Guldvog: Tror vi har nok hurtigtester i januar og februar

Mot slutten av januar og i februar skal Norge ha nok til én hurtigtest per innbygger i uken. Men ikke alle vil få en test i uken.

Det er nå omkring fire uker siden omikronvarianten ble oppdaget av sørafrikanske forskere og tre uker siden varianten først ble påvist i Norge.

– Vi fikk mye omikronsmitte inn veldig raskt og var kanskje landet som hadde det største utbruddet på et tidspunkt. Det bidro til at det å håndtere omikron raskt ble spesielt viktig i Norge. Så har vi sett i løpet av de siste ukene at det er blitt viktig i nesten alle europeiske land. Det preger håndteringen av covid i de alle fleste land, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Men helsemyndighetene skulle gjerne hatt enda mer kunnskap om varianten:

– Det er det aller viktigste. Vi trenger nå kunnskap om hvor alvorlig sykdom den skaper hos de som blir smittet. Vi vet den har bedre spredningsevne også for de dobbelt og trippelt vaksinerte. Men vi tror at vaksinen påvirker smittsomheten. Det er bra fordi den beskytter godt mot alvorlig sykdom, ikke så godt som delta, men likevel godt, sier helsedirektøren.

– Slik du vurderer situasjonen nå: Kan man lette i tiltakene, eller må de strammes inn ytterligere?

– Jeg tror at de tiltakene vi nå har valgt er godt tilpasset den situasjonen vi er i. Vi følger situasjonen tett fra dag til dag og vil gi regjeringen nye anbefalinger når det er nødvendig. Vi ser en avflating eller nedgang i smitte, men det er usikkerhet om det skyldes at antall deltatilfeller synker samtidig som omikron stiger. Vi kan ha en skjult spredning med omikron. Vi må vente at omikron kommer til å dominere inn i neste år, sier Guldvog.

Anskaffer flere hurtigtester

Det store spørsmålet er om spredningsevnen gjør at man likevel vil få et så stort antall alvorlig syke at det utfordrer helsevesenets kapasitet.

– I fravær av den kunnskapen er det igangsatt flere tiltak, sier Guldvog.

Han peker på et viktig tiltak for å ha kontroll på smittesituasjonen fremover: Hurtigtester.

Men tilgangen på hurtigtester i Norge har vært et gjentagende tema gjennom høsten. Helsemyndighetene påpekte i starten av desember at flere tester kunne erstattet mer inngripende tiltak fremover.

– Vi vil nå anskaffe selvtester og hurtigtester slik at vi i snitt kan teste alle i befolkningen en gang i uken, sier Guldvog.

Men ikke alle vil få en hurtigtest i uken. I Oslo får kun prioriterte grupper selvtester.

– Er det et problem med tilgangen på tester internasjonalt?

– Vi har opplevd at har det vært mulig for oss å inngå kontrakter og vi har fått forsikringer om leveranser i år og de neste ukene i januar. Med de store mengdene kommer særlig i den tredje uken i januar, sier Guldvog.

Han utdyper at Norge etter planen skal få levert 3,4 millioner hurtigtester i uke 51 og 2,2 millioner i uke 52.

– Men de 30 millionene som har vært nevnt tidligere kommer først i januar?

– Hvor mye som kommer på ulike tidspunkt er usikkert.

Bruker millioner av kroner

– I Storbritannia kan folk selv bestille en gratis pakke med syv selvtester hver dag. Hvorfor kan vi ikke gjøre det slik i Norge?

– Vi har gått inn og sett på behovet for testing på ulike områder, i skoler, barnehager, kritiske samfunnsfunksjoner og til bruk av coronasertifikat, sier Guldvog.

– Får dere nok midler fra regjeringen til å anskaffe de testene vi trenger fremover?

– Det er regjeringen som beslutter hva vi skal anskaffe, men vi vurderer fortløpende om det er behov for nye rammeavtaler slik at det kan økes. Det er naturligvis mange millioner og milliarder kroner som brukes til dette, sier Guldvog.

– Men er det en risiko for havne bakpå om vi ikke anskaffer de testene vi trenger fremover nå?

– Vi tror ikke det. Situasjonen kan alltid endre seg og se annerledes ut frem i tid. I januar og februar tror vi at vi får gjennomført den testingen vi har behov for, sier han.

Kommunene har nå et krav om å kunne teste fem prosent av sin befolkning i uken. Oslo har de siste to ukene ligget på 7–8 prosent, noe som har ført til testkøer på to dager på de mest populære teststasjonene.

– Bør kommunene oppskalere testkapasiteten?

– Det er allerede gjort, det testes langt flere om ser på hurtigtestene og PCR-testene. Så er det et spørsmål om det er mulig å lage systemer for å legge inn positive selvtester selv, sier han.

Må vekte scenarioer

– Med økt smitte med delta, som har vært ganske effektivt håndtert i flere deler av landet, ble den samlede byrden så stor at det ble tydeligere at man trengte nasjonale tiltak. Så kom den helt nye varianten omikron som endret spillereglene, sier han.

– Var vi forberedt på det?

– Ja, vi var forberedt på at det kunne skje, men vi vurderte det ikke som veldig sannsynlig på dette tidspunktet, sier Guldvog.

Helsedirektøren forteller at de hele tiden må planlegge og vekte hvilke scenarioer som er sannsynlige og hvilke som er mer alvorlige.

– Vi må ta hensyn til at situasjonen kan bli alvorlig. Det er en balanse i å finne riktig tilnærming, sier han.