal gi høyest mulig avkastning over tid, innenfor de rammene som vedtakene i selskapet setter, sier samferdselsministeren.