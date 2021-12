UVÆR: Bilde fra Statens vegvesen sitt webkamera av riksvei 13 Vikafjellet ved Hestavollen som er stengt på grunn av uvær.

Uvær på Vestlandet: Flere skred og stengte veier

Kraftig regnvær fører til oversvømmelser og stengte veier på Vestlandet. Det har gått steinskred både over E16 i Voss og riksvei 13 i Suldal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vegtrafikksentralen Vest melder klokken 23.10 at et steinskred har stengt riksvei 13 i Suldal kommune i Rogaland.

Også lenger nord på Vestlandet sliter de med å holde veiene åpne:

– Uværet rammer flere veier, og entreprenører er ute litt over alt, på kryss og tvers, sier trafikkoperatør Jenny Nilsson i Statens vegvesen til VG sent tirsdag kveld.

E16 stengt

E16 er stengt like vest for Vassendatunnelen mellom Evanger og Bolstad i Voss i Vestland etter et steinskred. Veien er stengt som følge av rasfaren, ikke på grunn av selve raset, sier Nilsson i Statens vegvesen.

– Det blir gjort en ny vurdering fra geolog i morgen tidlig. Må vente på dagslys.

Utfordringene på veiene har vart gjennom kvelden. Hendelsen på E16 er den mest alvorlige, men det har også vært flere mindre hendelser på andre veier, blant annet har det falt ned isblokker og isklumper.

Stort område

Veier som er rammet av uværet, strekker seg fra Sunnfjord i nord til Hardanger i sør, anslår trafikkoperatøren.

Senere på kvelden er altså også Rogaland rammet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel for flom, samt jord- og sørpeskred for Vestlandet.

– Varselet gjelder for bortimot hele Vestlandet, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i NVE til TV 2.

Riksvei 13 over Vikafjellet og enkelte fylkesveier er stengt. På E39 ved Søfteland gikk det et jordskred som er rundt tre meter bredt. Ingen ble truffet.

– Jeg vil oppfordre folk til å kjøre pent og etter forholdene. Det er kanskje lurt på utsette kjøreturen hvis man ikke må, sier Nilsson.

Oversvømmelser

Veitrafikksentralen melder på Twitter at fylkesvei 613 over Gaularfjellet er stengt på grunn av uvær. Ny vurdering blir gjort torsdag 16. desember.

I tillegg har blant annet brannvesenet i Bergen måttet bistå etter at det rant mye vann inn i kjelleren i et hus i Domkirkegaten.

– Nå i ettermiddag har det vært ekstremt mye regn, så det vil nok komme flere oppdrag i forbindelse med det, sier vaktkommandør Helge Lund til Dagbladet.