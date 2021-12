ENGSTELIGE: Eldreombud Bente Lund Jacobsen er bekymret for at eldre isolerer seg i høytiden. Dette er et illustrasjonsfoto.

Frykter at eldre isolerer seg i julen: − Jeg er bekymret

50.000 eldre nordmenn skal feire jul alene, viser en fersk VG-undersøkelse. Eldreombud Bente Jacobsen advarer om mer ensomhet og avlyste legetimer blant de eldre som nå har fått beskjed om å «skjerme» seg.

Hun ber myndighetene være tydeligere i kommunikasjonen.

– Det er skremmende at ikke myndighetene tar høyde for erfaringene vi fikk da så mange eldre sosialt isolerte seg gjennom en veldig lang periode tidligere under pandemien, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til VG.

Ved siden av særlig risikoutsatte, er eldre den delen av befolkningen i dag som har isolert seg mest og lengst under pandemien.

SLÅR ALARM: Både fysisk og psykisk helse forringes ved sosial isolasjon – det er ikke lang vei fra soverom, via kjøkken til TV-stolen og tilbake, påpeker eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Feirer alene

Respons analyse har på oppdrag fra VG spurt befolkningen «Hvordan planlegger du å feire julaften i år?», mellom 8. og 13. desember. 5 prosent av eldre over 60 år oppgir at de skal være alene hjemme. I befolkningen som helhet er dette tallet tre prosent.

I Norge er det om lag 1 million innbyggere over 60 år, som tilsvarer at rundt 50.000 personer i denne aldersgruppen tilbringer julen alene.

Undersøkelsen er tatt opp før den siste runden med innstramming i tiltak trådte i kraft 15. desember.

Info Fakta om undersøkelsen Respons Analyse har på oppdrag fra VG spurt et representativt utvalg på 1001 personer om hvordan de planlegger å feire jul. Med venner eller familie der jeg bor: 65%

Med venner eller familie annet sted i Norge: 24%

Alene hjemme: 3%

I utlandet: 2%

Feirer ikke jul: 2%

Ikke bestemt/ikke sikker: 4% Vis mer

At nok en periode med ny oppfordring om å holde seg mest mulig hjemme nå sparkes i gang, bekymrer Jacobsen.

– Vi må ikke igjen komme i en situasjon der eldre isolerer seg over mange måneder, kanskje både fra familie og venner, men også fra helsetjenester.

Hun forteller at de i fjor så at mange eldre lot være å oppsøke legene sine fordi de var redde for å gå ut, og avlyste både fysioterapi og tannlegetimer.

– Noen turte heller ikke å gå ut og handle. Jeg er bekymret for hvor mye mat det blir i kjøleskapene til eldre denne julen.

– Uakseptabelt

Jacobsen mener at den siste informasjonen som nå har gått ut til eldre, er for vag.

Hun trekker frem regjeringens siste pressekonferanse som et eksempel. Der ble det sagt at personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp bør skjerme seg – men lite om hva dette i praksis går ut på, mener eldreombudet.

– De sier samtidig at man ikke må sosialt isolere seg. Så hva betyr det å skjerme seg? Hvordan sosial kontakt kan de ha, og hva er godt nok smittevern? spør hun videre, og etterlyser at regjeringen bruke pressekonferansen til å henvende seg til alle.

– Man undervurderer hvor mye utrygghet dette skaper hos eldre. Det er uakseptabelt å ikke engang forklare dette med én eneste setning.

Jacobsen påpeker at mange som kanskje ikke hadde anledning til å få feiret med familien i fjor, har gledet seg til dette i år. Hun er redd for at dette kan ryke om mange føler seg utrygge på hva som egentlig er rådene.

– Jeg tror at det er mange som sitter og er urolig nå, som tror at de må avlyse julen og ikke kan møte sine kjære. Det er veldig trist.

STILLER KRAV: Regjeringen må gå bredt ut med den nye informasjonen slik at alle eldre og deres familier får vite hva de har å forholde seg til, mener eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Noen helgarderer seg nok

I dag er 480.000 eldre i Norge såkalt ikke-digitale.

– Det er ganske mange mennesker som ikke får den informasjonen som de fleste av oss er vant med å få rett inn på en skjerm, påpeker Jacobsen.

Mens mange sitter med lupe og studerer hva som blir sagt fra uke til uke, setter de fleste eldre seg ned og ser på en pressekonferanse på TV én gang.

– Det er lett for oss som kan sitte og ettergå alt de sier, men det er mye verre for et menneske som hører det på pressekonferanse én gang. Hva sa egentlig myndighetene denne uken, og hvilke retningslinjer skal jeg ta?

– Noen helgarderer nok og holder seg hjemme. Helsen tar skade av denne pandemien, mange blir engstelige for å gjøre ting og synes det er tryggere å ikke delta.

Ber departementet om endre formulering om eldre

Tirsdag kontaktet Eldreombudet Folkehelseinstituttet (FHI) og ba om at de tydeligere kommuniserte hva eldre har å forholde seg til.

I et svar VG har sett, skriver FHI at «når det gjelder det som står på regjeringens nettside om at personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg, så mener vi den er unyansert», skriver Tone Bruun, overlege på avdeling for smittevern og vaksine.

Hun bekrefter at FHI derfor vil be departementet om å endre formuleringen og presisere ytterligere hvem som bør skjerme seg.

BER OM PRESISERING: Tone Bruun, overlege på avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet.

De vil også selv se gjennom nettsidene sine og vurdere om de bør presisere mer rundt råd til eldre og andre risikogrupper, skriver Bruun til Eldreombudet.

Info Dette er rådene fra FHI til eldre Eldre personer hvor det er gått mer enn 6 måneder siden andre dose, antas å ha noe lavere vaksinebeskyttelse.

Når det er mye smitte i samfunnet bør de leve mer skjermet frem til 1 uke etter oppfriskningsdosen for å unngå smitte. Oppfriskningsdosen er viktig for å bedre beskyttelsen mot sykdom gjennom vinteren

Dersom den som besøker en eldre er fullvaksinert og den eldre har fått oppfriskningsdose, så kan man være tryggere og trenger i utgangspunktet ikke leve mer skjermet enn andre, men det er et generelt råd til alle nå om å begrense antall nærkontakter.

Det er imidlertid viktig at eldre også får ha kontakt med barn og barnebarn, øvrig familie og venner. Ha et begrenset antall nærkontakter, vaksiner deg etter anbefalingene og følg de generelle smittevernrådene. Kilde: FHI Vis mer

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som skriver at de ikke har mulighet til å svare på denne hendelsen på grunn av stor pågang fra media.