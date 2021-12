PÅKJØRT: To 14-åringer er påkjørt i en fotgjengerovergang i Nes kommune.

Tenåring kritisk skadet etter påkjørsel i Nes

NES (VG) To 14-åringer er innlagt på Ullevål etter å ha blitt påkjørt i en fotgjengerovergang i Nes kommune. En av dem betegnes som kritisk skadet, men tilstanden er stabil.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter politiet overfor VG.

Like etter klokken 08 kom meldingen til politiet om at to barn var blitt påkjørt i en fotgjengerovergang på E16 i Nes kommune i Viken.

– Begge var ved bevissthet. Ambulansen var på stedet før oss, og har kjørt barna vekk. Den ene er barnet er betegnet som kritisk skadet, sier oppdragsleder i Øst politidistrikt Jo Rennemo Jellum.

Ved 10-tiden er Ulykkesgruppen til Statens vegvesen på stedet.

Jentene er 14 år gamle. Til Romerikes Blad sier innsatsleder Hans Christian Jørgensen at tilstanden til jentene er stabil:

– I utgangspunktet er tilstanden deres kritisk, men de framstår som stabile nå. De er kjørt til Ullevål og tatt i mot av et traumeteam som består av flere leger som sjekker tilstanden til pasientene på en god måte. Ambulansepersonellet har kommunisert med jentene på vei inn til sykehus.

Litt senere opplyser ny innsatsleder, Håkon Berg, at det har gått bedre enn de fryktet med de påkjørte.

Føreren er en mann i 80-årene. Han var på stedet da politiet ankom.

– Det er foretatt et førerkortbeslag av mannens førerkort, opplyser Berg.

INNSATSLEDER: Håkon Berg.

Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Politiet jobbet nå med å kartlegge hva som har skjedd, og ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå ut med noen opplysninger om hendelsesforløpet.

Politiets oppdragsleder Jellum opplyser at det er store trafikale problemer i området og at området vil være stengt i perioder.

VG meldte først at politiet skrev på Twitter at to barn er kritisk skadet. Jellum opplyste senere at ett barn betegnes som kritisk skadet.

Saken oppdateres.