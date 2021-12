Støre til VG: Næringslivet skal kompenseres så lenge krisen varer

Kompensasjonsordningen for næringslivet skulle kun vare til nyttår. Nå sier Støre at den vil bli forlenget.

– Jeg kan bekrefte at kompensasjonsordningen kommer til å bli forlenget. Vi legger til grunn at støtteordningene blir videreført så lenge krisen varer, sier Støre til VG.

Onsdag holdt han sin første halvårlige pressekonferanse i Statsministerboligen.

– Det tok kun få dager før et av de største kjente omikron-utbruddene i verden kom, på Aker Brygge. Det ble en gamechanger. Vi har fattet vedtak som er forholdsmessige, som betyr at de må svare på de utfordringene vi står overfor, sa Støre.

Målet er å kontrollere smitten, bremse spredningen og hegne om helsevesenet.

– Jeg ser at mange av dem som får intensivbehandling i dag, kunne sluppet det. Oppfordringen er like sterk som den alltid har vært: Ta første, ta andre og ta tredje dose. Samtidig skal vi respektere at det er enkelte grupper som ikke kan ta vaksinen.

På spørsmål om hensynet til vaksinerte og uvaksinerte skal veie like tungt, svarte Støre:

– Jeg ønsker ikke å lage den motsetningen.

– To tunge kriser

– Denne krisen rammer urettferdig, og da må svarene og løsningene bidra til rettferdighet.

– Vi har fått to tunge kriser på vårt bord, både pandemi og strøm.

FERSK: Dette er Støres første halvårlige pressekonferanse i Statsministerboligen.

Selv om corona har kommet for å bli, er det riktig å innføre tiltak som bremser smitten, mener han.

– En voldsom oppblomstring av smitten på kort tid vil føre til så mye sykdom at det vil belaste helsevesenet vårt.

– Dessuten så skal vi kunne opprettholde et mest mulig åpent samfunn. Hvis smitten kommer helt ut av kontroll, med økt sykefravær og spredning, så rammer det bedriftene og folk på en urettferdig måte.

Dårlige målinger

– Jeg får med meg de meningsmålingene som kommer. Men tro meg, det som opptar meg og regjeringen nå er å løse de oppgavene som regjeringen må løse her og nå, sa Støre.

– Disse to månedene har også vært fylt av arbeid i regjeringen med å gjennomføre politikk fra Hurdalsplattformen for et mer rettferdig Norge.

Bekymret for Europa

– På vei inn i 2022 møter vi en sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, som ikke har vært mer alvorlig siden 1989. At det igjen er mulig med krig og konfrontasjon på vårt kontinent er nedslående, men det kan skje i og rundt Ukraina, med en kraftig russisk oppmarsj i regionen, sa Støre.

Han sa at regjeringen tar dette på største alvor.

– Også dette hører med til vår oppgave å følge med på, og å gjøre vurderinger i samråd med våre NATO-allierte og naboer.

Krisemåneder

13. september ble Støre hyllet av jublende partifeller på valgvaken i Folkets Hus i Oslo. Dette var hans siste sjanse til å bli statsminister, og et rødgrønt flertall ga ham grunnlaget til å danne regjering.

Etter en intens måned med sonderinger, SV-brudd, regjeringsforhandlinger og til slutt enighet om Hurdalsplattformen med Sp, sto Støre-regjeringen stolte og glade på Slottsplassen 14. oktober.

Men Støres to første måneder som statsminister har bydd på en rekke utfordringer: