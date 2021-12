Ordfører i Hasvik Eva Husby

Bygda Sørvær uten internett og mobil siden lille julaften

Helt siden lille julaften har de som bor i den lille bygda Sørvær i Finnmark manglet internett og mobil. – Det tristeste er at folk ikke har kunnet ringe til sine kjære rundt om i landet på julaften.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har fått bekreftet at de som bor i Sørvær har vært uten mobil og internett siden 23. desember, sier ordfører Eva Husby til VG.

Hun er ordfører i Hasvik, hvor Sørvær ligger. Bygda ligger på øya Sørøya utenfor kysten av Finnmark, og det bor omtrent 150 mennesker der.

– Årsaken til at de ikke har mobil og internett er fordi dårlig vær har ødelagt en fiberkabel, sier Husby.

Hun kommer rett fra Sørvær når VG ringer, og forteller at de hun har snakket med ikke nødvendigvis er redde.

– Det var ikke mange som sa de var redde. Men veldig mange jeg har snakket med forteller at det var trist å ikke kunne ringe hjem til sine kjære rundt om i landet på julaften.

Fra kommunen sin side har de valgt å ikke sette inn kriseberedskap.

– Vi er i tett dialog med Telenor og det står en redningsskøyte permanent i Sørvær. Derfor har vi kommet frem til at vi ikke setter inn kriseberedskap.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier til VG at feilen skyldes en av deres basestasjoner.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier til VG at feilen skyldes en av deres basestasjoner, som de leier av Hammerfest Energi, som har blitt ødelagt.

– Vi har mange basestasjoner i Hasvik. En av basestasjonene fungerer ikke, og siden været har vært såpass dårlig, har det ikke vært mulig å reise til Sørvær for å fikse det.

– Jeg har stor forståelse for at folk synes det er kjipt å ikke ha TV eller mobil på julaften, og jeg håper Hammerfest Energi får låst problemet i morgen. Men det er de som må svare på når det er forsvarlig å reise til Sørvær for å fikse det, sier Amundsen.

Han understreker også at det er maks fem minutter å kjøre for å få mobildekning, og det stort sett er dekning fra andre basestasjoner på havet.

– Men det er selvfølgelig leit at utfallet er slik, avslutter han.

Ifølge ordfører Eva Husby er været bedre allerede nå. Derfor mente hun fiberkabelen ville bli fikset løpet av morgendagen.

les også Her har ingen hatt corona: – Heile kommunen er som ein kohort

Konstituert daglig leder hos Hammerfest Energi Bredbånd, Cato Berntsen sier til VG at de allerede var der den lille julaften, men at værforholdene gjorde at de måtte avbryte.

– Også har det vært vanskelig å komme seg ut til Sørvær i dag på grunn av lokaltransport, fordi det ikke går båter eller ferger som kan frakte montørene våre i høytiden. Men nå har vi snakket med kommunen som har satt opp en ferge i morgen tidlig for oss.

– Ut ifra værmeldingen ser det ut til at vi skal klare å være på Sørvær rundt 11.00 på søndag for å få fikset problemet, sier Berntsen.